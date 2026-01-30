https://amzn.asia/d/cb1gRIy

（本書は，マンデラ効果と呼ばれる現象を題材に，著者個人の体験や仮説，思想的考察をまとめたものであり，科学的事実の証明，公的見解の提示，特定の理論の正当性を主張するものではありません。記憶や認識について考えるきっかけを提供することを目的としています。）マンデラ効果（マンデラエフェクト）は，最近徐々に注目され始め，少し前にオカルト世界のアジェンダやトレンドを生み出す権威的・老舗的雑誌の「月刊・ムー」様でも遂に特集されるなど，十分人口に膾炙し始めた話題であるが，まだまだ類書が少なく，読者が十分満足できる著作はまだ出ていません。そのため，この分野のアジェンダやトレンドを決定・生じせしめるデファクト・スタンダードとなる，古典的なガイドブック的な内容になることを企図して著者は本書を執筆しました。本書で著者が試みたこととして，「ファシズム（Fascism）」や「権威主義」の対義語として「コージー（Cozy）」を用いるという，著者オリジナルの独創的なアイディアを用いました。詰めの甘さが無いかどうか，読者先生方による考証が待たれます。全体的なテイストはノンフィクションです。○ 従来の物性法則とエントロピーのみに支配されたファシズム的なビッグバン宇宙物理学（覆水盆に返らず、タイムトラベルは不可能、etc...）に疑問を投げかけ，さらにこの世の闇に一筋の光を当てる，天網恢恢疎にして漏らさずの文字通りの，27歳の新進気鋭の著者による渾身の佳作！○ まだ類書のない中で，23万文字以上の情報量，360以上の実録を収録し，読みごたえ十分！○ 【初公開】著者の祖父が遺した，歴史から失われた著しく異なる技術体系である，アナログコンピュータの資料，60ページ以上を収録！○ この世界は本当に「ひとつ」なのか？歴史，科学史，オカルトを縦横無尽に駆け巡り，あなたの常識を揺さぶる本格派知的エンターテイメント！ ＝３６０以上の実録ケースと著者独自の考察が暴く＝ ＝謎の記憶，この世界のマトリックスの摩訶不思議＝ 目次 まえがき ･･･ P1～P14 序章 ･･･ P15～P18 第１章 マンデラエフェクト（マンデラ効果）とは何か ･･･ P20～P23 第２章 主なマンデラエフェクト･･･P24～P216 第３章 象徴学的なマンデラエフェクト･･･P217～P234 第４章 テンソルを利用したマンデラエフェクトのMathematical Model･･･P235～P251 第５章 未来人やタイムトラベル技術の展望と考察･･･P252～P262 第６章 著者の個人的な心霊体験的なマンデラエフェクト･･･P263～P298 第７章 著者の個人的な心霊体験的なマンデラエフェクト２ 母親からの毒親霊障虚偽記憶･･･P299～P313 第８章 Alternative Reality（パラレルワード）について･･･P314～P363 あとがき･･･P364～P374発売日：令和７年１１月２３日ページ数：３８７頁著者Twitter（現 X）https://x.com/hayakawasakuna著者ブログ（note）https://note.com/hayakawasakuna著者YouTubehttps://youtube.com/@hayakawasakuna著者直通連絡先（乱丁・落丁エラー本のお取り替えのお問い合わせなどはAmazonカスタマーサービスにお願い致します。その他、ご感想、ご意見、ご要望、情報提供などはこちらのメールアドレスまたはTwitterまでお願い致します。）hayakawasakuna@gmail.com◻︎ 著者プロフィール 青山 濯土（あおやま・たくと） オカルト・ノンフィクション専門作家平成１０（１９９８）年，東京都稲城市生まれ。中学受験に失敗して一般公立の中学校を卒業後，ちょっとだけ賢い某都立高校に入学・卒業後，大学受験などは全然やらずに逃げて，建設業の職人，消防設備士，交通誘導警備員，某大手文藝出版社の警備員などを経て，現在は某都内スポーツ競技施設の設備保守管理職に従事。子供時代の子供の勉強は一瞬だけそれなりにちゃんとしたが，大学受験などは全然ちゃんとやらなかったため，現在は大人の学び直しに取り組んでいる。宗教と親和性の高い家系に生まれ，宗教的な家庭で生まれ育ったが（詳細は本編参照），過去には当該新興宗教とあまり仲のよくない某大手文藝出版社の警備員にも従事したが，それでもべつに家族とは絶縁状態などではない。あるいは，支持政党や外交や政治思想等も両親とは異なるが，そのために親子絶縁状態などではない。家族じゃなくても，政治的な信義・主張の対立や国籍などと人と人との関係は，切り分けて考える人（玄洋社の頭山満の精神）。転職回数が多く，江戸時代の言葉で言うところの「与太郎」であり，したがって本書はすべて「与太話」であると言えるのだろうか。

Apple Books版はこちらから！https://camp-fire.jp/projects/913366/view

私はこれまで約６年間にわたり，オカルトや都市伝説の研究に携わってきました。自著「The Window of Opportunity マンデラ効果への道標 ～超極秘Ｘファイル～（ISBN：979-8-27-545582-3）」は，多くの読者に支持され，成功を収め，マンデラ効果に関する議論を深めるきっかけとなりました。この経験を活かし，専門的な知識を発信するWEBサイトを，クラウドファンディングにより資金を集めて立ち上げることを決意しました。このプロジェクトでは，マンデラ効果をはじめとするオカルトや都市伝説に関する情報を集約し，専門的かつエンターテインメント性のあるWEBサイトを構築することを目指しています。多くの人々が興味を持つであろうこの領域において，信頼性のある情報提供と情報収集を行い，コミュニティを形成することで，人々の好奇心を刺激し，新たな発見の場を提供したいと考えています。内容としましては、〇 自著（第２作以降も含む）の販促。〇 情報提供プラットフォーム，著者（私）と読者の交流プラットフォーム，読者同士の交流プラットフォーム（文字数制限などに有料仕様），非公開の会員制交流プラットフォーム。〇 有料記事，有料メルマガ，YouTubeのサブスクリプション，グッズ展開，会員証発行（年額1,000円程度）による会員様限定サービス提供。などを視野に入れて検討しております。マンデラ効果に初めて触れたとき，その不可解さと魅力に心を奪われました。この現象は，単なる錯覚や記憶の曖昧さを超えて，私たちの認識や現実に対する理解を深める可能性を秘めています。プロジェクトを立ち上げる背景には，多くの人々がこの現象に興味を持ちながらも，正確な情報にアクセスできていない現状を変えたいという想いがあります。これまで，私は書籍の執筆や匿名掲示板での常駐やSNSによる交流等を通じて，マンデラ効果の研究を深めてきました。これらの活動を通じて培った知識とネットワークを最大限に活用し，プロジェクトを成功へと導きます。現在，WEBサイトのコンテンツの企画・構成を進めており，有識者とのコラボレーションやライター（寄稿者）様による有料記事執筆依頼等も視野に入れています。私のプロジェクトにご興味を持っていただき，心より感謝申し上げます。このWEBサイトは，単なる情報提供を超えて，マンデラ効果や都市伝説についての新たな理解を促すきっかけとなるでしょう。皆様のご支援が，このビジョンを現実のものとする力となります。どうか，私と共にこの未知の領域を探求し，新たな発見の旅に出かけましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。

https://camp-fire.jp/projects/913366/view