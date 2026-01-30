東アジアNO.1 FESTIVAL『World DJ Festival Japan 2026』7月4日(土)・5日(日) 開催決定！
World DJ Festival Japan 2026 製作委員会は、2026年7月4日（土）・5日（日）の2日間、World DJ Festival Japan 特設会場／海の森水上競技場（東京都江東区）にて、大型EDMフェスティバル 「World DJ Festival Japan 2026」 を開催いたします。
World DJ Festival Japan 2026
2026年、WDJFが東京でさらなる進化を遂げる。
東アジア最大級の実績を誇る「World DJ Festival（WDJF）」は、2025年に日本へ初上陸し、大きな注目を集めました。
そして2026年、WDJF JAPANは東京での開催が決定。
海に囲まれた開放感あふれるロケーションに、世界トップクラスのDJ／プロデューサー陣と最高峰のプロダクションチームが集結します。
音響・照明・映像・レーザー等の最先端テクノロジーを駆使し、2日間にわたり没入感の高い“体験型エンターテインメント”をお届けします。
コンセプトは「Universe & Fantasy」
音楽を軸に、映像・照明・レーザー等の演出を精緻に組み上げ、会場全体を“無限に広がる宇宙”と“幻想”が重なり合う没入空間へとアップデートします。昨年の世界観を基軸に表現と体験価値をさらに進化させ、視界を満たすステージアートと緻密な演出、そして観客の熱狂が共鳴し合うことで、五感を揺さぶるWDJFならではの壮大な体験を創出します。
World DJ Festival Japan 2025 の様子
World DJ Festivalとは
「World DJ Festival」は、世界トップクラスのDJ／プロデューサーと、世界最高峰のプロダクションチームによる技術力・演出力を融合し、圧倒的なスケールのエンターテインメント体験を提供する大型EDMフェスティバルです。
2025年の記念すべき日本初開催では、The Chainsmokers（ザ・チェインスモーカーズ）、Alesso（アレッソ）をヘッドライナーに招聘。同年の韓国開催では、Anyma（アニマ）、Alan Walker（アラン・ウォーカー）、DJ Snake（DJ スネーク）が登場し、熱狂の渦を巻き起こしました。
さらに過去の開催では、Zedd（ゼッド）、ERIC PRYDZ（エリック・プライズ）、KSHMR（カシミア）、Nicky Romero（ニッキー・ロメロ）、ODESZA（オデッザ）、AVICII（アヴィーチー）といった世界的人気アーティストが多数出演しました。
(韓国オフィシャルサイト:https://wdjfest.com/)
「World DJ Festival Japan 2026」公演概要
■イベント名：World DJ Festival Japan 2026
■日程：2026年7月4日（土）・5日（日）
■会場：World DJ Festival Japan 特設会場 / 海の森水上競技場（東京都江東区）
■出演アーティスト：後日発表
■チケット情報：後日発表
■公式SNS
Instagram : https://www.instagram.com/worlddjfestival_jpn/
Twitter : https://x.com/wdjf_japan
■主催・企画・制作：World DJ Festival Japan 2026 製作委員会
■問い合わせ：info@wdjf-jpn.com
（World DJ Festival Japan 2026 製作委員会 主幹事会社 株式会社サムライパートナーズ）