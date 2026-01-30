【Our AI面接】2026年5月に大幅リニューアル予定。採用業務のさらなる効率化とユーザビリティ向上を実現する多彩な新機能を追加へ【JetB株式会社】

JetB株式会社

JetB株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：竹内 勇人、以下JetB）は、定額制アバター型AI面接サービス『Our AI面接』の大幅リニューアルを開始したことをお知らせいたします。

従来以上に求職者を深く理解できる機能や、採用チーム内での情報共有を円滑にする機能など、多様な新機能を追加予定です。現在、2026年5月のリリースを目処に開発を進めております。

リニューアルの背景

『Our AI面接』は2025年1月のサービス開始以来、多くの企業様にご利用いただき、採用業務の効率化に貢献してまいりました。

実際、直近の自社利用データでは、一次面接の工数を88.87%削減（※1）するなど、大きな成果を上げています。

一方で、ご利用企業様からは以下のようなご要望も多く寄せられておりました。

- 「求職者の回答をより深掘りして、本質的な適性を見極めたい」- 「面接結果を社内でスムーズに共有し、チーム全体で評価を行いたい」- 「面接データをさまざまな形式で出力し、採用分析に活用したい」- 「求職者の選考ステータスを一元管理し、進捗を可視化したい」

本リニューアルは、こうした現場の声に応え、Our AI面接をさらに実務に即した採用ツールへと進化させるものです。

リニューアルの主なポイント

今回のリニューアルは、「企業様の利便性向上」と「求職者の面接体験の向上」の2点に重きをおいたアップデートです。

1. より深い人材理解を実現

従来の面接機能をベースに、求職者の本質的な適性や志向性をより深く把握できる仕組みを実装中です。表面的な回答だけでなく、思考プロセスまで理解することで、より精度の高い人材評価の実現を目指します。

2. 社内連携の円滑化

面接結果を採用チーム内でスムーズに共有できる仕組みを準備中です。採用担当者だけでなく、現場マネージャーや経営層も含めたチーム全体での評価・意思決定をより効率的に行える環境を目指します。

3. データ活用範囲の拡大

面接データの活用範囲を拡大し、Our AI面接を起点に採用活動の振り返りや改善施策の立案をより効果的に行える環境を整備する予定です。データドリブンな採用活動の実現を支援します。

4. 選考管理の効率化

応募から内定までのプロセスをより分かりやすく管理できる仕組みを開発中です。採用業務全体の進捗を把握しやすくすることで、選考フロー全体の効率化を図ります。

5. 求職者体験の向上

求職者がより安心して面接を受けられる環境づくりを進めています。利便性と分かりやすさを重視した改善により、受験率の向上と企業イメージの向上を目指します。

6. より柔軟な評価設定

企業独自の採用方針や職種特性に合わせて、評価の精度をさらに高められる仕組みを検討しています。各社のニーズに応じた、より柔軟な評価体制の構築を目指します。

リニューアル開発の進捗

現在、2026年5月のリリースを目標に開発を進めております。機能の詳細や具体的なリリース日につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

『Our AI面接』について

『Our AI面接』は、高度なLLM（大規模言語モデル）を活用した、定額制のアバター型AI面接サービスです。

人間を模したAIアバターと自然な対話を行うことで、時間や場所を選ばずに面接を実施できます。

現在の主な機能- 24時間365日面接可能：求職者の都合の良い時間にいつでも面接を受験可能- AI面接官の簡単作成：質問したい内容を登録するだけで、AIが面接官として機能- 評価の自動化：AIが面接内容を分析し、求職者の適性を評価- 定額制で予算管理しやすい：面接実施数に関わらず月額料金が固定- 受験率の向上：アプリのダウンロード不要で、URLから簡単に面接開始

■JetB株式会社について

JetB株式会社は、AI関連事業を行う東京都新宿区の企業。生成AIを活用したSaaSプロダクト『うちのAI』や定額制のAI面接サービス『Our AI面接』の開発、生成AI企業研修サービス『AI Switch』の提供などAI分野の幅広い事業を展開。また、LLMO（AIO）に最適化された特許取得のCMSである『JetCMS』や、AIライティングツール『うちのライター』の開発・提供を通して生成AIを活用したコンテンツマーケティング支援も行う。AIにWeb発注相談ができるWeb媒体『優良WEB』の運営も行っている。

コーポレートサイト :https://jetb.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=renewal_202601

公式サイト：Our AI面接