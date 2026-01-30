武装JKストーリー、ついに舞台へ━。

リアルな銃火器を精密に再現するプラモデル『リトルアーモリー』。2014年の発売以来、200種を超える製品を展開し、多彩なイラストレーター陣が描く「リアルミリタリー×女子高生」のパッケージアートが魅力のシリーズです。そのビジュアルは模型の枠を越えてキャラクターとして息づき、ノベル・コミック・グッズなど、幅広いメディアへと広がり、ついに舞台化されることが発表されると、瞬く間に話題となりました！そして今回、メインキャストが決定。さらに公演の詳細日程も解禁されました！

脚本・演出は、物語性・エンタテイメント性のある作品の演出を多数手がけており、代表作に舞台『Cutie Honey Emotional』、『舞台 ヨルハ』シリーズ、『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE』、『関ケ原合戦再現劇』などがあり、音楽朗読絵巻「吉継」では野外演出も話題を集めた松多壱岱が務めます。そしてW主演を務めるのは、久志井真帆役を様々な舞台で活躍する本西彩希帆と、『リトルアーモリー』の原作で左近若葉役の声優を務める星守紗凪が舞台版でも同役で出演。さらに、朝戸未世役を髙橋彩音（AKB48）、革嶋えり役を隈本茉莉奈（虹のコンキスタドール）、蛯原杏美役を鶴見萌（B≡FULLEST）、相山桜子役を湯本亜美がそれぞれ演じます。また、椎名六花役には立石凛を迎えました。ほか、白根凛役・深川瑠華、芙蓉まりこ役・山粼悠稀、照安鞠亜役・あわつまい、豊崎恵那役・東城咲耶子、豊崎和花役・舞川みやこ、有馬官奈役・蛭田愛梨（虹のコンキスタドール）、大泉練役・槙原唯、瀬戸内瑠衣役・長月明日香、仁禮小春役・藤井彩加が出演し、“武装JK青春群像劇”を、舞台ならではの臨場感と熱量をもって作り上げます！今回、W主演を務める久志井真帆役・本西彩希帆と左近若葉役・星守紗凪、さらに朝戸未世役・髙橋彩音（AKB48）、革嶋えり役・隈本茉莉奈（虹のコンキスタドール）、蛯原杏美役・鶴見萌（B≡FULLEST）、相山桜子役・湯本亜美、椎名六花役・立石凛からコメントが到着！！

＜コメント＞【久志井真帆役 本西彩希帆】久志井真帆を演じさせていただきます、本西彩希帆です。素敵な作品に関わらせていただけること、とても嬉しいです。この作品の持つリアルさと緊張感を舞台ならではの表現で届けられるよう、カンパニー一同全力で頑張ります。劇場でお待ちしています。【左近若葉役 星守紗凪】左近若葉役の星守紗凪です！声では一度演じたことのある若葉ですが、リトアモの物語の中で生きていく上ではこれから知っていく部分がまだまだたくさんあるキャラクターだと思うので、舞台で演じるにあたっての役作りをするのがとても楽しみです！改めて、よろしくお願いいたします！！【朝戸未世役 髙橋彩音（AKB48）】未世として舞台に立つ一瞬一瞬を、全力で生きます。観てくださる方の心に残る、熱い瞬間をお届けできるよう頑張りますので、皆さんお楽しみに！！【革嶋えり役 隈本茉莉奈（虹のコンキスタドール）】たくさんの方に愛されるリトルアーモリーの物語に携われることがとても光栄です。既にドキドキが止まりません…！私自身もっともっと学んでいきながら、魅力や熱量を舞台から皆様にお届けできるよう精一杯努めてまいります！【蛯原杏美役 鶴見萌（B≡FULLEST）】はじめまして！蛯原杏美役を務めさせていただきます、鶴見萌です。銃火器のプラモデルから生まれた作品ということで、何かと銃に縁のある私は早くもワクワクしてます！“武装JK青春群像劇”ぜひ楽しみにしていて下さい！！【相山桜子役 湯本亜美】相山桜子を演じさせていただきます、湯本亜美です。おっとりとした大人びた雰囲気の中にある、桜子ちゃんの芯の強さや覚悟を大切にしながら、可愛さとかっこいいガンアクション、その両方を全身で表現したいと思います。リトルアーモリーの世界観を大切に、舞台ならではのリアルさと青春の煌めきを丁寧に届けたいです。よろしくお願いいたします！【椎名六花役 立石凛】椎名六花を演じさせていただきます。立石凛です！幅広い展開をされているこの作品の、初の舞台化という機会に、戦う女子高生のひとりとしてこの世界に関われることをとても光栄に思います。素敵な舞台をお届けできるよう、精一杯演じさせていただきます！よろしくお願いいたします！『リトルアーモリー THE STAGE ―銃声は、遠雷に重なる―』は9月2日（水）～6日（日）まで、六行会ホールにて上演！どうぞご期待ください！

