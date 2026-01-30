TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』より、抱き枕カバーが受注生産商品で登場！

株式会社アニメイトホールディングス

「えーゆー」こと界 世之介、高校１年生。彼女なし。

ラブコメ、特に「幼馴染とのラブコメ」にドはまり中。

そんなえーゆーの、目下の悩みは幼馴染の「しお」と「あかり」が可愛すぎること！

しかし、えーゆーは知っている…「現実の幼馴染とはラブコメにならない」ということを。

が！当の「しお」と「あかり」の気持ちはえーゆーに向いていて…！

ヒロイン全員、幼馴染！じれったくて、もどかしい！でも胸が熱くなる！

「最旬幼馴染ラブコメ」、開幕！

本作より新商品が登場します。

浴衣姿がまぶしい描き下ろしイラストを使用した抱き枕カバー。両面で違ったビジュアルを楽しめる嬉しい2way仕様となっています。

カバーにはなめらかな肌触りの"SnowWhite"の生地を使用。抱き枕に使うのはもちろん、タペストリーのように飾っても楽しめます。

こちらの商品の受注期間は2026年1月30日～2月25日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r100578_hy/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

抱き枕カバー(全2種)

【価格】

各13,200円（税込）

【サイズ】

約160cm×50cm

【受注期間】

2026年1月30日～2026年2月25日

【発売日】

2026年4月3日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

■TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』公式サイト：https://anime-osalove.com/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。