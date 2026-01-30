3月16日（月）「観光まちづくりにおける江戸の文化財等の活用促進事業」 第1回セミナー開催！

公益財団法人 東京観光財団

公益財団法人 東京観光財団では、地域の特色を活かした魅力ある観光施策を支援しています。

このたび、江戸の文化財や江戸の歴史・文化の活用事例の紹介や参加者間の交流を目的に、「観光まちづくりにおける江戸の文化財等の活用促進事業」第1回セミナーを開催いたします。

皆様のご参加をお待ちしております。

第1回セミナーの開催概要

第１部 セミナー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176518/table/1_1_d60362b2cebbdfa613fc9aaddf6f8e47.jpg?v=202601300621 ]- 基調講演

足立区北千住を拠点に和文化体験をプロデュースする 株式会社ろじこや 代表取締役の米本芳佳様に、「多様な『江戸』を、世界が求める“体験”へ─地域の“誇り”を磨き上げ、ビジネスとして成立させる『演出』と『仕組み』─」と題して基調講演をいただきます。

第２部 交流会

- 令和７年度実施事業の取組紹介- 「観光まちづくりにおける江戸の文化財等の活用促進事業」の紹介- 東京都における江戸文化を活用した観光振興の方向性・施策について

都内観光協会や区市町村の担当者、観光事業に携わる事業者の皆さまが、地域での取組や新規事業の展開に向けた情報交換や交流を行う場として実施いたします。

観光まちづくりにおける江戸の文化財等の活用促進事業について

公益財団法人 東京観光財団では、地域の住民が貴重な江戸の文化財や江戸の歴史・文化を大切に守る意識を高め、旅行者をはじめ多くの人々がその魅力に触れる機会を創出し、その価値を広く発信することで、地域の魅力向上や来訪者の増加に繋げる取組を行っています。

2025年度には３つの地域協議会が、江戸の文化財と江戸の歴史・文化を活かした取組を行っています。

本件に関する問合せ先

観光まちづくりにおける江戸の文化財等の活用促進事業

セミナー事務局（委託先：株式会社JTB総合研究所）

E-mail：edo_tokyo[at]tourism.jp （ご連絡の際は[at]を＠に変更してください）