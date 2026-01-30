～雛の里・東伊豆町との「ひなまつり」イベント連動　期間限定メニューをご提供～日本橋高島屋S.C.「紅ほっぺフェア」

東神開発 株式会社

日本橋高島屋S.C.専門店では、毎年日本各地の至宝の食材を使用したメニューフェアを開催。

2026年2月は東伊豆町との初タイアップ企画として「ひなまつり」イベントと連動したメニューフェアを開催します。

期間中は専門店館内2ヶ所にて東伊豆町稲取発祥の「雛のつるし飾り」の展示や「ミニつるし雛根付プレゼント」など様々なイベントを実施します。

また「ひなまつり」イベント連動企画として、2月1日（日）～14日（土）まで専門店レストラン14店舗にて期間限定「紅ほっぺフェア」を開催いたします。

濃厚な甘みと爽やかな酸味が魅力の「紅ほっぺ」を使用したメニューを新館・本館レストラン、新館イートイン参加店舗にてご提供いたします。

新館６F中国名菜 銀座アスター 草 日本橋では、店舗自慢の杏仁豆腐を使用し、見た目も華やかな「チャイナパフェ」をご用意いたしました。同フロアの名店「人形町今半」は紅ほっぺとローストビーフ、春野菜をあわせた彩り豊かなサラダに仕立てました。また新館１Fの人気ベーカリー「365日と日本橋」では人気商品「クロッカンショコラ」をストロベリーチョコラにアレンジして期間限定でご用意いたします。

～紅ほっぺ～

「ほっぺが落ちるような美味しさ」という意味から名付けられた

静岡生まれの人気品種。

今回使用する「紅ほっぺ」は東伊豆町の「田村ファーム」が土づくりからこだわり、昔ながらの土耕栽培で育てた「紅の輝き」です。

手間を惜しまず、完熟してから収穫するため、濃厚な甘みを蓄えた一粒です。

中国名菜 銀座アスター 草 日本橋中国名菜 銀座アスター 草 日本橋

＜中華＞ 新館６Ｆ

紅ほっぺをふんだんに使用した中華風パフェ。

華やかな彩りと春の訪れを感じられる一品。

紅ほっぺとやわらか抹茶杏仁豆腐のチャイナ

パフェ

税込1,760円 ※1日限定10食

人形町今半人形町今半

＜すき焼き・しゃぶしゃぶ＞ 新館６Ｆ

静岡県産の紅ほっぺと独活、菜花などの春野菜、ローストビーフを盛り交ぜた春らしいサラダ。

特製のいちごソースで爽やかに仕上げました。

紅ほっぺとローストビーフの春野菜サラダ

税込1,980円 ※1日限定5食

フォカッチェリア ラ ブリアンツァフォカッチェリア ラ ブリアンツァ

＜イタリアン＞ 新館６Ｆ

紅ほっぺを贅沢に重ねたいちごパフェ。

アイスクリームの甘みがいちごの存在感を引き立てています。一口ごと広がる特別な味わいをお楽しみください。

いちごパフェ 税込1,650円 ※1日限定10食

365日と日本橋365日と日本橋

＜パン・焼き菓子＞ 新館１F

静岡県産の紅ほっぺと人気商品「クロッカンショコラ」のコラボレーション。

いちごとチョコレートの食感の違いで

素材のコントラストをお楽しみいただけます。

ストロベリーショコラ

税込497円 ※平日20食、土日祝30食限定

アルポルトカフェアルポルトカフェ

＜イタリアン＞ 本館B2

濃厚な甘味を蓄えた紅ほっぺをイタリアの伝統的なデザートであるモンテビアンコ風ショートケーキ仕立てにしました。

いちごのモンテビアンコ ショートケーキ風

（ドリンク付き）

税込1,800円 ※数量限定

【日本橋高島屋S.C.専門店 ひなまつり】 会期：2月1日（日）～3月3日（火）

協力：東伊豆町・稲取温泉旅館協同組合／ニコニコ会／昭和女子大学／跡見学園女子大学

〇東伊豆町稲取発祥「雛のつるし飾り」展示

会期：2月1日（日）～3月3日（火） 会場：新館B1、2F

日本三大つるし飾りのひとつ静岡県東伊豆町稲取の「雛のつるし飾り」を展示します。

〇「ミニつるし雛根付」プレゼント

会期：2月7日（土）・8日（日）各日11：00～ 会場：新館2F

当日、専門店でのお買上げレシートをお持ちのお客様、各日先着100名様にプレゼント。

※なくなり次第終了

その他、「紅ほっぺフェア」Instagramフォロー＆コメントキャンペーンも実施します。

＜日本橋高島屋S.C. 基本情報＞

電話番号 03-3211-4111(代表)

住所 〒103-8265 東京都中央区日本橋2-4-1

WEBサイト https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/

営業時間 （本館）10：30～19：30

（新館・本館ガレリア）10：30～20：00

（新館レストラン）11：00～23：00 ※一部22：00迄

(本館B2・8Fレストラン）11：00～21：30

※一部営業時間が異なる店舗、期間がございます。

※最新情報は公式WEBサイトをご確認ください。



アクセス

●東京メトロ 銀座線・東西線「日本橋駅」直結

●都営地下鉄 浅草線「日本橋駅」から徒歩4分

●JR「東京駅」八重洲北口から徒歩5分

八重洲北口を出て外堀通りを横断し、さくら通りを中央通りに向かって直進していただきますと、中央通りを横断した角に日本橋高島屋S.C. 本館がございます。



※本リリース掲載の内容は今後変更になる可能性があります。予めご了承ください。

※掲載画像は全てイメージです。

※表示価格は消費税を含む総額です。

※最新の営業情報は公式WEBサイトをご確認ください。 天災等の状況により予告なく営業時間の変更・休業となる場合がございます。予めご了承ください。

<一般のお客様からのお問い合わせ先>

日本橋高島屋S.C. TEL：03-3211-4111（代表）