『BOYS be MAID！』香騎学園メイドボーイ部 部活動報告会～なんでもない日日おめでとう～の事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年1月30日(金)よりTFTホール500にて販売しておりました『BOYS be MAID！』香騎学園メイドボーイ部 部活動報告会～なんでもない日日おめでとう～商品の事後通販を公式オンラインストア（香騎学園購買部）にて開始いたします。

TFTホール500にて販売しておりました『BOYS be MAID！』香騎学園メイドボーイ部 部活動報告会～なんでもない日日おめでとう～商品の事後通販を公式オンラインストア（香騎学園購買部）にて注文受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・公式オンラインストア（香騎学園購買部）

https://www.the-chara.com/view/category/ct4276

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年1月30日(金)18:00～2月16日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年4月中旬～5月中旬以降順次発送



【製品情報】

ホログラムカード(ランダム)部活動報告会 ver.

価格：660円（税込）

セット：7,920円（税込）

種類数：全12種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

オーロラカンバッジ(ランダム)部活動報告会 メイド服 ver.

価格：660円（税込）

セット：3,960円（税込）

種類数：全6種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

オーロラカンバッジ(ランダム)部活動報告会 制服 ver.

価格：660円（税込）

セット：3,960円（税込）

種類数：全6種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

名札風アクリルバッジ

価格：各880円（税込）

種類数：全6種

名台詞キーホルダー

価格：各1,210円（税込）

種類数：全6種

アクリルフィギュア 部活動報告会 メイド服 ver.

価格：各1,760円（税込）

種類数：全6種

アクリルフィギュア 部活動報告会 制服 ver.

価格：各1,760円（税込）

種類数：全6種

プレートライト 部活動報告会 ver.

価格：2,750円（税込）

種類数：全1種

マフラータオル 部活動報告会 ver.

価格：2,750円（税込）

種類数：全1種

Tシャツ 部活動報告会 ver.

価格：4,400円（税込）

種類数：全1種

【権利表記】

(C)香騎学園/Seed Project



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売