「BLアワード2026」webtoon部門にcomicoのオリジナル5作品がノミネート！

NHN comico株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：丁 佑鎭）は、当社が提供するマンガアプリ「comico」（iOS/Android/WEB版）の5作品が「BLアワード2026」のwebtoon部門にノミネートされたことをお知らせいたします。

今回ノミネートされたのは、昨年5位を獲得し、2年連続でTOP5入りを果たした『変態ストーカーに狙われてます』をはじめ、『愛も憎しみも沈黙の中で』『脇役に憑依したら愛されすぎて困ってます』『三津原主任はめちゃくちゃにされたい』『敏感男子、調教される』の計5作品です。これを記念し、comicoではノミネート作品を対象とした合計100話以上が無料で読める期間限定キャンペーンを本日より開催いたします。

■年に一度の商業BLの祭典「BLアワード」とは

商業BLレビューサイト・ちるちるが主催する「BLアワード」とは、ファン投票によってBLの最高峰の作品を決定する最大級の商業BLランキング企画です。ランクイン作品が続々とメディアミックス展開されるなど、BLジャンルにおける最新トレンドを示す指標としても注目を集めています。

■「BLアワード2026」概要

【特設サイト】https://www.chil-chil.net/voteNominate/e/2026/

【投票期間】 2026年1月30日(金)～2月8日(日)

【webtoon部門 対象作品】

2025年1月1日（水）～2025年12月31日（水）までに日本語版の最新話が更新された作品

【結果発表】 2026年4月17日(金)予定

■「BLアワード2026」、comicoノミネート作＆無料話増量キャンペーン概要

【特設ページ】 https://www.comico.jp/menu/content_catalog/1145

【開催期間】 2026年1月30日(金)18時～2月9日(月)0時

※『変態ストーカーに狙われてます』の開催期間は、2月18日(水)0時まで

※『敏感男子、調教される』の開催期間は、2月11日（水） 0時まで

１.『変態ストーカーに狙われてます』（作：みん未）【63話無料】

・作品ページ：https://www.comico.jp/comic/1044

【あらすじ】

「あーーあ、バレちゃった？」美女を抱くつもりが、男に抱かれてしまった！

お人好しで女運がないピアスショップ店員の立花竜胆（たちばな りんどう）は近頃ストーカーに悩まされていた。

そんな時、超タイプの美少女に告白されそのままラブホテルへ。

いざ据え膳食わねばと押し倒すものの、竜胆の手にはいつの間にか手錠が…。

美少女の正体はなんと男で、さらには例のストーカー!?

「大好き」と愛を囁かれながら、まんまと抱かれてしまい…

一途に愛するストーカー×女運ゼロのお人好し男のＢＬ。

セックスから始まった2人の関係は…？

２.『愛も憎しみも沈黙の中で』（作：QiangTang, Baili Junxi, The Shubl Website）【45話無料】

・作品ページ：https://www.comico.jp/comic/359

【あらすじ】

母親を守るため、悪い噂が絶えない親王の妾として嫁ぐことになった沈玉。

可憐な沈玉への愛が溢れて止まらない親王と彼は愛を深めていく。

しかし、そんな二人を王妃は黙って見ているわけにはいかず・・・？

歪んだ愛情・独占欲・嫉妬が渦巻く物語が始まる。

３.『脇役に憑依したら愛されすぎて困ってます』（作：mongdo, Unicorn）【30話無料】

・作品ページ：https://www.comico.jp/comic/8548

【あらすじ】

とあるハプニングによって、妹がプレイしていた恋愛ゲームの世界に憑依転生した主人公のイ・ジンス。

しかし、転生した人物は未来で死ぬことになる悪役のモブキャラだった。

元の世界に戻る方法を探すうちに、ジンスはゲーム内の男主人公たちと出会い、関係がどんどん変化していく奇想天外なBL恋愛ファンタジー！

４.『三津原主任はめちゃくちゃにされたい』（作：たたたん）【21話無料】

・作品ページ：https://www.comico.jp/comic/9682

【あらすじ】

コワモテでまわりから恐れられている営業部の主任・三津原夏乃（みつはら なつの）は、実はゲイで童貞処女。密かに「男に抱かれてみたい」という願望をもっていた。

ある日思いきってゲイサイトにエロい自撮りを投稿するが、それが後輩の小牧壱樹（こまき いつき）にバレてしまう。

「このこと、言わないでほしいですか？だったら…」

なかば強引にホテルに連れ込まれ――！

隠れドSで執着が強い後輩×隠れドMなコワモテ主任のエロラブコメBL！

５.『敏感男子、調教される』（作：四季施しあ）【4話無料】

・作品ページ：https://www.comico.jp/comic/11488

【あらすじ】

触れられる事が苦手な超敏感体質のせいで周囲からガラが悪いと誤解されてきた大学生・桐幡 直依（きりはた なおい）。ある日、バイト先の企業の御曹司でエリート大学生の由利 英透（ゆり えいと）と接触した直依は思わず喘ぎ声を上げてしまい、英透に敏感体質を白状するはめになる。

すると英透は「敏感体質を治すのを手伝ってあげようか？」と言い出した。

体質改善のためだったはずの英透の「トレーニング」はどんどん過激に、

どんどんエッチになっていき、直依は英透の「調教」の快感に溺れていくことに――…!?

王子様系執着攻め×チョロカワツンツン男子の調教から始まる両片想いラブ(ハート)

■comico概要

comico（コミコ）は、2013年10月31日にサービスを開始した、縦スクロール＆フルカラー形式を特徴とする漫画アプリの草分け的存在です（対応端末：iOS／Android／WEB）。

これまで『ReLIFE』 『ミイラの飼い方』 『和歌ちゃんは今日もあざとい』 『変態ストーカーに狙われてます』など、多くの人気WEBTOON作品を世に送り出してきました。

現在は、600作品を超えるオリジナル漫画に加え、大手出版社の人気作品なども多数配信中。国内累計ダウンロード数は2,500万件を突破しており、引き続き多くの読者に親しまれています。

◆サービス名：comico（コミコ）

◆サービス開始日：2013年10月31日

◆利用料金：基本無料

◆国内ダウンロード数：2,500万ダウンロード

＜App Store ダウンロードページ＞

https://apps.apple.com/jp/app/comico/id721512660

＜Google Play ダウンロードページ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.comico

