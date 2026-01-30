～雛の里・東伊豆町との「ひなまつり」イベント連動 期間限定メニューをご提供～日本橋高島屋S.C.「紅ほっぺフェア」
日本橋高島屋S.C.専門店では、毎年日本各地の至宝の食材を使用したメニューフェアを開催。
2026年2月は東伊豆町との初タイアップ企画として「ひなまつり」イベントと連動したメニューフェアを開催します。
期間中は専門店館内2ヶ所にて東伊豆町稲取発祥の「雛のつるし飾り」の展示や「ミニつるし雛根付プレゼント」など様々なイベントを実施します。
また「ひなまつり」イベント連動企画として、2月1日（日）～14日（土）まで専門店レストラン14店舗にて期間限定「紅ほっぺフェア」を開催いたします。
濃厚な甘みと爽やかな酸味が魅力の「紅ほっぺ」を使用したメニューを新館・本館レストラン、新館イートイン参加店舗にてご提供いたします。
新館６F中国名菜 銀座アスター 草 日本橋では、店舗自慢の杏仁豆腐を使用し、見た目も華やかな「チャイナパフェ」をご用意いたしました。同フロアの名店「人形町今半」は紅ほっぺとローストビーフ、春野菜をあわせた彩り豊かなサラダに仕立てました。また新館１Fの人気ベーカリー「365日と日本橋」では人気商品「クロッカンショコラ」をストロベリーチョコラにアレンジして期間限定でご用意いたします。
～紅ほっぺ～
「ほっぺが落ちるような美味しさ」という意味から名付けられた
静岡生まれの人気品種。
今回使用する「紅ほっぺ」は東伊豆町の「田村ファーム」が土づくりからこだわり、昔ながらの土耕栽培で育てた「紅の輝き」です。
手間を惜しまず、完熟してから収穫するため、濃厚な甘みを蓄えた一粒です。
中国名菜 銀座アスター 草 日本橋
中国名菜 銀座アスター 草 日本橋
＜中華＞ 新館６Ｆ
紅ほっぺをふんだんに使用した中華風パフェ。
華やかな彩りと春の訪れを感じられる一品。
紅ほっぺとやわらか抹茶杏仁豆腐のチャイナ
パフェ
税込1,760円 ※1日限定10食
人形町今半
人形町今半
＜すき焼き・しゃぶしゃぶ＞ 新館６Ｆ
静岡県産の紅ほっぺと独活、菜花などの春野菜、ローストビーフを盛り交ぜた春らしいサラダ。
特製のいちごソースで爽やかに仕上げました。
紅ほっぺとローストビーフの春野菜サラダ
税込1,980円 ※1日限定5食
フォカッチェリア ラ ブリアンツァ
フォカッチェリア ラ ブリアンツァ
＜イタリアン＞ 新館６Ｆ
紅ほっぺを贅沢に重ねたいちごパフェ。
アイスクリームの甘みがいちごの存在感を引き立てています。一口ごと広がる特別な味わいをお楽しみください。
いちごパフェ 税込1,650円 ※1日限定10食
365日と日本橋
365日と日本橋
＜パン・焼き菓子＞ 新館１F
静岡県産の紅ほっぺと人気商品「クロッカンショコラ」のコラボレーション。
いちごとチョコレートの食感の違いで
素材のコントラストをお楽しみいただけます。
ストロベリーショコラ
税込497円 ※平日20食、土日祝30食限定
アルポルトカフェ
アルポルトカフェ
＜イタリアン＞ 本館B2
濃厚な甘味を蓄えた紅ほっぺをイタリアの伝統的なデザートであるモンテビアンコ風ショートケーキ仕立てにしました。
いちごのモンテビアンコ ショートケーキ風
（ドリンク付き）
税込1,800円 ※数量限定
【日本橋高島屋S.C.専門店 ひなまつり】 会期：2月1日（日）～3月3日（火）
協力：東伊豆町・稲取温泉旅館協同組合／ニコニコ会／昭和女子大学／跡見学園女子大学
〇東伊豆町稲取発祥「雛のつるし飾り」展示
会期：2月1日（日）～3月3日（火） 会場：新館B1、2F
日本三大つるし飾りのひとつ静岡県東伊豆町稲取の「雛のつるし飾り」を展示します。
〇「ミニつるし雛根付」プレゼント
会期：2月7日（土）・8日（日）各日11：00～ 会場：新館2F
当日、専門店でのお買上げレシートをお持ちのお客様、各日先着100名様にプレゼント。
※なくなり次第終了
その他、「紅ほっぺフェア」Instagramフォロー＆コメントキャンペーンも実施します。
＜日本橋高島屋S.C. 基本情報＞
電話番号 03-3211-4111(代表)
住所 〒103-8265 東京都中央区日本橋2-4-1
WEBサイト https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/
営業時間 （本館）10：30～19：30
（新館・本館ガレリア）10：30～20：00
（新館レストラン）11：00～23：00 ※一部22：00迄
(本館B2・8Fレストラン）11：00～21：30
※一部営業時間が異なる店舗、期間がございます。
※最新情報は公式WEBサイトをご確認ください。
アクセス
●東京メトロ 銀座線・東西線「日本橋駅」直結
●都営地下鉄 浅草線「日本橋駅」から徒歩4分
●JR「東京駅」八重洲北口から徒歩5分
八重洲北口を出て外堀通りを横断し、さくら通りを中央通りに向かって直進していただきますと、中央通りを横断した角に日本橋高島屋S.C. 本館がございます。
※本リリース掲載の内容は今後変更になる可能性があります。予めご了承ください。
※掲載画像は全てイメージです。
※表示価格は消費税を含む総額です。
※最新の営業情報は公式WEBサイトをご確認ください。 天災等の状況により予告なく営業時間の変更・休業となる場合がございます。予めご了承ください。
<一般のお客様からのお問い合わせ先>
日本橋高島屋S.C. TEL：03-3211-4111（代表）