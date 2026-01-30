新選組×豪華人気声優　土城温美演出の朗読劇再演決定!!　朗読劇「新選組の恋～春の在処～」、2026年3月　銀座　博品館劇場にて開催

株式会社サンライズプロモーション

2026年3月24日(火)～29日(日)に、東京・銀座 博品館劇場(東京・銀座)で「朗読劇『新選組の恋～春の在処～』」の上演が決定しました。

大河ドラマ、映画など、あらゆるメディアで多くを語られてきた幕末を生きた新選組。

「山南切腹前夜」の3人の語らいをベースに、武士として生きること、そして誰かを愛すること、全てにひたむきであった男たちの生き様を描きます。

彼らが愛した女性の存在が見え隠れする恋の物語を、光、音、映像を駆使しながら、登場人物が織りなす数々の言葉で、朗読劇ならではの世界を皆様にお届けします。2025年5月の上演から、新たに迎えた豪華人気声優陣にもぜひご注目下さい。

■公演概要

朗読劇「新選組の恋～春の在処～」

＜公式HP＞ https://rodokugeki.com/shinsenguminokoi/

1月30日(金)18:00より、チケットの受付開始

＜会場＞ 銀座 博品館劇場

(〒104-8132 東京都中央区銀座8丁目8-11)

脚本・演出：土城 温美

主催・企画・制作：MAパブリッシング/サンライズプロモーション

＜公演日時＞

2026年3月24日(火) 19:00開演 出演：中澤まさとも 高橋広樹 山口智広 野中ここな

2026年3月25日(水) 19:00開演 出演：寺島惇太 井上和彦 重松千晴 青山なぎさ

2026年3月26日(木) 19:00開演 出演：逢坂良太 市川太一 市川蒼 夏川椎菜

2026年3月27日(金) 19:00開演 出演：鈴木達央 石谷春貴 益山武明 月音こな

2026年3月28日(土) 13:00開演 出演：鈴木達央 竹内栄治 土田玲央 安野希世乃

2026年3月28日(土) 19:00開演 出演：村瀬歩 岸尾だいすけ 増元拓也 幸村恵理

2026年3月29日(日) 12:30開演 出演：KENN 野上翔 山中真尋 久保田未夢

2026年3月29日(日) 18:00開演 出演：KENN 駒田航 小林竜之 礒部花凜

＜料金＞

全席指定 8,000円(税込)

＜チケット公式HP先行受付開始日＞

2026年1月30日（金）18:00～

＜チケット一般発売日＞

2026年2月28日(土)10：00～