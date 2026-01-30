岩橋玄樹 2/11メジャーリリース日に生配信&MVプレミア公開決定
岩橋玄樹が、2026年2月11日（水）にメジャー1stシングル「Dangerous Key」をリリースする。この発売を記念し、リリース当日に公式YouTubeチャンネルにて生配信を実施することが決定。さらに、生配信終了後には「Dangerous Key」Music Videoプレミア公開も行われる。現在、岩橋玄樹公式YouTubeチャンネルにて「Dangerous Key」Music VideoのTeaserが公開されており、新たな岩橋玄樹の一面に期待のコメントが寄せられている。FC限定盤対象のネットサイン会や、全国のCDショップにクイズが隠されているクロスワード企画「Unlock the GENKey Word」など様々なキャンペーンも発表されており、ぜひあわせてチェックしてほしい。岩橋玄樹オフィシャルYouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/@GENKIIWAHASHI■ リリース情報2026年2月11日（水）発売Major 1st Single「Dangerous Key」Pre-add／Pre-savehttps://genkiiwahashi.lnk.to/Dangerous-Key_papsCDご予約はこちらからhttps://genkiiwahashi.lnk.to/20260211_cd【FC盤】シングルCD+DVD+写真集価格：\6,600(税抜価格\6,000)／TEI-340＜CD収録内容＞1. Dangerous Key2. Find A Way3. Dangerous Key instrumental4. Find A Way instrumental＜DVD収録内容＞1. Dangerous Key Music Video2. Dangerous Key Making Movie【初回限定盤】シングルCD+DVD価格：\2,200(税抜価格\2,000)／TECI-989＜CD収録内容＞1. Dangerous Key2. Find A Way3. Dangerous Key instrumental4. Find A Way instrumental＜DVD収録内容＞1. Dangerous Key Music Video2. Dangerous Key Making Movie【通常盤】シングルCD価格：\1,500(税抜価格\1,364)／TECI-990＜CD収録内容＞1. Dangerous Key2. Find A Way3. Dangerous Key instrumental4. Find A Way instrumental■ SCHEDULE＜公演情報＞『GENKI IWAHASHI White Belle (ゲンキイワハシ ホワイトベラ)』2026年2月14日（土）東京・豊洲PIT＜昼公演＞開場 14:15 / 開演 15:00＜夜公演＞開場 18:15 / 開演 19:00＜席種／料金／枚数制限＞お土産付きコンサートチケット／11,000円(税込)／4枚まで2026年1月31日(土)10:00よりチケット一般発売開始。https://l-tike.com/genkiiwahashi/■ 岩橋玄樹 PROFILE
2021年4月1日よりソロアーティストとして日本とL.Aを拠点に活動。同年12月にシングル「My Lonely X’mas」をリリースし、2021年度の年間インディーズシングルランキング1位を獲得。自身のファンクラブツアーやアルバムリリースツアー、国内外の大型フェスへの参加などの音楽活動を続けながら、ジュエリーブランド「TwO hundRED（トゥーハンドレッド）」をデザイン＆プロデュース。幼少期から大の巨人ファンであることから、2017年より月刊ジャイアンツにてコラム連載を開始し、2021年にはエグゼクティブ・エディターに就任し、連載を続けている。さらに、2025年7月13日より放送『恋愛ルビの正しいふりかた』では7年ぶりのドラマ主演。同年9月19日全国公開の映画『男神』に出演するなど、俳優としても活動の幅を広げるなど、音楽に限らず多岐に渡った精力的な活動を続けている。■ 公式サイト▼ 岩橋玄樹Official Sitehttps://genkiiwahashi.com/▼Instagramhttps://www.instagram.com/genki_iwahashi_17/?hl=ja▼Xhttps://x.com/genki17staff▼YouTubehttps://www.youtube.com/c/GENKIIWAHASHI▼TikTokhttps://www.tiktok.com/@genkiiwahashi17▼テイチクエンタテインメントhttps://www.teichiku.co.jp/artist/genkiiwahashi/