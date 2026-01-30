株式会社キデイランド（代表取締役社長：津村 孝彦、本部：東京都千代田区）は株式会社スパイラルキュート(代表取締役：川上 洋一、本社：東京都中央区)の協力により、東京駅一番街 東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」にて、2026年2月20日(金)～3月5日(木)の期間限定で、『コウペンちゃん 通勤・通学・出張 はなまるライフ！』をオープンいたします。

「コウペンちゃん」が東京駅一番街東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」に帰ってきます！今回は、通勤・通学・出張をテーマに、東京駅を訪れるきみをコウペンちゃんが応援します。どんな時も、「コウペンちゃん」がお供してくれるから、なんだか元気が出てきます！ またお買い上げ特典として、お財布の中にも入れられるステッカーや、会社やご自宅の机の上に置ける卓上メッセージカード、バッグに付けても元気が出てきそうなコウペンちゃんぬいぐるみバッジをご用意しましたので、この機会にぜひ東京駅一番街東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」に遊び来てください！■詳細URL：https://koupenchan-info.jp/p26/hanamaru_life/

【開催概要】

期間：2026年2月20日(金)～3月5日(木) 催事名称：『コウペンちゃん 通勤・通学・出張 はなまるライフ！』 場所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1東京駅一番街 地下1階 東京キャラクターストリート いちばんプラザ営業時間：10：00～20：30 ※営業時間は変更になる可能性がございます。 （最終日は18:00まで） 最新の営業時間については東京駅一番街のHPでご確認ください。■東京駅一番街HP：https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp

★お買い上げ特典★

①『コウペンちゃん 通勤・通学・出張 はなまるライフ！』商品ご購入のお客様に、「ステッカー(非売品)」を1会計につき、1枚プレゼント!!※無くなり次第終了となります。

②『コウペンちゃん 通勤・通学・出張 はなまるライフ！』商品、税込3,300円以上ご購入のお客様に、「卓上メッセージカード(非売品)」を1会計につき、1枚プレゼント!!※無くなり次第終了となります。

③『コウペンちゃん 通勤・通学・出張 はなまるライフ！』商品、税込8,800円以上ご購入のお客様に、「ぬいぐるみバッジ(全3種 非売品)」を1会計につき、1個ランダムでプレゼント!!※無くなり次第終了となります。

『コウペンちゃん 通勤・通学・出張 はなまるライフ！』ご来店記念スタンプ

『コウペンちゃん 通勤・通学・出張 はなまるライフ！』ご来店記念スタンプを設置!!

●新商品●

※新商品は、2月20日～『コウペンちゃんはなまるストア(オンラインストア)』、3月6日～『コウペンちゃんはなまるステーション』『コウペンちゃんのおみせやさん』でも販売いたします。

左から）出勤してすごい!ぴよぴよパラグライダーなマスコット 1,980円(税込)雨の日も出勤してえら～い！マスコット 1,980円(税込)吊り革もってえら～い!出勤はなまるマスコット 1,980円(税込)

左から）はっぱ帽子な君とおでかけマスコット 1,760円(税込)はっぱ帽子な風船ぷかぷかおでかけマスコット 1,980円(税込)東京まんいん電車なぎゅうぎゅうぬいぐるみ 5,170円(税込)

左から）持ちます！ぬいぐるみペン立て 1,870円(税込)ぴよぴよ帽子なぬいぐるみメジャー 1,760円(税込)いっしょにおでかけいきた～い！リュックなマスコット 1,980円(税込)

左から）お弁当の差し入れなんだよ～！なデスクトップぬいぐるみ 1,980円(税込)よつばイヤホンで君ソング♪なデスクトップぬいぐるみ 1,980円(税込)出勤してえらい・・・うとうとサラリーマンなデスクトップぬいぐるみ 1,980円(税込)

左から）コウペンちゃんマスコットが入る!まんいん電車なマスコットポーチ 2,200円(税込)君とおはなしした～いマスコットinお外電話ポーチ 3,630円(税込)いま何階かも？マスコットinエレベーターポーチ 3,190円(税込)※これ以外にもたくさんの商品をご用意しております。

●るるてあさんのサイン入り限定画集 発売決定●

2月20日(金)から数量限定で、作者るるてあさんの直筆サイン入り画集「コウペンちゃん 四季折々展のすべて」を発売いたします。※お一人様2冊まで※無くなり次第終了

直筆サイン入り画集「コウペンちゃん 四季折々展のすべて」 4,950円(税込)

●2月28日(土)/3月1日(日)開催!コウペンちゃん グリーティング●

『コウペンちゃん 通勤・通学・出張 はなまるライフ！』開催を記念して、なっなんと「コウペンちゃん」が東京駅一番街東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」に遊びに来てくれます!

各日①11:00②13:00③14:00の登場予定!!

●TVアニメ「コウペンちゃん」について●

きみはいつでも、とってもえらい！「きみ」のまわりには、日常のささいなことを肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃん「コウペンちゃん」がいる。やさしくほめて、ふわっと包み込んでくれるコウペンちゃんたちの物語がついにTVアニメ化！■「コウペンちゃん」(るるてあ)公式X：@k_r_r_l_l_ ■アニメ公式HP https://koupenchan-anime.jp/■コウペンちゃんインフォ(公式総合情報サイト) https://koupenchan-info.jp/■コウペンちゃんはなまるストア(オンラインストア) https://www.koupenchan-store.jp/

コピーライト表記

©るるてあ/TVアニメ『コウペンちゃん』製作委員会