マツダ、「MAZDA TRANS AOYAMA」で1周年記念企画を実施

マツダ株式会社

マツダ株式会社（以下、マツダ）は、体感施設「MAZDA TRANS AOYAMA」の開設1周年を記念し、2026年2月6日（金）から2月28日（土）までの期間、アニバーサリー企画を実施します。

MAZDA TRANS AOYAMAは、2025年2月6日に「Find Your Ideal」をコンセプトとし、訪れた方が、カフェや試乗体験、展示車を通じてマツダの企業理念を五感で体感し、気持ちを前向きにスイッチできる場所としてオープンしました。

これまでに10万人の方にご来場いただき、多くの方にマツダの世界観を体感いただいています。

本企画では、訪れる方がより前向きな気持ちになれる体験をお届けするため、コンセプトカーの展示をはじめ、この場所でしか味わえない限定カフェメニューや、新たな試乗コースなど、多彩なコンテンツを展開します。これまでにご来場いただいた方はもちろん、マツダに初めて触れる方も、ぜひこの機会にお楽しみください。

■コンセプトカーと一緒に、今年の「走りたい」をカタチに

ブランドコミュニケーション「走りたい。を、つくりたい。」にちなんで、

あなた自身の“走りたい”という想いを、ぜひメッセージボードに書き込んで教えてください。

ご参加いただいた方は、JAPAN MOBILITY SHOW 2025で大きな注目を集めたコンセプトカーMAZDA VISION X-COMPACT とともに、特別な撮影体験をお楽しみいただけます。

撮影はチェキで行い、写真は皆さまへプレゼントいたします。

※チェキ撮影実施日：2月7日（土）・8日（日）、2月14日（土）・15日（日）

※数に限りがございます。

※おひとり様1回のご参加となります。

■ 1周年を祝う、特別なカフェメニュー

開設1周年を記念し、ロータリーエンジンの形をモチーフにした「ロータリーケーキ」が登場。

濃厚なチョコレートムースケーキに、八天堂のカスタードクリームと旬のいちごを合わせた、ここでしか味わえない限定メニューです。是非ご賞味ください。

※販売期間：2月6日（金）～3月下旬予定

※数に限りがございます。

※メニューは予告なく内容変更・終了・販売期間の延長となる場合があります。

ロータリーケーキ ～チョコレート×ストロベリー～ 990円（税込）

■冬の都心をめぐる1周年記念コース

冬の澄んだ空気のなか東京駅周辺を走り抜ける新試乗コースをご用意しました。

この季節、このタイミングならではの東京を、マツダの「走る歓び」と共にご体感ください。

※新試乗コース実施期間：2月7日（土）～2月28日（土）

※試乗コースは予告なく内容変更・終了となる場合があります。



〈試乗車〉

●MAZDA ROADSTER / MAZDA ROADSTER RF

オープンスポーツカーでしか味わえない、爽快なドライブをお楽しみいただけます。

●MAZDA CX-80

屋根いっぱいに広がるサンルーフは、オープンカーに引けを取らない開放感を味わえます。



予約サイト：https://www.mazda.co.jp/experience/mazda_trans_aoyama/test_drive/

※ 事前予約制。試乗予約枠には限りがあります。

※ 運転に自信がない方用に、スタッフの運転による同乗試乗も準備しております。

※ 詳細はホームページをご確認ください。

1周年を迎えたMAZDA TRANS AOYAMAでしか体験できない特別な時間をお楽しみください。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■MAZDA TRANS AOYAMA

所在地: 東京都港区南青山5丁目6-19

営業時間: 午前8時30分～午後6時30分 (午前8時30分～午前10時00分 1Fカフェのみ営業)

HP： https://www.mazda.co.jp/experience/mazda_trans_aoyama/

■ブランドコミュニケーション「走りたい。を、つくりたい。」について

マツダは、「ひと中心」の価値観のもと「走る歓び」を進化させ続け、お客さまの日常に移動体験の感動を創造し、「生きる歓び」をお届けしていくことを目指しています。

「走りたい。を、つくりたい。」というメッセージのうち、「走りたい」は、単にクルマを運転したいという気持ちだけでなく、日常生活の中で「前に進みたい」「動き出したい」という前向きな気持ちを表現しています。そして、そのような気持ちを、当社の商品やサービスを通じて提供したいというマツダの想いを「つくりたい」と表現しています。

このメッセージのもと、「走りたい」と思える毎日のために、マツダがこころざすクルマづくりをご紹介しています。

走りたい。を、つくりたい。

誰かに会いに行きたい。

新しい何かを見つけに行きたい。

毎朝の通勤も、いつものお買い物も、

天気が悪くても、気分が冴えなくても、

いつも新しい気持ちで走っていきたい。

走りたい。走り出したい。走り続けたい。

今日という1日を良くしているのは、

そんな気持ちの積み重ねだと思うから。

私たちは、そんな毎日を、つくり出したい。

あなたの心を動かすために、

手を動かし続けたい。

手ざわりひとつ、音の余韻まで、

感覚を研ぎ澄ませて。

すべての瞬間を、かがやきで満たすために。

■「走りたい。を、つくりたい。」（マツダオフィシャルサイト）

HP：https://www.mazda.co.jp/brand/