『KSL Live World 2026』 9月26日(土) 豊洲PITにて開催決定！

株式会社ビジュアルアーツ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：天雲玄樹）は、ゲームブランド「Key」によるライブイベント『KSL Live World 2026』を2026年9月26日(土)、豊洲PITにて開催することを決定いたしました。

あわせて、本日より『KSL Live World 2026』ティザーサイトを公開いたしました。

今回のライブには、ASCA、大原ゆい子、鈴木このみ、fhanaら豪華アーティストの出演が決定しており、今後も追加出演者の発表を予定しております。

また、本公演のチケットにつきまして、2026年4月24日（金）発売予定のKey新作フルプライスタイトル『anemoi』PCパッケージ版に、ゲーム発売日当日より申し込み可能な「anemoiパッケージ購入者限定最速抽選券」が封入されることが決定いたしました。

Keyが贈る音楽の世界を、ぜひ会場でご体感ください。

■『KSL Live World 2026』ティザーサイト

https://key.visualarts.gr.jp/ksllive_2026/

■開催概要

イベント名： KSL Live World 2026

日程： 2026年9月26日(土)

場所： 豊洲PIT（〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目1-23）

出演アーティスト：

ASCA、大原ゆい子、鈴木このみ、fhana、and more...

開催情報に関する続報は、特設サイトおよび公式Xにて随時発信してまいります。

続報の発表は2026年4月24日（金）を予定しております。

特設サイト：

公式X（Key開発室）：

https://x.com/key_official

■チケット情報

【anemoiパッケージ購入者限定最速抽選券】

2026年4月24日（金）発売のKey新作フルプライスタイトル『anemoi』PCパッケージ版に、本公演の「anemoiパッケージ購入者限定最速抽選券」を封入いたします。

ゲーム発売日より、先行抽選へのお申し込みが可能となります。

※本件につきまして、会場にお問い合わせいただいてもお答えできません。

※後日、チケットの一般発売も予定しております。

※都合により、出演者が変更になる可能性がございます。

■対象製品情報

●製品情報

タイトル： anemoi

ブランド： Key

ジャンル： 恋愛アドベンチャー

発売日： 2026年4月24日（金）

価格（パッケージ版）： 10,780円 (税込)

対応機種： Windows 11

対応言語： 日本語

対象年齢： 全年齢

著作権表記： (C)VISUAL ARTS/Key

WEBサイト： https://key.visualarts.gr.jp/anemoi/index.html

公式X： https://x.com/key_official

株式会社ビジュアルアーツは平成3年の創業以来、ノベルゲームを通して物語をお届けしております。

数多の作品がノベルゲームの枠組みを飛び越え、コミック、アニメーション、劇場作品としてメディアミックス化され、近年ではモバイルゲームの市場でも多くのご支持をいただいております。

