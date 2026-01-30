「吉村崇の勝手にシリーズ」最新作！お笑いの原点とも言うべく「くだらない笑い」を競う、新たなお笑い賞レースイベント「THE LOW」開催決定！！3月31日(火)ルミネtheよしもとにて開催！

吉本興業株式会社

平成ノブシコブシ吉村崇が企画する「勝手にシリーズ」最新作、笑いの原点ともいえる

最も「くだらない笑い」の王者を決める新たなお笑い賞レースイベント「THE LOW」が、

3月31日(火)にルミネtheよしもとにて、開催されることが決定しました。

「くだらなさ」を世界一愛する平成ノブシコブシ・吉村崇が企画し、オーガナイザー/MCを務める本イベント。審査員には「くだらない笑い」を愛する千鳥・大悟、ピース・又吉直樹、アインシュタイン・河井ゆずるが出演し、豪華な面々が顔を揃えました。

突き抜けた「くだらなさ」「バカバカしさ」を持った芸人12組が参戦し、「この日1番くだらない笑い」で爆笑をかっさらった芸人が賞金を手にします。

出場芸人12組は、事前の告知を一切行わず、当日ステージ上で初めて明かされます。どんな“くだらなさ”の刺客が登場するのか、その瞬間にもご注目ください。

何も考えずにただ笑ってしまう、昨今のお笑い界へのアンチテーゼとなる革命の一夜を

ぜひ会場で目撃してください。

会場チケットは、1月31日(土)11:00よりFANYチケットにて先行受付を開始します。

平成ノブシコブシ 吉村崇 コメント

知性を武器に躍進する昨今のお笑い界。まさに「Highセンス」一色！とんでもない時代でございます。

吉村崇46歳、正直に申しますとよく理解できない部分も多く、High過ぎる今のお笑いに疲れて参りました。

よってここに、新しい賞レースイベント「THE LOW」の開催を宣言いたします！！！

「Highセンス」ではなく、「Lowセンス」、お笑いの原点とも言うべき最も古く、最もくだらない、

しかし！決して滑り笑いではない、そんな！そんな賞レースです！

LOWぞよろしくお願いします。

THE LOW 公演概要

日時：2026年3月31日(火) 18:30開場／19:00開演

会場：ルミネtheよしもと（東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 7F）

出演：MC：吉村崇（平成ノブシコブシ）

審査員：大悟（千鳥）、又吉直樹（ピース）、河井ゆずる（アインシュタイン）

参戦芸人12組予定

チケット料金：前売5,000円／当日5,500円

※本公演は、ABEMAプレミアム(有料会員)限定独占ライブ配信およびアーカイブ配信を予定しています。

※一部内容は会場限定です。

※一定期間経過後、他プラットフォームで配信される場合があります。

＜チケット情報＞ ※電子チケット

先行受付：1月31日(土)11:00~2月2日(月)11:00 ※FANYチケットのみ

当落発表：2月3日(火)18:00

チケット販売URL：https://ticket.fany.lol/event/detail/12270

※本ページは、先行販売受付時間にオープンします