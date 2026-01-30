『ブルーアーカイブ』ミュージックビデオのイラスト制作をHIKEが担当。1月21日より「憧れの日々」がYouTube公開中

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表：三上 政高、以下「HIKE」）は、『ブルーアーカイブ』（開発：NEXON Games、運営Yostar）のミュージックビデオ内のイラスト制作を担当いたしました。各ミュージックビデオは、5周年を記念したリアルイベント「ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～」で先行公開され、1月21日より「憧れの日々」がブルーアーカイブ公式YouTubeチャンネルにて配信されています。

「憧れの日々」MV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kDJ60PreH-s ]

『ブルーアーカイブ』について

――何気ない日常で、ほんの少しの奇跡を見つける物語

Yostar＆NEXON Gamesが贈る学園×青春×物語RPG『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』！

先生として、個性豊かで魅力的な生徒たちと共に、一風変わった学園都市キヴォトスの日常を過ごそう！

公式サイト：https://bluearchive.jp/

公式Xアカウント：https://x.com/Blue_ArchiveJP

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@BlueArchive_JP

本件概要

作品に適した制作体制を築く

イラスト制作のクオリティを左右する大きな要素のひとつが、「どれだけIP理解の深いクリエイターを揃えられるか」です。HIKEは本プロジェクトにおいて、『ブルーアーカイブ』の世界観やキャラクター性、タッチ表現に精通したイラストレーターをアサイン。その結果、キャラクターの魅力を引き出す構図や色彩など、制作初期のラフ段階でクライアントから高評価をいただけるクオリティを実現しました。

MVに合わせたテイスト調整

本案件では、すべてのイラストを同一トーンで描くのではなく、ミュージックビデオとしての演出意図に合わせてタッチを柔軟に調整しました。一部のシーンでは、通常の『ブルーアーカイブ』イラストタッチではなく、意図的にデフォルメを効かせた可愛らしいテイストに変更。作品へのリスペクトを保ちつつ、楽曲のテンポ感や映像のリズムにより適した表現を追求しました。

担当領域

・イラストレーター選定

・制作進行管理（ディレクション）

・クオリティ監修（アートディレクション）

