高校生にキャリア形成や将来について考えてもらおうと、「高校生の夢の支援」をテーマにしたワークショップが1月27日、岡山市北区の岡山理科大学附属高校で開催されました。総合進学コースとグローバルサイエンスコース１、２年の女子生徒43人が参加し、キャリア形成の心構えなどを学びました。 国際ソロプチミスト岡山（井上節子会長）による「キャリアサポート」事業で、松山東雲短期大学の渡辺和枝名誉教授が講師を務めました。 生徒たちは９グループに分かれ、まず話し合いで基本ルールを決定。続いて「私が尊敬するのは」というワークシートで、その理由も含めてグループ内で発表し合いました。次のセッションでは、「仕事が持つ価値」24項目（「社会に役立つ」「影響力」「金銭的報酬」など）について自分のキャリアに欠かせないかどうかを点数制で判定し、自身のキャリア・タイプを探りました。 さらに「達成可能な目標を設定する」では➀具体的である⓶測定できる⓷到達可能であるなどの特徴が示され、各自が自分の目標を書き出しました。 最後に「人間の鎖」で、輪になった生徒たちが手をつないだまま、体をくぐらせるなどして絡まった手を再びほどいて行くゲームに挑戦。なかなかほどけず、あちこちで歓声が上がりました。このゲームを通して「失敗にどう対応したか」などの視点から、挫折や不満などから立ち直る能力「レジリエンス」の大切さを学びました。

