【ガルパ】「バンドリ！TV LIVE 2026」#299にて発表したドリフェス情報や、スマホゲーム「アークナイツ」とのコラボ情報、第7回ガルパ杯に関する続報などガルパ新情報まとめ！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明）は、2026年1月29日(木)に配信した「バンドリ！TV LIVE 2026」#299にて、スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」（以下、ガルパ）で開催を予定しているドリームフェスティバルガチャや、「バンドリ！ ガールズバンドパーティ×アークナイツ」コラボ、第7回ガルパ杯に関する続報などの新情報を発表したことをお知らせいたします。

ドリームフェスティバルガチャ情報！

1月31日(土)15時より「ドリームフェスティバルガチャ」の開催が決定いたしました。

今回のドリフェス限定メンバーとして★5氷川紗夜、★5八潮瑠唯が登場いたします。

また、期間限定メンバーとして、★5羽沢つぐみ、★5青葉モカ、★4美竹蘭の3人が先行登場いたします。

ドリフェス限定メンバーのイラストを公開！

★5氷川紗夜（特訓前）★5氷川紗夜（特訓後）★5八潮瑠唯（特訓前）★5八潮瑠唯（特訓後）

1月31日(土)15時から始まるゲーム内イベント情報！

1月31日(土)15時よりイベント「Our Sweetest Valentine！」・ガチャ「煌めく思い出のショコラコレクションガチャ」の開催が決定いたしました。

イベント名：Our Sweetest Valentine！

ガチャ名：煌めく思い出のショコラコレクションガチャ

【イベントあらすじ】

せっかくのバレンタイン、いつもと違うことをしたいと言い出したひまりの言葉に前のめりに乗っかるモカ。

それを見たつぐみがいつも以上に『ツグり』はじめ――？

イベントP報酬で獲得できるメンバーのイラストを公開！

★2宇田川巴★3上原ひまり（特訓前）★3上原ひまり（特訓後）

「煌めく思い出のショコラコレクションガチャ」より登場する期間限定メンバーのイラストを公開！

★4美竹蘭（特訓前）★4美竹蘭（特訓後）★5羽沢つぐみ（特訓前）★5羽沢つぐみ（特訓後）★5青葉モカ（特訓前）★5青葉モカ（特訓後）

アークナイツとのコラボが決定！

2月10日(火)より、スマートフォン向けゲームアプリ『アークナイツ』とのコラボを開催いたします。

※本コラボでは、イベントやコラボメンバーが登場するガチャの開催はございません。

アークナイツコラボ開催記念キャンペーン情報！

1.「ガルパ×アークナイツコラボ開催記念ログインキャンペーン！」開催決定！

2月10日(火)15時以降にログインすることで、初日は「スター200個」を、2日目以降は毎日「スター50個」をプレゼントいたします。

開催期間中、合計11日間のログインをすることで最大「スター700個」をプレゼントいたします。

※開催期間の2月10日(火)15時から3月4日(水)3時59分までの間に1回必ずログインし、3月14日(土)3時59分までに合計11日間ログインをすることでプレゼントをすべて受け取ることができます。

2.「ガルパ×アークナイツコラボ開催記念1日10回無料ガチャ」開催決定！

2月10日(火)15時から3月3日(火)23時59分までの間、「ガルパ×アークナイツコラボ開催記念1日10回無料ガチャ」を開催します。10回無料ガチャを3日分引くことができ、最大30回ガチャを引くことができます。

※本ガチャを最大3日分引くためには、3月1日(日)23時59分までにログインし、最初の1日分を利用する必要がございます。

3.「ガルパ×アークナイツコラボ開催記念ピンズプレゼント！」開催決定！

2月10日(火)15時から3月3日(火)14時59分までの間にログインすることで、コラボピンズを受け取ることができます。

コラボ楽曲情報！

コラボの開催を記念し、2月10日(火)15時に、アークナイツのEP曲『Mystic Light Quest』の原曲の期間限定での登場が決定いたしました。

3月3日(火)14:59まで、ガルパ内のホーム画面左下のバナーよりライブブーストを消費せずにプレイすることができます。

【2月10日(火)15時より期間限定で追加予定】

『Mystic Light Quest』

作詞：RANASOL

作曲：KOTONOHOUSE

編曲：KOTONOHOUSE

第7回ガルパ杯情報！

3月22日(日)14時より、第7回ガルパ杯の準決勝および決勝をYouTube「バンドリちゃんねる☆」にて配信することが決定いたしました。

メインMC ：相羽あいな（湊友希那 役）・西尾夕香（広町七深 役）

実況・解説：湯田雅

※今回ご案内いたしました事項について、それぞれの開催期間や内容は予告なく変更する場合がございます。

「BanG Dream!(バンドリ！)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

公式サイト：https://bang-dream.com

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」とは

「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、キャラクターとリアルライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!（バンドリ！）」の世界観を軸に展開される、リズム＆アドベンチャーゲーム。

簡単操作のリズムゲームは最大5人で同時に遊ぶことができ、アニメやライブでお馴染みの楽曲や有名アニメソングのカバー楽曲を楽しめる。また、ストーリーシーンではハイクオリティなLive2Dを搭載しており、キャラクターが生き生きと動く。

提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2025年9月16日(火)に8.5周年を迎え、今後の展開への期待も高まっている。

タイトル：「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」

ジャンル：リズム＆アドベンチャーゲーム

提供開始：2017年3月16日(木)

配信：App Store、Google Play

利用料金：基本プレイ無料、アイテム課金制

公式サイト：https://bang-dream.bushimo.jp/

公式X：https://x.com/bang_dream_gbp（@bang_dream_gbp）

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_gbp_official/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/garupa/id1195834442

Google Pla：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.craftegg.band

※Android、Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

「アークナイツ」とは

「アークナイツ」はゲーム会社Hypergryph（ハイパーグリフ）が開発し、運営・配信されているスマートフォン向けゲームアプリ。 天災がもたらした謎多き鉱石「源石（オリジニウム）」の影響により、世界各地で鉱石病という病が発生した。それにより現れた特異体質者たちを巡る戦いを描いた本格タワーディフェンスゲーム。壮大で圧倒的なスケールの世界観を美しいイラストと豪華声優陣によるキャラクターたちが彩ります。

公式サイト：https://www.arknights.jp/

(C)BanG Dream! Project

(C) HYPERGRYPH