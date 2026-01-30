『animate LIMITED SELECTION』より、『セックスドロップ』のフレグランスが登場！1月30日より、アニセレにて受注受付開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社アニメイトは、『animate LIMITED SELECTION（通称アニセレ）』より、『セックスドロップ』のフレグランスの発売を発表いたしました。

『animate LIMITED SELECTION（アニセレ）』とは、アニメ・コミック・ゲームの専門店「アニメイト」が様々なグッズメーカーと共同で商品を企画、アニメイトでしか手に入らないプレミアムなアニメイト限定商品をお客様へお届けするプロジェクトです。2026年5月に発売を予定している『セックスドロップ』のフレグランスは、黒木鎮と黄海知昭をそれぞれイメージした2本セットで、しっけ先生描き下ろしブロマイド付きです。全国アニメイト・アニメイト通販にて2026年3月1日まで受注受付を行っております。

『animate LIMITED SELECTION（アニセレ）』では今後も様々なタイトル、グッズメーカーとの商品が登場しますので、ぜひチェックしてみてください。

■商品情報

animate LIMITED SELECTION（アニセレ） 『セックスドロップ』フレグランス

【発売日】2026年5月8日

【価格】11,000円（税込）

【受注期間】2026年1月30日～3月1日

【サイズ】

箱：約18.5×13×3.5cm／本体ビン：約9.3×4.5×2.2cm

内容量：25ml 2本セット

【仕様】

本体：1色印刷／BOX：2色印刷／ブロマイド：フルカラー印刷

描き下ろしブロマイド付き

【香り】

▼フレグランス

▼描き下ろしブロマイド

※内容は諸般の事情により変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)しっけ／Jパブリッシング

■関連URL

『セックスドロップ』フレグランス商品ページ

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3380874/

animate LIMITED SELECTION（アニセレ）

https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/animate-limitedselection/cd/1858/