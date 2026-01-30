日本の名曲を現代の感性で再構築する音楽プロジェクト『Newtro』が、第48弾となる最新作「ラブリー × tonun」 のミュージックビデオを公開した。原曲「ラブリー」は、1994年にリリースされた 小沢健二 の代表曲であり、彼のキャリアを象徴する出世作として広く知られています。ソウルミュージックを背景にしたポップでダンサブルなサウンドと、「ラブリー ラブリー」という印象的なフレーズに象徴されるキャッチーなメロディ。約7分という長尺ながら、その軽快さで聴き手を惹きつけ、ライブでは観客を巻き込む定番曲として親しまれてきました。また本作は、「LIFE IS COMIN' BACK（生活に帰ろう）」という小沢健二のポジティブな世界観を体現する一曲としても評価されています。今回Newtroが挑んだのは、小沢健二「ラブリー」が持つポップネスとロマンチックな親密さを、今の時代の感覚で鳴らし直すこと。カバーを手がけるのは、R&B／ソウルをルーツに持ち、日本語のメロディと言葉の響きを大切にしてきたシンガーソングライター・tonun。tonunは原曲のメロディと歌詞の強さを何よりも尊重しながら、テンポ感を少しだけ前に押し出し、現代的なR&Bのビートやコードのニュアンスを加えることで、軽やかで疾走感のあるグルーヴへと再構築した。原曲特有の跳ね感とは異なる、今の生活リズムに自然と馴染む“いまのシャッフル感”が、このバージョンならではの魅力となっている。歌唱では、ウィスパーと芯のある声の中間を意識し、甘さの中に少し大人びた余韻を残すトーンで表現。派手すぎず、特別すぎない。それでいて、ふとした瞬間に心に残る--移動中や日常のワンシーンにそっと寄り添い、何度でも聴きたくなるサウンドへとアップデートされている。「懐かしさ」と「新しさ」が無理なく共存し、**“tonunが歌うと、こう聴こえる”**という説得力をしっかりと宿した一曲。名曲「ラブリー」は、いまを生きるリスナーのための、軽やかでやさしい恋のポップスとして生まれ変わった。

▼ミュージックビデオ「ラブリー」 × tonun / Newtro公開日時：2026年1月30日（金）18:00～URL： https://youtu.be/QkrnDJt17fw

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=QkrnDJt17fw

▼楽曲小沢健二 「ラブリー」（1994年） 作詞：小沢健二 / 作曲：小沢健二＜CREATOR＞▼アーティスト・tonun

広島県出身のシンガーソングライター。甘くスモーキーな歌声と、グルーヴィーで心地良いトラックが魅力のシンガーソングライターtonun。特徴的な甘い声と絶対的なメロディーセンスを武器に、洋楽の影響を色濃く受けたサウンドを掛け合わせることで独自の世界観を作り上げている。2020年10月、YouTubeに初作品『最後の恋のmagic』を投稿し活動をスタート。「YouTube Music Sessions」や「Spotify RADAR: Early Noise」への選出などを通じて注目を集める。2023年には、待望のファーストアルバム『Intro』をリリースし、CDショップ大賞2024に入賞。全国規模のワンマンツアーや大型フェスへの出演に加え、2024年には自身初となる弾き語りワンマンツアーを開催し、全公演SOLD OUT。現在は自身のリリースに加え、楽曲提供やライブ活動など、幅広く活動の幅を広げている。＜コメント＞「ラブリー」は、初めて“渋谷系”というジャンルを意識した時に出会った、都会的で先を行く音楽だと思っていました。懐かしさよりも、今聴いても新しいシティポップという感覚が強くて、だからこそ“今の時代の空気”でアップデートする意味がある曲だと感じました。メロディーと歌詞の強さはそのままに、テンポやリズムに少し疾走感を加えて、甘くて少し大人なトーンで歌っています。本当に自分の曲のように、自分の中では解釈出来てアウトプット出来たかなって思いつつ、やっぱり自分には書けない歌詞とメロディーを受け継がせてもらったので、多分自分じゃ絶対出せない曲というか、何かもう二度とこういう曲は出せないだろうなっていうのを今回出せたので、すごい貴重な機会になったと思います。原曲は割とゆったり落ち着いて聴けるけど、今回のアレンジのようにテンポ変えても割と心地良く聴けるんだよっていうのを何か伝えられたら嬉しいです。Web Site： https://tonun.jp/X (旧Twitter )： https://x.com/tonun_officialInstagram： https://www.instagram.com/tonun_official/YouTube： https://www.youtube.com/@tonunofficial▼「ラブリー」×Newtro キービジュアル

▼イラストレーター・タミウラ

＜コメント＞「ラブリー」は馴染みがある楽曲で、今回担当させていただけて非常に嬉しい気持ちです。その名のとおり、ラブリーな雰囲気とポップなイメージで制作させて頂きました。X（※Twitter）：https://twitter.com/Tamiura_0422Instagram：https://www.instagram.com/tamiura_0422/

『Newtro-ニュートロ-』アーティストやイラストレーターによって「過去(Retro)の名曲」を再構築し、「現在や未来（New）」に新しい作品として生み出す音楽プロジェクト。古き良きモノと新時代が混じり合い、新しいクリエイティブが生まれる”交差点”を中心とした「近未来都市」を舞台に、楽曲の世界観や空気感にあわせたクリエイティブを通じて世界に発信していく。▼公式YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/@newtro_japan＜INFORMATION＞▼Newtro YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/@newtro_japan▼Xhttps://twitter.com/Newtro_Japan▼TikTokhttps://www.tiktok.com/@newtro_japan▼Instagramhttps://www.instagram.com/newtro_japan/▼Threadshttps://www.threads.net/@newtro_japan＜TV PROGRAM＞▼MUSIC ON! TV（エムオン!）「Newtro-ニュートロ-」https://www.m-on.jp/program/detail/newtro/ミュージックビデオ、アーティストによる選曲理由や、影響を受けた日本のレトロな音楽・文化についてのインタビューをお届け。