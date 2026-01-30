【イビス大阪梅田】ゲストにも地球にもフレンドリーなホテルへ。Green Key（グリーンキー）取得。

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

JR大阪・梅田駅から徒歩約4分のインターナショナルホテル『イビス大阪梅田』（所在地：大阪市北区小松原町1-5 総支配人：韓 チャンミン）は、環境に配慮したホテルやレストランに付与される国際的なエコラベル「Green Key（グリーンキー）」を取得しました。

「Green Key（グリーンキー）」は、1994年にデンマークに本部を置く国際環境教育基金（FEE）が定めた、13のカテゴリー・75の必須項目・75の努力項目に基づく認証基準を満たすことで取得できる国際的なエコラベルです。

環境への配慮や持続可能な運営が評価された施設に授与され、世界70か国以上、6,000を超える施設で認められています。

◆環境と滞在体験の調和を目指して

イビス大阪梅田では、環境への配慮を日常に取り入れる工夫を行っています。たとえば、清掃リクエストカードは不要になったCDを活用して再利用するなど、小さな工夫を積み重ねることで資源の有効活用を図っています。

さらに、客室や共用スペースでの省エネルギーやリサイクル、使い捨てプラスチック削減の取り組みも実施しており、スタッフ一人ひとりが環境への意識を持って行動しています。また、ご宿泊のお客さまにもエコ活動に関する情報提供を通じて、滞在そのものが環境にやさしい体験になるよう工夫しています。

こうしたエコな選択を「無理なく続けられる日常の一部」として提案。都市の喧騒の中でも、サステナブルな滞在が当たり前になる体験を提供しています。

今後も、スタッフ・ご利用のお客さま・地域社会とともに、環境への取り組みと持続可能な活動をさらに推進し、未来にやさしいホテルづくりを目指してまいります。

◆イビス大阪梅田の持続可能な社会への主な取り組みの一例- 経営活動による環境負荷の低減と環境・保全活動への参加による環境保全- 環境パフォーマンスを継続的に監視し、健全な環境目標を設定する- エネルギーと水の節約による環境フットプリントの削減- 廃棄物の発生を最小限にとどめ、積極的に削減、再利用、リサイクルする- 可能な限り、オーガニック、エコラベル、フェアトレードラベル、地元産品、季節の産品を使用- 環境と持続可能性の問題に関するスタッフの教育と定期的なトレーニングの提供- お客様への環境活動への参加を奨励- 環境と持続可能性に関する意識の向上- 社会、文化、経済、品質、人権、健康、リスク、危機管理に関するCSR方針の策定

Green Key (グリーンキー)について

環境教育財団（FEE）が運営するグリーンキーは、世界的に認知されている自主的なエコ認証プログラムです。

90カ国以上に 8,000 以上の認証ホテルやその他の施設を持つグリーンキーは、観光およびホスピタリティ業界における環境責任と持続可能な運営の分野における優れた基準です。

認証プロセスにおいて、施設の環境管理、省エネ、廃棄物管理、水の保全、およびその他の持続可能な取り組みを評価します。

https://www.greenkey.global/

https://jarta.org/greenkey/

◆イビス大阪梅田について

世界110ヶ国以上、約5700のホテルネットワークを持つホテルグループ『ACCOR (アコー)』のホテル『イビス大阪梅田』。『イビス』ブランドとしては関西初進出で、2018年11月にオープンしました。

ビジネスとエンターテインメントエリアが共存する活気あふれる大阪梅田地区の中心部に位置しJR大

阪駅および梅田駅から徒歩 5 分の場所にあります。ユニバーサルスタジオや大阪城だけでなく、京都

や奈良、神戸など主要な観光スポットへ簡単にアクセスできます。レストランは天井が高く仕切りのな

い店内で、大きなガラス窓が特徴の開放感のある空間です。カジュアルで広々としたテーブル席やシッ

クでモダンなソファー席など様々なスタイルのお席が約80席あり、異なった雰囲気でお食事を楽しむ

ことができます。ライブイベント・ウェディング2次会の会場や会議室利用としても貸し切りが可能。

少人数での貸切も承っております。またイベントに応じてドラムセットやキーボード、プロジェクター

などの貸し出しも行っています。

■施設概要

・施設名称：イビス大阪梅田

・所在地：大阪府大阪市北区小松原町１-５

・アクセス：JR大阪駅 御堂筋南口 4分／御堂筋線梅田駅 南改札 4分／

谷町線東梅田駅 北東改札 北西改札 3分／阪神線 大阪梅田駅 東口 4分／

阪急線 阪急梅田駅 3階改札 4分／ホワイティうめだ7-72出口より地下街直結

・電話： 06-6363-0331／フロント直通 06-6363-0333／レストラン直通

・ウェブサイトURL：https://ibisosakaumeda.com/

・施設構成：地下１階、地上1階～14階、客室181室、レストラン

・付帯施設：レストラン「Brasserie La Loge a COOKPARK（ブラッスリーラロジュ ア クックパーク）」

・営業時間：朝食／7:00～10:00 ランチ／11:30～14:00(L.O.13:30) カフェラウンジ／14:30～20:00(L.O.19:30)

・定休日：朝食／無休 ランチ／水曜日 カフェラウンジ／無休 （貸切状況により休業の可能性あり）

・席数：80席

※本リリースの画像はイメージです。