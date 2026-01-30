【Dessin】「毎日を楽しむデニム」新作のデニムを紹介する特集ページを1月30日（金）よりWEBサイトにて公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するライフスタイルストア「Dessin（デッサン）」（https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/(https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/)）は、デッサンのスタンダードアイテムである「デニム」を紹介する特集ページを1月30日（金）より公式WEBサイトにて公開いたします。

全国百貨店、駅ビル、ショッピングセンターで展開するDessin（デッサン）は、レディース、メンズ、キッズのウェアからライフグッズまで、ファミリーで楽しめる商品を展開しております。

今回の特集ページでは、ジャケット2型とパンツ5型の計7型のデニムアイテムをご紹介いたします。

ユニセックス展開の岡山生産のメイドインジャパンセルヴィッジデニムや今シーズンから新たに登場するフレアデニムなどをラインナップ！

ブランドを象徴するアイコニックなデニムは、素材やシルエットにこだわりながら毎年進化を続けている定番アイテムです。

2023年からはユニセックスサイズの展開もスタートし、より幅広い着こなしを楽しんでいただけるアイテムへとアップデート。

デッサンのデニムをワードローブにプラスし、毎日のおしゃれを楽しみましょう！！

ぜひこの機会にデッサン公式オンラインストアをご覧ください。

特集ぺージはこちらから :https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/feature/denim/

【デニムラインナップ】

◆【UNISEX】セルヴィッジデニムジャケット

・価格：\26,400（税込）

・サイズ展開：01（S）～05（3L）

・カラー展開：ネイビー

◆【UNISEX】リバーシブルデニムジャケット

・価格：\14,300（税込）

・サイズ展開：01（S）～05（3L）

・カラー展開：サックスブルー/ブルー/ネイビー

◆【UNISEX】セルヴィッジデニムパンツ

・価格：\17,600（税込）

・サイズ展開：01（S）～05（3L）

・カラー展開：ネイビー

◆【UNISEX】ワイドデニムパンツ

・価格：\11,000（税込）

・サイズ展開：01（S）～05（3L）

・カラー展開：サックスブルー/ブルー/ネイビー/ホワイト

◆【LADIES】ワイドカーブデニムパンツ

・価格：\11,000（税込）

・サイズ展開：01（S）～03（L）

・カラー展開：サックスブルー/ブルー/ネイビー

◆【LADIES】リラックスフレアデニムパンツ

・価格：\11,000（税込）

・サイズ展開：01（S）～03（L）

・カラー展開：サックスブルー/ブルー/ネイビー

◆【UNISEX】テーパードデニムパンツ

・価格：\11,000（税込）

・サイズ展開：01（S）～05（3L）

・カラー展開：サックスブルー/ブルー

【商品のお取扱い】

■ オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/

■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRF58(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRF58)

【Social Media】

■ Instagram ＠dessin_official_jp

【Brand Concept】

アメリカ東海岸ロングアイランド ハンプトンズの伸びやかで心豊かなライフスタイル

海の香りを感じるクリーンで心地よい 時代にフィットしたカジュアルなスタイル

＜会社概要＞

・名称：株式会社フィールズインターナショナル（株式会社ワールド100% 子会社）

・代表者：逈 博幸

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/