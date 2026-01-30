『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』1/30(金)よりメインストーリー罪乙女編「黒イ罪の乙女たち：第四章」開幕！
株式会社ケイブ(本社：東京都目黒区、代表取締役社長:高橋祐希、証券コード:3760)が配信中のシューティングゲームアプリ『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』(『ごまおつ』)におきまして、1月30日(金)よりメインストーリー『黒イ罪の乙女たち：第四章』（罪乙女編第四章）を開始いたしました。
＜プロローグ＞
悪魔となった乙女たちによる魔界潜入――
凶珠の破壊を目的とした奇襲は成功の兆しを見せ始める。
だが、そんなディスマテルの奇策でさえ、とある大悪魔にとっては、既知の出来事にすぎない。
やれやれ……ね。この未来でも、アドニス計画は……。
視点を変える必要があるわね。
一方、敵地に潜入したスフレは孤独感を募らせる。
一心同体だったウィンダムすら、彼女の傍らにいない。
スーと、ずっと一緒にいてくれるのは、風さんだけなんだね……
スフレは、まだ知らなかった。
その風こそが、恐るべき脅威となること――を。
◆イベント「黒イ罪の乙女たち：第四章」開幕！
2026年1月30日(金)より、シリーズイベント「黒イ罪の乙女たち：第四章」を開始いたしました。
イベントステージを遊ぶと獲得できるイベントアイテム「罪ノ黒翠」を集めることによって、報酬使い魔である「【潜入】ラトカ」「【罪握】スフレ」「【罪掌握】スフレ」「【再黒罪】ルチカ」が手に入ります。
さらに、「【再黒罪】ルチカ」は、ガチャで登場する「【罪乙女】スフレ」と2体揃えるとホーム画面に設定できる壁紙が手に入ります。
▲【潜入】ラトカ
▲【罪握】スフレ
▲【罪掌握】スフレ
▲【再黒罪】ルチカ
▲壁紙
イベント開催期間:
2026年1月30日(金)メンテナンス後～2026年2月8日(日)23:59まで
お知らせ:
https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=910946
◆黒イ罪の乙女たち(罪乙女編)について
メインストーリー「黒イ罪の乙女たち(罪乙女編)」では、乙女たちが邪悪な者たちによる企てを阻止するため、危険な魔界へ向かうストーリーが展開されます。
罪乙女編のPVをYouTubeで公開中です。
ぜひご視聴ください。
https://youtu.be/HwvkcOvxExc
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=HwvkcOvxExc ]
◆イベントにあわせてガチャが登場！
イベントの開催にあわせ「罪乙女編スフレガチャ」の販売を開始いたしました。
「罪乙女編スフレガチャ」では、新ショット「オメガブラスト」を持つ「【罪乙女】スフレ」が登場します。
▲【罪乙女】スフレの使い魔画像
ガチャ販売期間:
2026年1月30日(金)メンテナンス後～2026年2月9日(月)メンテナンスまで
お知らせ:
https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=910949
オメガブラスト紹介動画：
https://youtu.be/xAMIeh6h34M
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=xAMIeh6h34M ]
※各イベント・キャンペーンの詳細に関してはアプリ内のお知らせをご確認ください。
※各イベント・キャンペーンは予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。
『ゴシックは魔法乙女』に関する最新情報は、公式X(https://X.com/mahouotome_info)やアプリ内のお知らせをご覧ください。
■基本情報
タイトル：『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』
対応機種：iOS／Android／Amazon
ジャンル：シューティングRPG
配信時期：2015年4月1日～配信中
価格：基本無料（一部アイテム課金あり）
ダウンロードURL
[App Store] https://itunes.apple.com/jp/app/id924726102?mt=8
[Google Play] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cave.mahouotome
[Amazonアプリストア] https://www.amazon.co.jp/dp/B079XZQ7M1
公式サイト：https://gomaotsu.jp/
公式X：https://X.com/mahouotome_info
公式PV：https://youtu.be/IHmBrNTHmCw
権利表記
(C)2015 CAVE Interactive CO., LTD.
■株式会社ケイブ
株式会社ケイブは、「ケイブが創ると未来はもっと楽しくなる」というコンセプトのもと、モバイル、コンピューター向けのゲームを通じたオンラインエンターテインメント事業を展開し、世界の人々に対し豊かで魅力的なライフスタイルを提案してまいります。
https://www.cave.co.jp/
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。