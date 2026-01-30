世界中に旋風を巻き起こした伝説のミューズが、装いを新たに蘇る「エマニエル特集」

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する、総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム」では、シルヴィア・クリステルが主演し、その優美な世界観で社会現象となった不朽の名作『エマニエル夫人』初期3作と、現代的な解釈で描かれる話題の最新作『エマニュエル（2024）』を合わせて一挙放送いたします！

70年代のノスタルジックで甘美な映像美が魅力の3作品と、『あのこと』でベネチア国際映画祭金獅子賞を受賞したオドレイ・ディワン監督による新しいヒロイン像を描いた2024年版をお届け。半世紀の時を経て、女性の「愛」や「自由」、そして心の旅路はどう描かれ直したのか。新旧の対比を通じて、永遠のテーマを美しく紐解く、大人のための贅沢な時間をお送りします。ぜひ、ご覧ください。

エマニエル特集

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NfDyALHBk1g ]

放送日時：

【字幕版】2/2（月）～2/5（木）よる11：00頃（全4作品）

【吹替版】2/20（金）深夜0：00～深夜5：00、2/21（土）深夜1：00（全4作品）

1974年の映画版も大ヒットしたエマニエル・アルサンの官能文学を映画化した官能ドラマ。

禁断の快楽に溺れる女性の姿を描く。

(c) 2024 CHANTELOUVE - RECTANGLE PRODUCTIONS - GOODFELLAS - PATHE FILMS「エマニュエル（２０２４）」放送日時：2月5日(木)よる11：10／【吹】2月21日(土)深夜1:00

シルヴィア・クリステル主演で世界を虜にした1974年の映画『エマニエル夫人』。その原作小説を現代に置き換えて新たに映画化した官能ドラマ。監督は『あのこと』でヴェネチア国際映画祭金獅子賞を受賞したオードレイ・ディヴァン。性の欲望に目覚めていくエマニュエルに『燃ゆる女の肖像』のノエミ・メルラン、彼女を危険な快楽へと導く謎めいた男性を映画監督や脚本家としても活躍するウィル・シャープが繊細な魅力で演じる。

シルヴィア・クリステル主演の官能ドラマ。

夫の赴任地バンコクでさまざまな性体験を重ねる若妻の自由奔放な日々を描く。

「エマニエル夫人」放送日時：2月2日(月)よる11：00／【吹】2月20日(金)深夜12:00（木曜洋画劇場版）

公開当時、それまで男性のものとされていたエロスフィルムに多くの女性観客を集め、絶大な支持を得た大ヒット作品。シルヴィア・クリステルのエロティックでありながら上品で美しい肢体、なまめかしさと清純さが共存する佇まいは魅力的。ファッション写真家として名を馳せたジュスト・ジャカン監督の洗練された映像センスと物語性、そしてシルヴィアの存在感によって唯一無二の格調高い雰囲気を醸し出している。

(c) 1974 STUDIOCANAL

シルヴィア・クリステル主演による人気官能ドラマのシリーズ第2弾。

香港を舞台にさまざまな性体験を重ねる若妻を描く。

(c) 1975 STUDIOCANAL「続エマニエル夫人」放送日時：2月3日(火)よる10：50／2月20日(金)深夜1:40（火曜洋画劇場版）

夫の赴任先である香港を舞台に、愛と性の喜びに目覚めたエマニエル夫人が、女学生やパイロット、上流階級の少女などを相手に性遍歴を重ねていくさまを甘美に描いたエロティック・ドラマのシリーズ第2弾。主演は前作のヒットで名声を高めたシルヴィア・クリステルが続投。本作はシリーズの中でも最高傑作との呼び声も高く、官能的だけではない美しい映像に魅了される。監督は本作が唯一の監督作のフランシス・ジャコベッティ。

シルヴィア・クリステル主演による官能ドラマのシリーズ最終章。

奔放に暮らすエマニエルが真実の愛を見い出すまでを描く。

「さよならエマニエル夫人」放送日時：2月4日(水)よる11：10／2月20日(金)深夜3:20（木曜洋画劇場版）

インド洋に浮かぶリゾート地セーシェル諸島で夫と共に奔放に暮らすエマニエルが、運命的に出会った若い映画監督に真実の愛を見出し、新しい人生を歩んでいくまでを描いた人気エロティックドラマのシリーズ最終章となる3作目。主演は前2作から引き続きシルヴィア・クリステル。これまでの作品の雰囲気とは異なり、太陽が輝く南の島の美しい青い空と海の下、性に奔放に暮らすエマニエル夫人が描かれる。

(c) 1977 STUDIOCANAL