betcover!!と石橋英子 ～ 次はボクちゃん歌いまーす ～

2026年3月15日[日]、LIQUIDROOMにてbetcover!!と石橋英子によるツーマンライブの開催が決定。



昨年、国内外31都市を巡る『betcover!! WORLD TOUR ’25』を大盛況のうちに終え、さらに東京・大阪での追加公演も決定している、柳瀬二郎率いるロックバンド・betcover!!。

一方、石橋英子は、昨年Drag Cityよりリリースされた歌のニュー・アルバム『Antigone（アンティゴネ）』を携え、バンド編成による日本ツアーに加え、ヨーロッパツアーも成功裏に終えた。

ジャンルや世代を横断し、日本に留まらず世界の人々を魅了してきた両者の表現が混じり合い、これま

でにない特別な一夜となるだろう。

本日1月30日[金] 18:00より、イープラスにてオフィシャル最速先行販売スタート。

＜公演概要＞

出演者：betcover!! / 石橋英子

日程：2026年3月15日[日]

会場：LIQUIDROOM

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

価格：ALL Standing / [Adv] 5,500円（税込・D別）

※小学生以上有料 / 整理番号順での入場

問い合わせ：contact@doitproduction.com

オフィシャル先行先着：2026年1月30日[金] 18:00 ー 2026年2月9日[月] 23:59

最終先行先着：2026年2月14日[土] 11:00 ー

チケットURL：https://eplus.jp/betcover-eikoishibashi/