新選組×豪華人気声優　土城温美演出の朗読劇再演決定!!　朗読劇「新選組の恋～春の在処～」、2026年3月　銀座　博品館劇場にて開催

株式会社サンライズプロモーション



2026年3月24日(火)～29日(日)に、東京・銀座　博品館劇場(東京・銀座)で「朗読劇『新選組の恋～春の在処～』」の上演が決定しました。


大河ドラマ、映画など、あらゆるメディアで多くを語られてきた幕末を生きた新選組。


「山南切腹前夜」の3人の語らいをベースに、武士として生きること、そして誰かを愛すること、全てにひたむきであった男たちの生き様を描きます。


彼らが愛した女性の存在が見え隠れする恋の物語を、光、音、映像を駆使しながら、登場人物が織りなす数々の言葉で、朗読劇ならではの世界を皆様にお届けします。2025年5月の上演から、新たに迎えた豪華人気声優陣にもぜひご注目下さい。


　


■公演概要

朗読劇「新選組の恋～春の在処～」


＜公式HP＞　https://rodokugeki.com/shinsenguminokoi/


1月30日(金)18:00より、チケットの受付開始


＜会場＞ 銀座　博品館劇場


(〒104-8132 東京都中央区銀座8丁目8-11)


脚本・演出：土城　温美


主催・企画・制作：MAパブリッシング/サンライズプロモーション



＜公演日時＞


2026年3月24日(火)　19:00開演 出演：中澤まさとも　高橋広樹　山口智広　野中ここな


2026年3月25日(水)　19:00開演　出演：寺島惇太　井上和彦　重松千晴　青山なぎさ


2026年3月26日(木)　19:00開演　出演：逢坂良太　市川太一　市川蒼　夏川椎菜


2026年3月27日(金)　19:00開演　出演：鈴木達央　石谷春貴　益山武明　月音こな


2026年3月28日(土)　13:00開演　出演：鈴木達央　竹内栄治　土田玲央　安野希世乃


2026年3月28日(土)　19:00開演　出演：村瀬歩　岸尾だいすけ　増元拓也　幸村恵理


2026年3月29日(日)　12:30開演　出演：KENN　野上翔　山中真尋　久保田未夢


2026年3月29日(日)　18:00開演　出演：KENN　駒田航　小林竜之　礒部花凜



＜料金＞


全席指定　8,000円(税込)



＜チケット公式HP先行受付開始日＞


2026年1月30日（金）18:00～



＜チケット一般発売日＞


2026年2月28日(土)10：00～