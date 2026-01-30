2026年4月放送TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』がU-NEXTにて配信決定！キービジュアル、第2弾キャラクター&キャスト情報も公開！キャストコメントも到着

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、松竹株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 社長執行役員：高橋 敏弘）と共同で製作主幹事を務めるTVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』（2026年4月より放送）を配信いたします。

『クジマ歌えば家ほろろ』は紺野アキラによる漫画作品で、小学館の月刊漫画雑誌「ゲッサン」にて2021年10月号から2024年5月号まで連載されました。

謎の生き物「クジマ」が若干ぴりついた空気が流れる鴻田家に居候し、新しい風を吹き込むホームコメディーである本作。クジマの存在によって徐々に家族の関係性が変化していく様子が、シュールかつ心温まる展開で描かれ高い評価を獲得。「次にくるマンガ大賞 2022」コミックス部門の特別賞「U-NEXT賞」を受賞しました。

2025年11月にTVアニメ化が発表された本作。この度、U-NEXTでの配信が決定いたしました。

あわせて、放送局、鴻田家大集合のキービジュアル、第2弾キャラクター＆キャスト等が解禁となりました。

主人公・鴻田新の家族である、鴻田 英役の阿座上洋平さん、鴻田みよし役の白石涼子さん、鴻田正臣役の野島裕史さんよりコメントが到着しております。

不思議な生き物クジマと鴻田家が織りなす特別な日常に、どうぞご期待ください。

＜キャラクター＆キャスト情報＞

■クジマ（cv.神月柚莉愛）

鳥あるいはペンギンのような外見をした、ロシア生まれの謎の生き物。痩せ型、高身長で、人間のような手足があり、言葉を話す。日本語は勉強中だがかなり達者。

■鴻田 新（cv.村瀬 歩）

中学1年生。鴻田家の次男。学校の帰り道、自動販売機の下にある小銭を拾っていたクジマと出会い、家に連れ帰る。

※第2弾キャラクター＆キャスト情報

鴻田 英（cv.阿座上洋平）

新の兄。大学受験に失敗して以来、暗く神経質な性格になってしまった。浪人生として部屋に閉じこもっている。

阿座上洋平さんコメント

Q1. 本作の魅力をお聞かせいただけますでしょうか。

シュールさの中にあるほっこりするあたたかさ...ではごまかしきれないシュールさ。ですかね（笑）

読めば読むほど癖になっていく魅力があると思います。

Q2. キャラクターを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。

鴻田家の中で英だけがこの作品、この世界観の一歩外側にいるようなキャラクターだと思っています。冷静かつ皮肉屋で、読者さんの感じたことを代弁してくれます。クジマが生み出すシュールさに唯一対抗できる者というか...（笑）なので家族のノリには乗っからず(特にクジマ)彼らに真っ直ぐツッコむことによって自分の意識(正気)を保って演じていますね。

Q3. 原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。

原作の魅力的なシュールレアリスムをどのようにアニメーションで表現するのか。我々キャストも(恐らくスタッフさんも)四苦八苦して作品に向き合っていると思います。不安もあるのですが、少なくもアフレコブースの和やかな空気はきっと伝わるはずなので、是非皆さんも不思議で笑えるクジマの世界に胸元まで浸かってみてください。

■鴻田みよし（cv.白石涼子）

新の母。さっぱりした性格をしている。仕事でいつも帰りが遅いが、家事はしっかり両立している。

白石涼子さんコメント

Q1. 本作の魅力をお聞かせいただけますでしょうか。

やはりなんといっても、クジマの他の誰とも被らないキャラクター性だと思います。そしてクジマを取り巻く鴻田家のみんなや周りのキャラクターとの独特なふれあい…クジマを演じている神月さんのお芝居が本当に最高でアフレコが毎回楽しみなのと、テストでは声出して笑っちゃうくらい本当に面白いです。可愛くて愛おしい存在ですね…！

Q2. キャラクターを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。

オーディションの時からどう演じたらいいのかな…これといったクセや個性が見つけられないまま音声を提出したのですが、派手に作り過ぎずシンプルにナチュラルに力を入れ過ぎずに臨んでいます。クジマをすんなり受け入れるあたり、変わり者家族なのだとは思いますが（笑）

Q3. 原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。

私自身、こんな素敵な作品に出演することができて、本当に嬉しいです！原作の空気感や温度感、勢いや間を、音や動きで楽しんでもらえるといいなぁと、私も放送を楽しみにしています！楽しみに待っていただけると、嬉しいです♪

鴻田正臣（cv.野島裕史）

新の父。温厚で穏やかな性格をしている。仕事でいつも帰りが遅く、出張で家を空けることも。

野島裕史さんコメント

Q1. 本作の魅力をお聞かせいただけますでしょうか。

極めて日常の世界に喋るでっかい鳥＝クジマが自然に馴染んでいるところ。登場人物全員、初対面では驚くものの短時間でクジマの存在を受け入れる途轍もなくやさしい世界。そこに不思議な風貌で独特な声でロシア語訛りのクジマがものすごい存在感なのに普通に生活しています。

Q2. キャラクターを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。

つとめて自然に。日常感、普通感が出るように演じているつもりです。お父さんという年齢感が僕としても何も作らずに演じられます。たとえクジマ相手のセリフでも普通の同居人として、家族として接するようにしています。

Q3. 原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。

この作品。絶対癒されますよね。クスッと出来ます。ウルッと来ることも。僕自身、近年トップクラスに和む収録現場で毎回スタジオに向かうのが楽しみでした。皆さんはアニメになった動くクジマを毎週楽しみにしてください。

『クジマ歌えば家ほろろ』作品概要

＜放送・配信情報＞

2026年4月からTOKYO MX、MBS、BS-TBS、AT-Xほかにて放送開始

U-NEXT、アニメ放題ほかにて配信開始

※予告なく変更となる場合があります

＜イントロダクション＞

ある日突然、家にやってきたのは、

鳥でも人でもない、得体の知れぬ“クジマ”だった。

しゃべる。歌う。鳴く。

ときに笑いをもたらし、ときに涙を誘う。

その存在は、ただそこにいるだけで、

家族の時間を、そっと塗り替えていった。

小さな“謎”が紡いだ、

儚くもあたたかな家族の物語。

＜原作＞

原作：紺野アキラ『クジマ歌えば家ほろろ』（小学館「ゲッサン」連載）

＜スタッフ＞

監督：野亦則行

シリーズディレクター：木村真一郎

シリーズ構成：山田靖智

キャラクターデザイン：三橋桜子

音楽：角銅真実

アニメーション制作：スタジオ雲雀

＜キャスト＞

クジマ：神月柚莉愛

鴻田 新：村瀬 歩

鴻田 英：阿座上洋平

鴻田みよし：白石涼子

鴻田正臣：野島裕史

＜SNS＞

HP ：https://kujima-anime.com

X(twitter) ：https://x.com/kujima_anime（推奨ハッシュタグ：#クジマ歌えば家ほろろ）



＜原作情報＞

作品名：『クジマ歌えば家ほろろ』（著：紺野アキラ／小学館）

受賞：「次にくるマンガ大賞 2022」コミックス部門 U-NEXT賞

U-NEXTで全5巻好評配信中！

https://video.unext.jp/book/title/BSD0000529058

(C)紺野アキラ／小学館／クジマ製作委員会

