【乾燥と花粉の季節に】和室にも洋室にも合う、おしゃれなスチーム式加湿器「クリーンポット」

Areti株式会社3つの運転モードとタイマー機能の搭載で、過加湿に弱い和室でも使えるクラリティの「クリーンポット」。

家電メーカーAreti.（本社：東京都中央区、以下「アレティ」）は、Amazonスマイルセールにて自社ブランド・クラリティのスチーム式加湿器「クリーンポット（h2338）」を特別価格で販売中。2月2日（月）までの期間限定です。

乾燥と花粉から家族を守る2月に始めたい室内ケア

2月は乾燥×花粉のダブルリスク。室内環境を整えるため、加湿器は欠かせません。

一年の中でも特に気温・湿度が低い2月。暖房の使用で室内の湿度が大きく低下するため、乾燥がピークを迎えます。

加えて、2月からはスギ花粉の飛散が始まり、室内に持ち込まれた花粉が空中に舞いやすくなります。乾燥した環境では花粉が長時間浮遊しやすく、花粉症の症状を悪化させる原因にもなるため早めの対策が重要です。



そこで乾燥・花粉対策として注目したいのが、加湿による室内環境の改善です。適切な湿度を保つことで喉や肌への負担を抑え、さらには花粉が水分を含んで重くなることで床に落ちやすくなります。

和室にも洋室にも映える、クリーン設計のスチーム式加湿器

スチーム式加湿器は沸騰させた蒸気でパワフルに室内をうるおし、雑菌が繁殖しにくいというメリットも。

加湿器には超音波式、スチーム式、ハイブリッド式、気化式がありますが、中でもスチーム式は水を加熱して蒸気を発生させるため、清潔さと高い加湿力を兼ね備えている点が特長です。



一方で、加湿器は使用環境によっては雑菌が繁殖しやすいという問題も。

そうした課題に対応する製品として、お手入れのしやすさと設置しやすいコンパクトサイズを両立しながら、パワフルな加湿を実現したクラリティのスチーム式加湿器「クリーンポット」です。

「クリーンポット」はコンパクトながらも、3.0Lの大容量タンクでたっぷり加湿。

本体は淡いベージュカラーを基調としたシンプルなデザインで、和室の落ち着いた空間にも、洋室のインテリアにも自然に調和します。置き場所を選ばないサイズ感で、寝室やリビング、書斎など、さまざまなシーンで活躍します。

お手入れ簡単だからいつでも清潔

給水タンク、内ぶたなどは丸洗いでき、お手入れモードでクエン酸洗浄すれば、水垢落としも簡単。

「クリーンポット」は毎日使うことを想定し、お手入れのしやすさにも配慮しています。給水タンクは丸ごと洗える設計で、汚れやぬめりがたまりにくく、いつでも清潔に使用できます。

運転モードは「強・中・弱」の3段階を搭載し、使用シーンに合わせて加湿量を調整可能です。

さらに、タイマー機能やチャイルドロックを備えることで、就寝時や小さなお子さまのいるご家庭でも設置しやすく、ハンドル付きで移動も簡単!

弱モード時の減光機能を搭載しているから寝室使いにも最適。

乾燥がピークを迎える2月から、スギ花粉が飛散し始める春先にかけて、室内の湿度管理はより重要になります。「クリーンポット」は季節の変わり目も澄んだうるおいで室内を満たし、乾燥対策と花粉対策の両立をサポートします。

最大16時間のタイマー、異常加熱防止機能付き。Amazon スマイルセールでお買い得スチーム式加湿器 クリーンポット（h2338）

【20％割引】セール期間中なら\11,800

期間：～2月2日（月）まで

・3段階（強/中/弱）の運転モード

・転倒時は自動OFF

・広口仕様の高強度タンク

・異常過熱を防止する2点センサー付き

・タッチセンサーで簡単操作

詳細を見る :https://amzn.to/3NGIVg1