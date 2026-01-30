TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』第５話「激激辛でもテスト終わりでもお風呂回でも変えられないからラブコメにならない」あらすじ&場面カットを公開！

幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

株式会社サイバーエージェント（本社:東京都渋谷区、代表取締役: 山内隆裕、東証プライム市場:証券コード4751）は、テレビ東京系全国6局ネット・AT-X・ＢＳ日テレにて放送、dアニメストア・AnimeFesta・その他配信サービスにて配信の、TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』において、第5話「激激辛でもテスト終わりでもお風呂回でも変えられないからラブコメにならない」のあらすじ、および場面カットを公開いたします。

『幼馴染とはラブコメにならない』は、幼馴染との甘くて、焦れる、素直になれない恋模様を描く、「マガジンポケット」にて好評連載中の三簾真也による“最旬幼馴染ラブコメ”です。監督は桑原智、シリーズ構成は広田光毅、脚本は広田光毅・森田眞由美、キャラクターデザイン・総作画監督は岩崎令奈、アニメーション制作は手塚プロダクションが担当し、幼馴染が織りなす恋模様をコミカルかつ繊細に描きます。

《第5話》「激激辛でもテスト終わりでもお風呂回でも変えられないからラブコメにならない」あらすじ

期末テストが終わり、しおもあかりも気持ちは夏休みへと飛んでいる。

だが１人、えーゆーは深刻な顔で学校から帰宅する。

「ヤバい。最近、雑念に振り回され過ぎたせいか？」――遊んでいる場合じゃない、と猛勉強を始めるえーゆー。夏休みの計画を立てようとするしお、あかり、るなこだが、えーゆーは相手にしない。一計を案じた３人は、水着姿になってえーゆーに「行きたくないの？海」と迫る…。

■TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』がAKIVALENTINE（アキバレンタイン）に登場！

久住琳さん（水萌汐役）、山本悠有希さん（日向春役）がAKIVALENTINEのスペシャルステージに登壇！

バレンタインならではのトークステージをお楽しみに！

開催日時：2026年2月15日（日）13:00～13:30

会場：秋葉原UDX サボニウス広場ステージ

出演：

久住琳（水萌汐役）

山本悠有希（日向春役）

イベントMC/ゲッツ

更に、バレンタインデートをイメージした描き下ろしキャラクターイラストを使用したグッズも物販ブースにて販売決定！

詳細は、AKIVALENTINE公式サイトよりご確認ください。

https://www.akihabara-bunkasai.com/

■AT-Xにてアニメ各話本編後に『「幼ラブ」キャストたちのラブコメスペシャル』を放送！

番組タイトル：「幼ラブ』キャストたちのラブコメスペシャル

番組詳細：

“幼ラブ″キャストが出演する“ラブコメ”にちなんだミニ映像企画。

各話のアニメ本編後にお届けします。

AT-X独占企画となりますので、ぜひお見逃しなく！

出演：

久住琳（水萌汐役）

芹澤優（火威灯役）

平塚紗依（月見るな役）

山本悠有希（日向春役）

■TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』作品情報

【イントロダクション】

「えーゆー」こと界 世之介、高校１年生。彼女なし。

ラブコメ、特に「幼馴染とのラブコメ」にドはまり中。

そんなえーゆーの、目下の悩みは幼馴染の「しお」と「あかり」が可愛すぎること！

しかし、えーゆーは知っている…「現実の幼馴染とはラブコメにならない」ということを。

が！当の「しお」と「あかり」の気持ちはえーゆーに向いていて…！

ヒロイン全員、幼馴染！じれったくて、もどかしい！でも胸が熱くなる！

「最旬幼馴染ラブコメ」、開幕！

●公式サイト ：https://anime-osalove.com/(https://anime-osalove.com/)

●公式X ：＠love_Osnnjm_wm（https://x.com/love_Osnnjm_wm(https://x.com/love_Osnnjm_wm)）

●ティザーPV ：https://youtu.be/CAdmmZ5Bu3w(https://youtu.be/CAdmmZ5Bu3w)

●メインPV第1弾 ：https://youtu.be/2RJrCUf_5Zw(https://youtu.be/2RJrCUf_5Zw)

●メインPV第2弾 ：https://youtu.be/iSRJs8e5aRo(https://youtu.be/iSRJs8e5aRo)

【キャスト】

界世之介 ：浦尾岳大

水萌汐 ：久住 琳

火威灯 ：芹澤 優

月見るな ：平塚紗依

日向春 ：山本悠有希

【スタッフ】

原作 ：三簾真也『幼馴染とはラブコメにならない』（講談社「マガジンポケット」連載）

監督 ：桑原 智

シリーズ構成 ：広田光毅

脚本 ：広田光毅 森田眞由美

キャラクターデザイン・総作画監督 ：岩崎令奈

美術監督 ：斉藤雅己

色彩設計 ：油谷ゆみ

撮影監督 ：木村俊也（T2スタジオ）

編集 ：内田 渉（コンクエスト）

音響監督 ：本山 哲

音響制作 ：ビットグルーヴプロモーション

音楽 ： 伊藤 翼 ZENTA やしきん

音楽制作 ：サイバーエージェント

アニメーション制作 ：手塚プロダクション

オープニングテーマ ：「あいらびゅ(ハート)」HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）

エンディングテーマ ：「あまのじゃく」小玉ひかり

【放送情報】

テレ東系6局ネット・AT-X・ＢＳ日テレにて放送中！

・テレ東系6局ネット

毎週月曜深夜24時00分～

・AT-X ＜プチドキver.＞

毎週火曜22時30分～

【リピート放送】毎週木曜10時30分～／毎週月曜16時30分～

・ＢＳ日テレ

毎週火曜23時30分～

【配信情報】

毎週月曜24時30分～

dアニメストア・AnimeFestaにて「オンエアver. 」WEB最速配信！

dアニメストア・AnimeFestaにて「プチドキver. 」独占配信！

毎週金曜24時30分～

ABEMA・Amazon Prime Video・DMM TV・FOD・Hulu・J:COM STREAM・Lemino・milplus・TELASA・TVer・U-NEXT・アニメタイムズ・アニメ放題・ニコニコ・ネットもテレ東ほかにて「オンエアver. 」順次配信！

※放送・配信日時は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※「プチドキver.」は一部の話数が対象です。

■原作情報

出版社 ：講談社

作者 ：三簾真也

既刊 ：1～18巻（講談社「マガジンポケット」連載）

▼試し読みはこちら

https://pocket.shonenmagazine.com/title/01648/episode/340426