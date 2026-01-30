「ワインがテーマの男性ボーカルグループオーディション」《X PARK 特別審査》の開催決定！

株式会社レプロエンタテインメント


株式会社レプロエンタテインメントが、株式会社つばさレコーズとともに開催する「ワインがテーマの男性ボーカルグループオーディション」の追加開催が決定しました。JOYSOUNDが展開するエンターテインメント・プラットフォーム「X PARK」を活用し、対象機種「JOYSOUND X1」を導入する全国のカラオケ店から参加可能なボーカル特化型オーディション「X PARK 特別審査」を開催します。



本オーディションでは、25歳以上の男性の中から、「とにかく歌には自信がある！」という“歌自慢”を募集します。歌への熱い想いに加え、カラオケ採点で「90点以上」を獲得できる実力があれば、どなたでもオーディションに挑戦できます。



書類選考の通過者には、JOYSOUNDが提供する「X PARK」を利用して、全国のカラオケルームをオンラインでつなぎ、リアルタイムに開催される一次審査に参加いただきます。「X PARK」を利用できるカラオケ店であれば、全国どこからでも気軽にチャレンジできる点が本オーディションの特徴です。開催日は、2月11日(水祝)となります。


※なお、ご参加にあたってのカラオケ店舗利用料は自己負担となります。



また、JOYSOUNDでは、本オーディションを記念して現在「X PARK」でも実施中の「採点イベントDX」を活用し、全国のライバルと歌唱力を競うカラオケ採点大会『ワインがテーマの男性ボーカルグループオーディション採点大会 presented by レプロエンタテインメント & つばさレコーズ』を2月6日(金)～2月8日(日)の3日間限定で開催します。ランキング上位10名の方には、ワインにちなんだちょっぴり豪華な景品などをご用意しております。ぜひこの機会に、ワインやぶどうの魅力を発見してみてください。




「ワインがテーマの男性ボーカルグループオーディション」

■公式サイト：


https://w-vocal-audition.lespros.co.jp/



■《X PARK 特別審査》応募フォーム：


https://form.run/@x-park-audition



【X PARK 特別審査】


■詳細：


https://xpark.zendesk.com/hc/ja/articles/14996220102159



■オーディションタイトル：


―人生の第二章を切り拓け！―


ワインがテーマの男性ボーカルグループオーディション


《X PARK 特別審査》



■主催：


株式会社レプロエンタテインメント、株式会社つばさレコーズ



■協力：


JOYSOUND



■オーディション概要：


ワインがテーマの男性ボーカルグループオーディション。


25歳以上のメンバーで構成する、大人な歌謡グループを結成。


大人の嗜みの一つであるワインと共に、懐かしの昭和歌謡曲を中心にお届けします。


メンバーには、ワインエキスパート（一般社団法人日本ソムリエ協会認定資格）資格の取得を目指していただきながら、グループでの音楽活動を行っていただきます。



■X PARK特別審査について：


JOYSOUNDが提供するサービス「X PARK」を利用した審査です。


「X PARK」に対応した「JOYSOUND X1」を導入する全国の対象カラオケ店から参加いただけます。


カラオルームから直接つなぐことで、従来のオンライン審査よりもクリアな音質を実現。さらに、身近にあるカラオケルームの個室から参加できるため、落ち着いた環境でご自身の歌に集中できます。


※アーティストご本人様の映像音源は使用不可となります。



■X PARK 特別審査スケジュール


〈募集期間〉


2026年1月30日(金)～2026年2月8日(日）23:59まで



〈選考期間〉


2月9日(月)中　 書類審査結果のご連絡


2月11日(水祝)　 《X PARK 特別審査》一次歌唱審査


2月16日(月) 二次審査


2月23日(月祝)／3月2日(月) 最終審査



※《X PARK 特別審査》一次歌唱審査を通過された方には、追加で書類をご提出いただきます。


※《X PARK 特別審査》一次歌唱審査への参加時間は指定となります。2月9日(月)の結果連絡と合わせて、書類通過者にのみご連絡をさせていただきますので、事前にカラオケ店のご予約をおすすめいたします。



〈募集条件〉


・25歳以上の男性


・歌唱力に自信のある方（経験不問）


・「カラオケ採点」で90点以上を出したことのある方