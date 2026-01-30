「ワトソン」シーズン1 日本初上陸 2月18日(水)から見放題独占配信 決定！

ＨＪホールディングス株式会社(C) 2026 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

天才医師が挑む、原因不明の病に隠された謎

新感覚の医療ミステリードラマが日本初上陸

「ワトソン」シーズン１ 2月18日(水)から見放題独占配信スタート

2011年のサービス開始時から海外ドラマに注力してきた動画配信サービスHuluでは、これまでにも海外ドラマブームの火付け役となった“三大海外ドラマ”の1つと称されることもあるキーファー・サザーランド主演の「24 -TWENTY FOUR-」を始め、サバイバル・ヒューマンドラマの金字塔「ウォーキング・デッド」や、シカゴの街を守るという使命を持つ者たちを描く全米大ヒットドラマ「シカゴ」シリーズ、アメリカ海軍を舞台に国家を脅かす難事件を解決へと導く大ヒット犯罪捜査ドラマ「NCIS」シリーズ、さらに世界的にも大ヒットした伝説のクライム・サスペンス「CSI」シリーズなど、全世界で人気の海外ドラマを数多く配信し続けています。

この度Huluでは、モリス・チェスナットがジョン・ワトソン医師役で主演を務める「ワトソン」シーズン1が日本初上陸し、2月18日(水)より見放題独占配信することが決定いたしました。

歴史上最も偉大な探偵の物語を現代的な視点で再構築した本作では、犯罪解決から医療ミステリーの解明へと舞台を移した、ワトソンの活躍が描かれます。

物語は、親友であり相棒でもあったシャーロック・ホームズが宿敵モリアーティの手にかかってから1年後の世界を描きます。主人公のジョン・ワトソン医師 (モリス・チェスナット) は、希少疾患専門のクリニックを率いる責任者として、医療の現場に復帰していました。しかし、過去は彼を解放してはくれません。

100年以上にわたり人々を魅了してきた「シャーロック・ホームズ」の物語の世界で、今度はモリアーティとワトソンがそれぞれの新章を紡ぎ出します。医療現場で起こる謎は、果たしてどのように解き明かされるのか。ドラマ「エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY」製作陣が贈る新感覚の医療ドラマ「ワトソン」シーズン1を、ぜひHuluでご堪能ください。

＜配信情報＞

■作品名・配信日

「ワトソン」シーズン1

2月18日(水)から見放題独占配信

■エピソード

全13話

■作品概要

友人であり相棒でもあった名探偵シャーロック・ホームズがモリアーティの手によって亡くなってから1年後、ジョン・ワトソン（チェスナット）は希少疾患専門クリニックの院長として医師のキャリアを再開する。しかし、かつてのホームズと過ごした日々がワトソンを容易には日常に戻してくれない。本作は最も有名な名探偵の一人を現代的にアップデートし、ワトソンが持ち前の洞察力と医学を用いて医療上の謎を解く姿が描かれる。

■出演

モリス・チェスナット、イヴ・ハーロウ、ピーター・マーク・ケンダル、リッチー・コスター、インガ・シュリングマン、ロシェル・エイツほか

■エグゼクティブ・プロデューサー

クレイグ・スウィーニー、モリス・チェスナット、サリー・パトリック、ラリー・テン、シャロン・モアレム（医学博士）、アーロン・カプラン

ブライアン・モアウィッツ

※本作はCBS Studiosが制作し、Paramount Global Content Distributionが配給を担当しています。

その他にもHuluでは、話題の新作から名作まで、見逃せない海外ドラマを続々配信しております。アメリカテレビ界が誇る名プロデューサーのディック・ウルフが製作総指揮を務める、シカゴの街を命がけ守る消防隊員たちの活躍を描いた大ヒットレスキュー・アクション「シカゴ・ファイア」シーズン1～11を配信中。またシカゴにある総合病院で繰り広げられる緊迫した救急医療の現場と、救命に携わる人々の活躍や葛藤を描く「シカゴ・メッド」シーズン1～9※、シカゴの街を守るためなら手段を選ばない悪徳警官ボイト率いる、シカゴ警察21分署特捜班の活躍をド迫力アクション満載に描く「シカゴ P.D.」シーズン1～10、そして法廷を舞台に検察官や捜査官たちの活躍を描く「シカゴ・ジャスティス」など、“シカゴの街を守る”という使命感のもと、熱き物語が展開する「シカゴ」シリーズを始め、ワシントンD.C.を拠点としアメリカ海軍に関する事件を捜査するNCISで、メンバーたちが活躍する姿をスリリングに描く大ヒットアクションドラマ「NCIS ～ネイビー犯罪捜査班」シーズン1～22やスピンオフ作品の「NCIS：LA ～極秘潜入捜査班～」全14シーズン、「NCIS：ニューオーリンズ」全7シーズン、「NCIS：ハワイ」全3シーズン、「NCIS：シドニー」シーズン1といった世界中で大人気の犯罪捜査ドラマ「NCIS」シリーズも配信中です。さらに1990年代に世界的なブームを巻き起こし、日本でも社会現象となった伝説のドラマ「ビバリーヒルズ高校白書／青春白書」、通称“ビバヒル”も全シーズン見放題で配信中です。過去、Huluで本作を配信しておりましたが、権利の都合上配信できないエピソードも。しかし、現在配信中の本作では全シーズンの全てのエピソードを国内初となるHDリマスター版でお楽しみいただけます。また、ブッカー賞を2度受賞した世界的巨匠マーガレット・アトウッドによるディストピア文学の金字塔を原作に、米国Huluがドラマ化。2017年度エミー賞では作品賞を含む主要5部門を独占し、同賞で動画配信サービスのオリジナルドラマが作品賞を受賞するという史上初の快挙を達成した「ハンドメイズ・テイル／侍女の物語」全6シーズン※、マーベル作品にて新たなキャプテン・アメリカを演じたアンソニー・マッキーと、映画『ゾンビランド』や『デッドプール』の脚本家がタッグを組んだ痛快感MAXで繰り広げられるノンストップ・カーアクション「ツイステッド・メタル」シーズン1～2※など多数の話題作も配信中です。ぜひこの機会に話題の海外ドラマをHuluでご堪能ください。

※「シカゴ・メッド」シーズン9、「ハンドメイズ・テイル／侍女の物語」ファイナルシーズン、「ツイステッド・メタル」シーズン2はHuluで独占配信中

