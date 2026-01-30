セルシス、JPIC実施の小中学校マンガ体験授業に「CLIP STUDIO PAINT」を提供　文化庁「令和7年度 学校における文化芸術鑑賞・体験推進事業（クリエイター派遣）」に協力

株式会社セルシス

セルシスは、文化庁が推進する「令和7年度 学校における文化芸術鑑賞・体験推進事業（クリエイター派遣）」において、令和7年度に一般社団法人 出版文化産業振興財団（以下「JPIC」）が実施する小学校・中学校のマンガ体験授業に協力しています。

セルシスは、授業を通じた創作の楽しさを体験する機会の創出およびデジタルの創作環境をサポートするとともに、若年層のデジタルコンテンツ創作活動の拡大に貢献します。

■事業の概要

文化庁が推進する本事業の概要は以下の通りです（*1）。

1）事業の趣旨

小学校・中学校等に日本の魅力あるコンテンツ分野（マンガ、アニメ、ゲーム、映画・映像など）で活躍するクリエイターや編集者等を派遣し、教員と連携しながら、ICT端末を積極的に活用して実技披露や実技指導を実施することにより、子供たちの豊かな創造力・想像力や、思考力、コミュニケーション能力などを養う。また、今後の学校教育においてクリエイターの技術や制作活動等の中のクリエイティブな要素を活用するため、派遣により効果の認められた授業などの好事例やどの学校、教員、児童生徒でも利用できる教材（オープンソース）制作に向けた事例を収集する。

2）事業内容

次代を担う子供たちの創造力・想像力などの資質・能力を育成するため、マンガやアニメ、ゲーム、映画・映像等の芸術団体が、自治体や学校と連携し、各分野で活躍するクリエイター等を学校に派遣し、教員と協働で、対面・オンラインを組合せながら、児童生徒に配布されたICT端末を積極的に活用したクリエイティブな授業を実践する。また、当該分野が今後さらに学校の授業で活用されるよう、実践における好事例や授業で活用する教材の制作案を検討する。

*1 文化庁HP『令和7年度「学校における文化芸術鑑賞・体験推進事業～クリエイター派遣～」の企画募集について（令和7年度の募集は終了しました）』より。

（URL：https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/shinshin/kodomo/94234901.html）

■セルシスの取り組み

セルシスは、JPICが実施するコンテンツ制作を体験する授業で使用するICT端末（*2）にイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」を提供します。また、授業に参加する生徒全員に、デジタル制作が初めての方でも使いやすい「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」を提供します。

▼CLIP STUDIO PAINT DEBUTについて

https://www.clipstudio.net/ja/function_debut/

*2 パソコン・タブレットといった学習に活用する端末のこと

セルシスは、「クリエイションで夢中を広げよう」をミッションに掲げ、クリエイターの創作活動をサポートしています。本取り組みによる次世代を担う子どもたちのデジタル創作体験のサポートをはじめ、今後も若年層の創作活動を支援してまいります。





CLIP STUDIO PAINTについて

「CLIP STUDIO PAINT」は、イラスト、マンガ、アニメーションのシームレスな制作環境を提供するペイントアプリです。セルシスが強みとするグラフィックス技術を軸に、30年以上にわたり自社技術にこだわって研究開発を重ね、その成果をもとに2012年より提供しています。全世界で6,000万人以上（*3）に利用されており、その80%以上が海外ユーザーです。11言語に対応しており、エントリーユーザーからプロのマンガ家、アニメーターまで、幅広いクリエイターにグローバルで支持されています。



*3 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む

一般社団法人 出版文化産業振興財団（JPIC）について

出版文化産業及び読書活動に係る生涯学習の推進、調査及び研究、人材育成、情報の収集及び提供等を行うことにより同産業の振興を図るとともに、読書活動の推進をはかることを目的として活動する、出版業界唯一の横断的な団体です。マンガ感想文コンクールも主催しています。

公式サイト：https://www.jpic.or.jp/



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



