『学園アイドルマスター』×GiGOキャンペーン2026 開催のお知らせ
株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店におきまして、『アイドルマスター』シリーズの最新作、歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーションゲーム『学園アイドルマスター』とコラボした「『学園アイドルマスター』×GiGOキャンペーン2026」を2026年2月14日(土)より開催いたします。
本キャンペーンのための描き下ろしイラスト《Lady Rabbit》を使用したGiGOグループのお店限定景品の展開、プライズマストバイキャンペーン、クレーンゲームラッピング、バレンタイン特別企画など、さまざまな施策を実施いたします。
コラボ開催と同日から、株式会社キャラバン(本社：東京都千代田区 代表取締役：東 貢一郎)主催のPOP UP STOREを、GiGO秋葉原5号館5階Akib@koを始めとする全国店舗で開催いたします。
大人気ゲーム『学園アイドルマスター』を、更に盛り上げる当社施策にご期待ください。
【開催概要】
■期間：2026年2月14日(土)～2026年4月5日(日)
■実施対象店舗：全国のGiGOグループのお店
■実施内容：
・本キャンペーンのための新規描き下ろしイラスト《Lady Rabbit》が登場いたします。
・GiGOグループのお店限定景品の展開
・プライズキャンペーン
・クレーンゲームラッピング、スタンディパネル、店内オリジナルボイスなど店舗施策の実施
・合言葉で受け取れるバレンタインチョコレートプレゼント施策の実施
・スタンディ掲出やグッズ販売を行うPOP UP STOREを開催
・リポストキャンペーン
【GiGOグループのお店限定景品】
描き下ろしイラスト《Lady Rabbit》を使用したGiGOグループのお店限定景品が、2か月連続で
登場いたします。
・2026年2月14日(土)展開開始
■学園アイドルマスター ちびぐるみvol.1(全3種)
■学園アイドルマスター オーロラ箔押し缶バッジ(全13種)
・2026年2月28日(土)展開開始
■学園アイドルマスター ちびぐるみvol.2(全3種)
■学園アイドルマスター ジオラマアクリルフィギュアvol.1(全5種)
・2026年3月14日(土)展開開始
■学園アイドルマスター ちびぐるみvol.3(全3種)
■学園アイドルマスター ジオラマアクリルフィギュアvol.2(全4種)
・2026年3月28日(土)展開開始
■学園アイドルマスター ちびぐるみvol.4(全4種)
■学園アイドルマスター ジオラマアクリルフィギュアvol.3(全4種)
※数量限定。なくなり次第、終了となります。
※画像・イラストはイメージです。
※GiGO ONLINE CRANEでも本景品のお取り扱いをいたします。詳しくはGiGO ONLINE CRANE公式HPよりご確認ください。
※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。景品の入荷時期、在庫状況については店舗に直接お問い合わせください。
【プライズキャンペーン】
■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE
※対象店舗は特設ページをご確認ください。
■キャンペーン内容：
対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、
「クリアカード(各全13種)」をランダムで1枚進呈いたします。
■実施期間：2026年2月14日(土)～2026年4月5日(日)
第1弾：2026年2月14日(土)提供開始
■クリアカード 通常表情(全13種)
第2弾：2026年3月14日(土)提供開始
■クリアカード 照れ顔(全13種)
≪プライズキャンペーンに関する注意事項≫
※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。
※数量限定。なくなり次第、終了となります。
※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。
※画像・イラストはイメージです。
※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。
【特別企画】
キャンペーン開催を記念して、さまざまな施策を実施いたします。
■クレーンゲーム筐体ラッピング：
実施期間：2026年2月14日(土)～2026年4月5日(日)
実施内容：13人のアイドル達をデザインしたオリジナルラッピングのクレーンゲームが登場します。
実施店舗：GiGO秋葉原3号館、GiGO難波アビオン(全2店舗)
■スタンディパネル：
実施期間：2026年2月14日(土)～2026年4月5日(日)
実施内容：13人のアイドル達のスタンディパネルが下記店舗に登場します。
※店舗によって登場するアイドルが異なります。 詳細は特設サイトをご覧ください。
実施店舗：
GiGOココノススキノ、GiGO仙台、GiGO秋葉原3号館、GiGOマーケットスクエアささしま
GiGO難波アビオン、GiGO福岡天神(全6店舗)
■撮り下ろしボイス：
実施期間：2026年2月14日(土)～2026年4月5日(日)
実施内容：キャンペーン内容を紹介する店内放送を実施いたします。
※一部店舗では録り下ろしボイスの放送がない場合がございます。予めご了承ください。
実施店舗：全国のGiGOグループのお店
■バレンタインチョコプレゼント：
実施期間：2026年2月14日(土)～なくなり次第終了
実施内容：
対象店舗にて学園アイドルマスター関連商品をご持参のうえ、スタッフへ合言葉をお伝えいただくと、オリジナル名刺型チョコレート(全13種)を、1日おひとり様1個・ランダムでプレゼントいたします。
実施店舗：
GiGOココノススキノ、GiGO仙台、GiGO秋葉原3号館、GiGO秋葉原5号館、GiGOマーケットスクエアささしま、GiGO大阪道頓堀本店、GiGO難波アビオン、GiGO福岡天神(全8店舗)
※詳細および合言葉は特設サイトをご確認ください。
※オリジナル名刺型チョコレートの絵柄はお選びいただけません。
※数量限定。なくなり次第、終了となります。
【POP UP STORE】
スタンディ展示およびオリジナルグッズを販売するPOP UP STOREを、全国4店舗にて開催いたします。
■開催期間/開催店舗：
・2026年2月14日(土)～2026年3月1日(日)
GiGO秋葉原5号館5階 Akib@ko、GiGOマーケットスクエアささしま
・2026年3月14日(土)～2026年3月29日(日)
GiGO大阪道頓堀本店、GiGO福岡天神
■営業時間：店舗によって異なります。ご来店前に必ずご確認ください。
■その他：詳細は「COCOLLABO」のポップアップイベント公式ページをご参照ください。
https://www.cocollabo.net/pages/gakuen-idolmaster
【リポストキャンペーン】
キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。
期間中、アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に、「クリアカード(全26種)コンプリートセット」をプレゼントいたします。
■応募期間：2026年1月30日(金)～2026年2月23日(月・祝)
■公式X ：https://x.com/GENDA_GiGO
■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html
『学園アイドルマスター』とは
2024年に誕生した、『アイドルマスター』シリーズの最新作。
プレイヤーはアイドル養成学校『初星学園』に入学し、プロデューサーとして様々な問題と魅力を抱えたアイドルの卵たちをプロデュースします。
2024年5月16日にリリースされたアプリゲームを皮切りに、CD、グッズ、ライブイベントなど様々な展開を予定しています。
新しい舞台で描かれるアイドル達との学園生活を、ぜひ楽しんでください！
◆「学園アイドルマスター」公式サイト：https://gakuen.idolmaster-official.jp/(https://gakuen.idolmaster-official.jp/%E2%80%8B)
◆「学園アイドルマスター」公式X：https://x.com/gkmas_official
◆「学園アイドルマスター」公式Discord：https://discord.gg/sgSdejpp3Z(https://discord.gg/sgSdejpp3Z%E2%80%8B)
◆アイドルマスターポータル：https://idolmaster-official.jp/
■著作権表記
THE IDOLM@STER(TM)＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.
■キャンペーン公式HP
https://campaign.gendagigo.jp/2602/gakuen-idolmaster/