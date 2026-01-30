和泉侃・主宰【Olfactive Studio Ne】が発足したオルタナティブレーベル「SCEN」ポップアップを2月6日（金）西麻布・夜のアートスペース【WALL_alternative】にて開催。

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：加藤信介、以下 ACA）が運営するアートスペース「WALL_alternative」では、香りの設計を軸に活動する Olfactive Studio Ne が手がけるオルタナティブレーベル「SCEN」のポップアップ「 Olfactive Studio Ne × WALL_alternative SCEN Popup」を、2026年2月6日（金）に開催いたします。

本イベントは、和泉侃が主宰するOlfactive Studio NeとWALL_alternativeのこれまでの協働関係を背景に実現したものです。WALL_alternativeの開業時には、同スタジオが空間における「香りの演出設計」を担当。視覚や音とともに、香りを空間体験の構成要素として位置づけてきました。

今回のポップアップでは、Olfactive Studio Neが香りを抽出する「蒸留」というプロセスに着目し、その経験と知識、淡路島で向き合ってきた植物やハーブなどの素材を蒸留酒に応用することで実現したオリジナルのジン「juniper berry」を用いたドリンクや、特別なカクテルを提供します。また、同スタジオが手がけるお香、香水、ルームフレグランスなどのプロダクトも販売し、当日は主宰の和泉侃も在廊予定です。

なお、会場となる WALL_alternative では、ファッションブランド「CHNEIDER」と彫刻家・高山瑞による企画展「THE WALL」を同時開催中。展示と本イベントは 恵比寿映像祭2026 の地域連携プログラムとしても位置づけられ、アート、空間、香り、味覚が緩やかに交差する、WALL_alternativeならではの体験を立ち上げます。

Olfactive Studio Ne × WALL_alternative

SCEN Popup

日時：2026年2月6日（金）18:00-24:00

https://avex.jp/wall/exhibition/755

SCENは、Olfactive Studio Neが発足した香りにまつわるプロダクト制作・場づくり・メディア・アートを横断し、人と香りの関係をつなぐレーベル。初のプロダクトとして、香りを抽出する「蒸留」というプロセスに着目し、その経験と知識、淡路島で向き合ってきた植物やハーブなどの素材を蒸留酒に応用することで実現したオリジナルのジン（スピリッツ）を開発。使用する素材を最小単位に分解して「単一」の香りの移ろいに焦点をあて、蒸留のタイミング （Top / Middle / Last）で切り分けた3種のエッセンシャル・ジンが誕生しました。

初回の素材には、ジンに不可欠なボタニカルであるジュニパーベリーを採用。米焼酎をベーススピリッツに用いることで、穏やかな甘みと透明感のある土台の上に、ジュニパーベリーの香りが時間とともに変化していく構造を、純度高く表現しています。

香りの構成が中心にあるジンのなかでも、SCENのエッセンシャルジンは単一の植物を純度高く保つため、料理やカクテルに「調味料のように」寄り添う存在です。風味だけが重なり、味を邪魔しない余白がこれまでのお酒にはなかったペアリングの自由度と、新たな感覚の広がりをもたらします。

SCENについて

SCEN は “scent” に由来する造語で、香りと人とのあいだに立ち上がる新しい関係を指します。調香・香料の知見によるジン（スピリッツ）やフレーバーティーなどの食にまつわる身近な商品の開発を皮切りに、アートから学術的なリサーチの展示まで、嗅覚にまつわる多領域での展開を目指しています。

名の由来には3つの泉・線・巛（せん）があります。泉は香りの源となるエッセンシャルな素材、線は展示・学び・記録・会話で感覚を人から人へつなぐ流れ、巛は体験が重なり文化として広がる行き先。これらをSCENの活動の軸に据え、体験が確かな知覚へと変わるプロセスをひらき、嗅覚をめぐる対話と学びを育てます。

Olfactive Studio Neについて

「はじめからそこに存在していたような香り（匂い）」をコンセプトに香りを設計するスタジオ。

匂いを対象の由来を表す情報と捉え、リサーチを重ねシンクロしながら、適切な素材を選定し調香を行う。スタジオ名である「Ne」は香水の本場フランスで調香師を意味するNez（ネ）に由来する。私たちは調香という領域にとらわれず、クロスオーバーをしながら世の中に「根」を張る香りの創造を目指す。

https://o-s-ne.com/

【同時開催】

THE WALL

CHNEIDER meets MIDORI TAKAYAMA

会期：2026年1月22日（木）～2月7日（土）

時間：18:00-24:00

※日曜休廊

会場：WALL_alternative（東京都港区西麻布4-2-4 1F）

入場：無料・予約不要

HP URL：https://avex.jp/wall/exhibition/728/

企画・主催：WALL_alternative

本展は、主に麻を使用した一点物の衣服を生み出すファッションブランド「CHNEIDER」の作品と、木という存在に寄り添い続ける彫刻家・高山瑞の作品で構成されています。

また、会場内にはアロマパルファニスト Sumire Miyazakiが両者の作品から受けたインスピレーションをもとに、それぞれの作品を香りとして表現し、インスタレーションとして展開。

さらに、韓国を拠点に活動するイ・ジョンヒョン(Junghyun Lee)がひとつひとつ手作業にて制作する「CHNEIDER」がデザインを手がけたジュエリーも展示・販売しております。

アートとデザイン、工芸と日用品。さまざまな領域を隔ててきた、目には見えない「壁」に光を当てながら、異なる世界が交わることで立ち現れる新たな風景を、会期を通して探っていきます。

WALL_alternative

アートを軸に、音楽やカルチャーが交差する風景を東京・西麻布から発信するアートスペース。ナチュラルワイン、特に日本ワインを中心に提供するカウンターバーを併設し、夜のみオープン。多様な人々が集い、有機的に混ざり合う“夜のたまり場”を目指し、アートと日常、創造と交流が自然に溶け合う時間を育んでいます。

Instagram：https://instagram.com/wall_alternative

Web：https://avex.jp/wall/