車両に関する書類DXを促進するクラウドサービス「SmartDrive Box」をお得に利用開始いただける『[期間限定] 書類管理DXサポートキャンペーン』のご案内

株式会社スマートドライブ

モビリティデータを活用したサービスを提供する株式会社スマートドライブ（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役：北川 烈、以下「当社」）は、車両に関する書類DXを促進するクラウドサービス「SmartDrive Box」をお得に利用開始いただける「[期間限定] 書類管理DXサポートキャンペーン」を開始しましたのでお知らせします。

今回のキャンペーン期間中お申込みいただいた下記対象の企業様に限り、当社の車両に関する書類DXを促進するクラウドサービス「SmartDrive Box」を導入する際の初期開設費用が50％オフ、システム利用料も永年20％オフでご利用いただけ、費用を抑え、お得に利用を開始していただくことが可能となります。本キャンペーンは年度末を迎えるにあたり、年度末の車検・点検書類の整理に追われる担当者の負担を軽減いただくことを目的としています。

「SmartDrive Box」は、企業が車両を“持つ”上で発生する業務の課題を、書類管理を通じてスマートに解決できるクラウドサービスです。AI-OCRによる車両管理台帳の自動生成、期日の自動アラート機能、マイカー通勤者管理など、様々な面で業務をサポートします。

＜「[期間限定] 書類管理DXサポートキャンペーン」概要＞

・対象 キャンペーン期間内に以下を満たした企業様

- 特設ページ(https://smartdrive.co.jp/special/box-cp-202601/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=pr260131-BoxCP&utm_content=prtimes)から資料ダウンロード

- SmartDrive Boxの契約完了(※)

・特典 １.初期開設費用：50%オフ

２.システム利用料：永年20%オフ

・キャンペーン期間 2026年1月19日 ～ 2026年2月28日

・お申込み方法 特設ページ(https://smartdrive.co.jp/special/box-cp-202601/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=pr260131-BoxCP&utm_content=prtimes)下部のお申し込みフォームへ必要事項をご記入の上、送信して下さい。

2013年の創業以来、「移動の進化を後押しする」をビジョンに掲げサービスの開発・提供してきた当社は、今後も、お客様のニーズやご要望にお応えするサービスの開発・提供に取り組んでまいります。

以上

※ 本キャンペーンは初回契約の場合のみ適用

【スマートドライブのサービス】

「経営者とドライバーが使いたいNo. 1」※法人向け車両管理システム「SmartDrive Fleet」(https://smartdrive.co.jp/fleet/)

車両に関する書類DXを促進するクラウドサービス「SmartDrive Box」(https://smartdrive.co.jp/fleet/lp/smartdrive-box/)

走行データの取得・蓄積・活用「Mobility Data Platform」(https://smartdrive.co.jp/mobility-data-platform/)

業界の垣根を超えたコミュニティー「Mobility Transformation」(https://www.mobility-transformation.com/)

※日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2021年5月期_ブランドのイメージ調査

（「SmartDrive」、「SmartDrive Fleet」、「SmartDrive Box」、「Mobility Data Platform」、「Mobility Transformation」、「Vector G」は、株式会社スマートドライブの商標または登録商標です。）

■会社概要

会社名 : 株式会社スマートドライブ （東京証券取引所グロース市場：証券コード5137）

設立 : 2013年10月

代表取締役 : 北川 烈

所在地 : 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

URL : https://smartdrive.co.jp/