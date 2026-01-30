地域課題の解決を目指す 「地域デザインファクトリー松山」 「消防職員の募集」ポスター・パンフレットの贈呈式を執り行います！

株式会社クリエイターズマッチ

プロフェッショナル人財の育成を通じて、クリエイターに新たな働き方を提案する株式会社クリエイターズマッチ（本社：東京都港区、代表取締役：呉京樹、以下、「クリエイターズマッチ」）が主催する『Rethink Creator PROJECT』は、JTがパートナーの皆さまとともに行う地域社会への貢献活動「Rethink PROJECT」協賛のもと、2025年7月より「地域デザインファクトリー松山」に取り組んできました。松山市が抱える課題の解決に向け、地元クリエイターが「消防職員の募集」を目的としたポスター・パンフレットを制作しました。

作品の完成に伴い、地元クリエイターから松山市への作品贈呈式を2月6日(金)に松山市消防局にて執り行います。

A2ポスター

A3 二つ折りパンフレット

■テーマは「消防職員の募集」！ 地元クリエイターが消防職員の魅力が伝わるポスター・パンフレットを制作

「地域デザインファクトリー松山」のテーマは、松山市「消防職員の募集」。

松山市消防局では、近年消防職員の志望者が減少傾向にあることから、消防職員の志望者数増加を目指すとともに男女問わず消防職員として活躍できる魅力を伝え、誰もが働きやすい環境づくりを進めています。

制作にあたっては、市内の10～20代を中心とした若年層に向けて消防職員の魅力をどのように伝えていくか、地元クリエイターと松山市消防局で検討しました。

愛媛県内のクリエイターたち3名が協力し、「Rethink（＝視点を変えて考える）」で導き出したコンセプトは「消防職員の適性イメージをRethink」。

消防職員の仕事には、消火救急活動以外にも、データ分析や事務等、様々なスキルや特性を活かせる業務があります。しかし、こうした多様な業務内容が十分に知られていないことから、適性があっても消防職員を選択肢に入れていない学生が多いことに着目しました。

表紙は、驚きの表情でパッと目を引く興味喚起に特化し、内面では図やイラストを使って、消防職員の仕事の多様性と、チームで支え合う実態を視覚的に伝える作品としております。

〈完成作品の贈呈式〉

日程：2月6日(金) 11時00分～11時30分

場所：松山市消防局4階会議室

参加者：松山市 西岡消防局長、JT愛媛支社 小林貴洋支社長、地元クリエイター 他（予定）

〈活用予定場所〉

- ポスター：松山市消防局、消防署、松山市役所- パンフレット：業務説明会、各種イベントでの配布、松山市HPへの掲載、SNSでの発信 等

〈参加クリエイター紹介（順不同）〉

高向 舞（タカムキ マイ）さん

グラフィックデザイナー

2018年より愛媛県へ移住。広告代理店やデザイン会社でグラフィックデザイナー業を9年勤め、 2020年よりフリーランスのグラフィックデザイナーとしてスタート。県、地方自治体、学校関連、民間企業のパンフレットやガイドブック、雑誌、広報誌、ロゴデザイン、WEBデザインなどさまざまなデザインを担当。

池口 知美（イケグチ トモミ）さん

カメラマン

東京で演劇プロデューサーとして活動後、結婚を期に愛媛に移住し映像制作会社を起業。個人でもフォトグラファー・カメラマンとして人物、風景、建造物などを撮影。パンとコーヒーとチョコレートが好き。

森岡 萌子（モリオカ モエコ）さん

グラフィック・WEBデザイナー・ライター

特別支援学校の美術教員を数年経験。手足が不自由な子ども達と美術を通して表現することを楽しむ。

その後、デジタルハリウッド松山でWEBデザインを学び、デザイナーとして転職。

人と関わること、表現すること、サポートすることが得意です。

■『Rethink Creator PROJECT』 地域デザインファクトリーについて

2022年より実施している「地域デザインファクトリー」では、セミナーやコンテストに参加経験のある”地元を愛する心”や”地域活性に向けた想い”を持ったクリエイターの皆様と共に、地元が抱えている課題をクリエイティブの力で解決することを目指しています。

2025年は、セミナーを開催した自治体からの要望を受けたエリアを中心に、鳥取県・岡山県岡山市・愛媛県松山市のご協力のもと、現在それぞれの地域課題の解決に向け、ポスターを中心としたクリエイティブの制作を行っています。

■『Rethink Creator PROJECT』 について

株式会社クリエイターズマッチが提供するカリキュラム【ワークショップ型セミナー／アイディア重視のコンテスト／自治体と連携した制作活動】を通じ、“視点を変えて考え（Rethink） - 考えを形にし（Creative）- 伝えることができる人財（Rethink Creator）を生み出していく”プロジェクトで、Rethink PROJECTの協賛のもと実施しています。

日本の各地にRethink Creatorを生み出し、それぞれの地域の課題を地域のRethink Creatorが地元産業のリソースとして解決する「クリエイターの地産地消」により、地域創生の実現を目指しています。『Rethink Creator PROJECT』の思想は、「Rethink PROJECT」を体現したものであり、その想いの共感によって、2025年度も取り組みを行っています。