【STORY】世界各地に現れた未知の敵――XX〈イクシス〉。その脅威に備えるため、日本には“指定防衛校”が設立された。そこに通うのは、銃を携え、制服のまま街を守る女子高生たち。久志井真帆は、初めてのミッションに挑む。撃つことは正義なのか。敵と呼ぶ存在に、対話はあり得るのか。これは――日常と戦場の狭間で揺れる、少女たちの“始まり”の物語。＜公演概要＞タイトル：リトルアーモリー THE STAGE ―銃声は、遠雷に重なる―劇場：六行会ホール（〒140-0001 東京都品川区北品川2-32-3）出演：久志井真帆：本西彩希帆・左近若葉：星守紗凪朝戸未世：髙橋彩音（AKB48）革嶋えり：隈本茉莉奈（虹のコンキスタドール）蛯原杏美：鶴見萌（B≡FULLEST）相山桜子：湯本亜美白根凛：深川瑠華芙蓉まりこ：山粼悠稀照安鞠亜：あわつまい豊崎恵那：東城咲耶子豊崎和花：舞川みやこ有馬官奈：蛭田愛梨（虹のコンキスタドール）大泉練：槙原唯瀬戸内瑠衣：長月明日香仁禮小春：藤井彩加椎名六花：立石凛公演日程：2026年9月2日（水）～6日（日）【チケット】後日公開【スタッフ】原作：株式会社トミーテック『リトルアーモリー』パッケージアート脚本・演出：松多壱岱（ILCA）アシスタントプロデューサー：浅田凪（ILCA）プロデューサー：松多壱岱（ILCA） 米田基（style office）エグゼクティブプロデューサー：岩粼拓矢（ILCA）銃器協力：株式会社東京マルイ装備品協力：土居克臣（Ghost in the Dark）公式HP：https://littlearmory-thestage.com公式X：https://x.com/littlearmorystお問い合わせ：littlearmory.thestage@gmail.com主催：舞台リトルアーモリー製作委員会©TOMYTEC©舞台リトルアーモリー製作委員会

リトルアーモリーとは

株式会社トミーテックより2014年3月に発売した、1/12スケールのリアルな銃火器を中心としたプラモデル。1/12という手のひらサイズながら、精密なディテールはもちろん、ボルトアクションなどのギミックを搭載した製品も発売。プラモデルとして組み立て、銃のミニチュアコレクションとして楽しめるのはもちろん、同等サイズの可動フィギュアやドール、ロボット系のプラモデルに持たせて遊ぶことも可能。現在ラインナップは自転車など銃火器以外の製品も含め200種類を超え、国内外合わせ累計出荷数50万個以上を販売。また、パッケージのリアルな銃火器と制服少女を組み合わせたイラストを基にした、小説・コミック・グッズなどもこれまで展開している＜「リトルアーモリー」公式サイトはこちら＞ https://www.littlearmory.jp/

リトルアーモリーの世界

これが異形から街を守る私たちの毎日― 女子高校生タクティカル青春群像劇神出鬼没にして未知の敵“イクシス”。この世界の人類は深刻な脅威に直面していた。「指定防衛校」に通う生徒たちは、様々な火器を駆使し、人々を守る戦いに身を投じる――。これは「日常」を取り戻すための青春を生きる少女たちの物語。

※画像はリトルアーモリー製品「ミッションパック」同梱『スクールアームズ・レポート』より