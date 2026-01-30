商業BLの頂点に輝くのは…？「BLアワード2026」ノミネート作品発表＆投票開始！

株式会社サンディアス

株式会社サンディアス (本社：東京都渋谷区 代表取締役：井出洋、以下サンディアス)が運営するBL情報サイト「ちるちる」は、1月30日(金)18時より特設サイト(https://www.chil-chil.net/voteNominate/e/2026/)にて「BLアワード2026」の、10部門のノミネート作を発表。同時に投票を開始しました。「BLアワード」は前年1年間に発売されたBL作品を対象として、読者投票によってその年輝いた商業BL作品を決定するランキング企画です。

サンディアスが運営するBL情報サイト「ちるちる」（https://www.chil-chil.net/）は、年に一度、BL作品の最高峰をファンの手で決めるBL総選挙「BLアワード2026」10部門のノミネート作品発表、並びに投票を2026年1月30日(金)18時より開始しました。



今回で17回目を迎える「BLアワード」は、発表前年の1年間に発売された商業BL作品の中から、最も輝いていたと思う「コミック」「小説」「CD」をユーザーの皆様に選んでいただき、投票によってBLの最高峰を決定する最大級の商業BLランキング企画です。結果は2026年4月17日(金)、「ちるちる」にて発表いたします。

▼総合コミック部門ノミネート作品

▼シリーズ部門ノミネート作品

▼ラブコメ部門ノミネート作品

▼エモーショナル部門ノミネート作品

▼フェチ部門ノミネート作品

▼ディープ部門ノミネート作品

▼次に来る部門ノミネート作品

▼小説部門ノミネート作品

▼BLCD部門ノミネート作品

▼webtoon部門ノミネート作品

2025年は、2024年に盛り上がりを見せた実写BL作品の人気が定着。BL原作のドラマや映画が1クールに10作品以上放送・配信され、BLアワード2024 総合コミック部門1位を獲得した『40までにしたい10のこと』（マミタ）を原作とした同名実写ドラマも大きな話題を呼びました。また、ショートドラマでの実写作品も続々と登場し、メディアミックスの形はますます多様化しています。



映像作品もさることながら、商業BLコミック・小説も年々人気を増しており、2025年には約4,000タイトル(紙・電子媒体のコミック・小説を合算)にのぼるBL作品が発売。この膨大なBL作品の中から、2025年それぞれの部門で最も輝いていたBL作品を決める投票が1月30日(金)より開始します。

好きな作品を応援することはもちろん、新たな作品との出会いを創出するイベントとして、毎年世界中のBLファンから多くの投票と熱いメッセージが寄せられます。



さらにBLアワードにランクインした作品が続々とメディアミックスを果たすなど、ユーザーのみならず企業の方々にも最新BLトレンドの指標としてご活用いただいています。

結果発表は4月17日(金)。発表と同時に大手電子ストア等で「BLアワード2026」キャンペーンの開催を予定しています。詳細は続報をお待ちください。

BLアワード2026ノミネートページ（https://www.chil-chil.net/voteNominate/e/2026/）

ちるちる催事部公式X（https://x.com/BLaward_chil）

※ほか、ちるちる公式の各SNSでもノミネート作品を紹介。

■2025年の特徴

予想外の展開や個性的なキャラクターが登場するエッジの効いた作品が台頭

数年間続いている「あまあま」「せつない」テイストの作品人気は継続傾向にありますが、2025年はその中でも読者の意表を突くストーリーや、個性の強いキャラクターが登場する作品が台頭。王道ながらもスパイスの効いた作品が高い評価を獲得する傾向が見られました。

また、「オメガバース」「Dom/Subユニバース」「ガイドバース」などの特殊設定を織り交ぜた作品も人気に。日常生活の中にフックが散りばめられたBLが、読者に新鮮な驚きをもたらしています。

他ジャンルで人気のあった「異世界モノ」ブームがBLにも到来

これまでTL（ティーンズラブ）や男性向け作品など、他ジャンルで根強い人気を獲得してきた「異世界モノ」。2025年、このブームがBLにも訪れてきています。ファンタジー設定が多く見られる小説はもちろん、現代設定が大多数を占めるコミックでも異世界転生や異世界ファンタジーをテーマにした作品が増加。2026年にはBL作品を原作としたアニメ「異世界の沙汰は社畜次第」（TOKYO MXほか）、「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！」（tvkほか）が放送されるなど、ますます勢いを増しています。

メディアミックスを果たした作品の人気が好調

実写ドラマ化、アニメ化などを果たした作品の最新作が続々刊行され、引き続き高い支持を獲得しています。もともとの原作ファンはもちろん、ドラマ・アニメ視聴をきっかけに原作を手にする読者も。メディアミックスが原作の人気にもさらに火をつけるという相乗効果が生まれています。

■BLアワード2026概要

投票期間：2026年1月30日(金)～2月8日(日)

対象作品：2025年1月1日～2025年12月31日に発売された紙書籍BL及び電子書籍BLの関連作品

※webtoon部門のみ2025年1月1日～2025年12月31日までに日本語版最新話が更新された作品

投票資格：ちるちるに会員登録されている方(会員登録無料)

投票形式：各部門1日1票まで投票可

結果発表：2026年4月17日(金)※暫定

■投票するだけで1万円当たる！「BLアワード2026毎日投票スタンプラリー」開催！

ノミネート作品に投票することで、ギフト券が当たるお得なキャンペーンを実施！

史上初の1日1票投票となる今回のBLアワード。1日1作品以上投票すると、その日のスタンプを1個ゲットできます。5スタンプ達成で自動的に抽選にエントリーされ、10スタンプ(皆勤賞)を達成すると当選確率が大幅アップ！ ブックライブで使えるクーポン券が最大1万円分当たるチャンスなので、ぜひ毎日投票してお得にBLを摂取してくださいね。



詳細はこちら(https://blnews.chil-chil.net/newsDetail/42174/)をご覧ください。

■BL情報サイト「ちるちる」

https://www.chil-chil.net/

■ちるちる公式X

https://x.com/chillchillbl

■ちるちる催事部公式X

https://x.com/BLaward_chil

■BLソムリエ公式X

https://x.com/BLsommelier_801

■ちるちる公式Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCqmJr8GMTX41lRj9eFuGd5A/featured

■ちるちる公式TikTok

https://www.tiktok.com/@fujoshi_joho

■ちるちる公式Instagram

https://www.instagram.com/chill2bl/