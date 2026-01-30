マツダ、「MAZDA TRANS AOYAMA」で1周年記念企画を実施
マツダ株式会社（以下、マツダ）は、体感施設「MAZDA TRANS AOYAMA」の開設1周年を記念し、2026年2月6日（金）から2月28日（土）までの期間、アニバーサリー企画を実施します。
MAZDA TRANS AOYAMAは、2025年2月6日に「Find Your Ideal」をコンセプトとし、訪れた方が、カフェや試乗体験、展示車を通じてマツダの企業理念を五感で体感し、気持ちを前向きにスイッチできる場所としてオープンしました。
これまでに10万人の方にご来場いただき、多くの方にマツダの世界観を体感いただいています。
本企画では、訪れる方がより前向きな気持ちになれる体験をお届けするため、コンセプトカーの展示をはじめ、この場所でしか味わえない限定カフェメニューや、新たな試乗コースなど、多彩なコンテンツを展開します。これまでにご来場いただいた方はもちろん、マツダに初めて触れる方も、ぜひこの機会にお楽しみください。
■コンセプトカーと一緒に、今年の「走りたい」をカタチに
ブランドコミュニケーション「走りたい。を、つくりたい。」にちなんで、
あなた自身の“走りたい”という想いを、ぜひメッセージボードに書き込んで教えてください。
ご参加いただいた方は、JAPAN MOBILITY SHOW 2025で大きな注目を集めたコンセプトカーMAZDA VISION X-COMPACT とともに、特別な撮影体験をお楽しみいただけます。
撮影はチェキで行い、写真は皆さまへプレゼントいたします。
※チェキ撮影実施日：2月7日（土）・8日（日）、2月14日（土）・15日（日）
※数に限りがございます。
※おひとり様1回のご参加となります。
■ 1周年を祝う、特別なカフェメニュー
開設1周年を記念し、ロータリーエンジンの形をモチーフにした「ロータリーケーキ」が登場。
濃厚なチョコレートムースケーキに、八天堂のカスタードクリームと旬のいちごを合わせた、ここでしか味わえない限定メニューです。是非ご賞味ください。
※販売期間：2月6日（金）～3月下旬予定
※数に限りがございます。
※メニューは予告なく内容変更・終了・販売期間の延長となる場合があります。
ロータリーケーキ ～チョコレート×ストロベリー～ 990円（税込）
■冬の都心をめぐる1周年記念コース
冬の澄んだ空気のなか東京駅周辺を走り抜ける新試乗コースをご用意しました。
この季節、このタイミングならではの東京を、マツダの「走る歓び」と共にご体感ください。
※新試乗コース実施期間：2月7日（土）～2月28日（土）
※試乗コースは予告なく内容変更・終了となる場合があります。
〈試乗車〉
●MAZDA ROADSTER / MAZDA ROADSTER RF
オープンスポーツカーでしか味わえない、爽快なドライブをお楽しみいただけます。
●MAZDA CX-80
屋根いっぱいに広がるサンルーフは、オープンカーに引けを取らない開放感を味わえます。
予約サイト：https://www.mazda.co.jp/experience/mazda_trans_aoyama/test_drive/
※ 事前予約制。試乗予約枠には限りがあります。
※ 運転に自信がない方用に、スタッフの運転による同乗試乗も準備しております。
※ 詳細はホームページをご確認ください。
1周年を迎えたMAZDA TRANS AOYAMAでしか体験できない特別な時間をお楽しみください。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
■MAZDA TRANS AOYAMA
所在地: 東京都港区南青山5丁目6-19
営業時間: 午前8時30分～午後6時30分 (午前8時30分～午前10時00分 1Fカフェのみ営業)
HP： https://www.mazda.co.jp/experience/mazda_trans_aoyama/
■ブランドコミュニケーション「走りたい。を、つくりたい。」について
マツダは、「ひと中心」の価値観のもと「走る歓び」を進化させ続け、お客さまの日常に移動体験の感動を創造し、「生きる歓び」をお届けしていくことを目指しています。
「走りたい。を、つくりたい。」というメッセージのうち、「走りたい」は、単にクルマを運転したいという気持ちだけでなく、日常生活の中で「前に進みたい」「動き出したい」という前向きな気持ちを表現しています。そして、そのような気持ちを、当社の商品やサービスを通じて提供したいというマツダの想いを「つくりたい」と表現しています。
このメッセージのもと、「走りたい」と思える毎日のために、マツダがこころざすクルマづくりをご紹介しています。
走りたい。を、つくりたい。
誰かに会いに行きたい。
新しい何かを見つけに行きたい。
毎朝の通勤も、いつものお買い物も、
天気が悪くても、気分が冴えなくても、
いつも新しい気持ちで走っていきたい。
走りたい。走り出したい。走り続けたい。
今日という1日を良くしているのは、
そんな気持ちの積み重ねだと思うから。
私たちは、そんな毎日を、つくり出したい。
あなたの心を動かすために、
手を動かし続けたい。
手ざわりひとつ、音の余韻まで、
感覚を研ぎ澄ませて。
すべての瞬間を、かがやきで満たすために。
■「走りたい。を、つくりたい。」（マツダオフィシャルサイト）
HP：https://www.mazda.co.jp/brand/