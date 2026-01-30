『学園アイドルマスター』×GiGOキャンペーン2026 開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店におきまして、『アイドルマスター』シリーズの最新作、歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーションゲーム『学園アイドルマスター』とコラボした「『学園アイドルマスター』×GiGOキャンペーン2026」を2026年2月14日(土)より開催いたします。

本キャンペーンのための描き下ろしイラスト《Lady Rabbit》を使用したGiGOグループのお店限定景品の展開、プライズマストバイキャンペーン、クレーンゲームラッピング、バレンタイン特別企画など、さまざまな施策を実施いたします。

コラボ開催と同日から、株式会社キャラバン(本社：東京都千代田区 代表取締役：東 貢一郎)主催のPOP UP STOREを、GiGO秋葉原5号館5階Akib@koを始めとする全国店舗で開催いたします。

大人気ゲーム『学園アイドルマスター』を、更に盛り上げる当社施策にご期待ください。

【開催概要】

■期間：2026年2月14日(土)～2026年4月5日(日)

■実施対象店舗：全国のGiGOグループのお店

■実施内容：

・本キャンペーンのための新規描き下ろしイラスト《Lady Rabbit》が登場いたします。

・GiGOグループのお店限定景品の展開

・プライズキャンペーン

・クレーンゲームラッピング、スタンディパネル、店内オリジナルボイスなど店舗施策の実施

・合言葉で受け取れるバレンタインチョコレートプレゼント施策の実施

・スタンディ掲出やグッズ販売を行うPOP UP STOREを開催

・リポストキャンペーン

【GiGOグループのお店限定景品】

描き下ろしイラスト《Lady Rabbit》を使用したGiGOグループのお店限定景品が、2か月連続で

登場いたします。

・2026年2月14日(土)展開開始

■学園アイドルマスター ちびぐるみvol.1(全3種)

■学園アイドルマスター オーロラ箔押し缶バッジ(全13種)

・2026年2月28日(土)展開開始

■学園アイドルマスター ちびぐるみvol.2(全3種)

■学園アイドルマスター ジオラマアクリルフィギュアvol.1(全5種)

・2026年3月14日(土)展開開始

■学園アイドルマスター ちびぐるみvol.3(全3種)

■学園アイドルマスター ジオラマアクリルフィギュアvol.2(全4種)

・2026年3月28日(土)展開開始

■学園アイドルマスター ちびぐるみvol.4(全4種)

■学園アイドルマスター ジオラマアクリルフィギュアvol.3(全4種)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※画像・イラストはイメージです。

※GiGO ONLINE CRANEでも本景品のお取り扱いをいたします。詳しくはGiGO ONLINE CRANE公式HPよりご確認ください。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。景品の入荷時期、在庫状況については店舗に直接お問い合わせください。

【プライズキャンペーン】

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE

※対象店舗は特設ページをご確認ください。

■キャンペーン内容：

対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、

「クリアカード(各全13種)」をランダムで1枚進呈いたします。

■実施期間：2026年2月14日(土)～2026年4月5日(日)

第1弾：2026年2月14日(土)提供開始

■クリアカード 通常表情(全13種)

第2弾：2026年3月14日(土)提供開始

■クリアカード 照れ顔(全13種)

≪プライズキャンペーンに関する注意事項≫

※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。

※画像・イラストはイメージです。

※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

【特別企画】

キャンペーン開催を記念して、さまざまな施策を実施いたします。

■クレーンゲーム筐体ラッピング：

実施期間：2026年2月14日(土)～2026年4月5日(日)

実施内容：13人のアイドル達をデザインしたオリジナルラッピングのクレーンゲームが登場します。

実施店舗：GiGO秋葉原3号館、GiGO難波アビオン(全2店舗)

■スタンディパネル：

実施期間：2026年2月14日(土)～2026年4月5日(日)

実施内容：13人のアイドル達のスタンディパネルが下記店舗に登場します。

※店舗によって登場するアイドルが異なります。 詳細は特設サイトをご覧ください。

実施店舗：

GiGOココノススキノ、GiGO仙台、GiGO秋葉原3号館、GiGOマーケットスクエアささしま

GiGO難波アビオン、GiGO福岡天神(全6店舗)

■撮り下ろしボイス：

実施期間：2026年2月14日(土)～2026年4月5日(日)

実施内容：キャンペーン内容を紹介する店内放送を実施いたします。

※一部店舗では録り下ろしボイスの放送がない場合がございます。予めご了承ください。

実施店舗：全国のGiGOグループのお店

■バレンタインチョコプレゼント：

実施期間：2026年2月14日(土)～なくなり次第終了

実施内容：

対象店舗にて学園アイドルマスター関連商品をご持参のうえ、スタッフへ合言葉をお伝えいただくと、オリジナル名刺型チョコレート(全13種)を、1日おひとり様1個・ランダムでプレゼントいたします。

実施店舗：

GiGOココノススキノ、GiGO仙台、GiGO秋葉原3号館、GiGO秋葉原5号館、GiGOマーケットスクエアささしま、GiGO大阪道頓堀本店、GiGO難波アビオン、GiGO福岡天神(全8店舗)

※詳細および合言葉は特設サイトをご確認ください。

※オリジナル名刺型チョコレートの絵柄はお選びいただけません。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

【POP UP STORE】

スタンディ展示およびオリジナルグッズを販売するPOP UP STOREを、全国4店舗にて開催いたします。

■開催期間/開催店舗：

・2026年2月14日(土)～2026年3月1日(日)

GiGO秋葉原5号館5階 Akib@ko、GiGOマーケットスクエアささしま

・2026年3月14日(土)～2026年3月29日(日)

GiGO大阪道頓堀本店、GiGO福岡天神

■営業時間：店舗によって異なります。ご来店前に必ずご確認ください。

■その他：詳細は「COCOLLABO」のポップアップイベント公式ページをご参照ください。

https://www.cocollabo.net/pages/gakuen-idolmaster

【リポストキャンペーン】

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。

期間中、アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に、「クリアカード(全26種)コンプリートセット」をプレゼントいたします。

■応募期間：2026年1月30日(金)～2026年2月23日(月・祝)

■公式X ：https://x.com/GENDA_GiGO

■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

『学園アイドルマスター』とは

2024年に誕生した、『アイドルマスター』シリーズの最新作。

プレイヤーはアイドル養成学校『初星学園』に入学し、プロデューサーとして様々な問題と魅力を抱えたアイドルの卵たちをプロデュースします。

2024年5月16日にリリースされたアプリゲームを皮切りに、CD、グッズ、ライブイベントなど様々な展開を予定しています。

新しい舞台で描かれるアイドル達との学園生活を、ぜひ楽しんでください！

◆「学園アイドルマスター」公式サイト：https://gakuen.idolmaster-official.jp/(https://gakuen.idolmaster-official.jp/%E2%80%8B)

◆「学園アイドルマスター」公式X：https://x.com/gkmas_official

◆「学園アイドルマスター」公式Discord：https://discord.gg/sgSdejpp3Z(https://discord.gg/sgSdejpp3Z%E2%80%8B)

◆アイドルマスターポータル：https://idolmaster-official.jp/

■著作権表記

THE IDOLM@STER(TM)＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

■キャンペーン公式HP

https://campaign.gendagigo.jp/2602/gakuen-idolmaster/