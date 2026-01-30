特急くろしお60周年記念ラッピング列車第１弾の運行期間を延長！

西日本旅客鉄道株式会社

特急くろしおが2025年3月１日で運行開始から60周年を迎えたことを記念し、昨年7月から運行を開始している60周年記念ラッピング列車第１弾について、運行期間を2026年2月28日までとお知らせしておりましたが、ご好評につき運行期間を延長いたします。

また、特急くろしおの運行開始60周年を記念した感謝イベントを実施します。

１．ラッピング列車について

（１）運行期間（予定）

2025年7月5日（土）～2027年8月頃

※車両運用の都合や運行状況により運転しない日があります。

（２）運行区間

新大阪駅～新宮駅間

（３）対象列車

287系（6両・１編成）※１号車と6号車にラッピングを実施

（４）デザイン

1989年から運行していた「スーパーくろしお」号をイメージした60周年記念ヘッドマークのデザインを引き続き使用します。

２．特急くろしお60周年感謝イベントについて

（１）開催日時

2026年２月21日（土） 13時20分～13時40分

※わかやまフルーツマルシェのステージイベント内で開催するため、時間や内容は変更する場合があります。

（２）開催場所

和歌山駅西口地下広場（わかちか広場）

（３）内容

１.ステージイベント

「じゃんけん大会」を開催し、勝者には、60周年記念ノベルティをプレゼントします。※無くなり次第終了。

２.写真撮影スポットの設置

60周年記念ラッピング列車のパネルやカモノハシのイコちゃんと記念撮影ができます。

３.特急「くろしお」60周年記念入場券を特別発売

オリジナル鉄道グッズ、カモノハシのイコちゃんグッズや通常JR 西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall(ディスカバーウエストモール)で販売している特急「くろしお」60周年記念入場券も特別に2日間で合計100セット発売します。

※お一人様10セットまで。無くなり次第終了。

販売日時：2026年２月21日（土）・22日（日）12：00～16：00

（参考）

・ラッピング列車の運行については「特急くろしお 60 周年記念ラッピング列車運行開始！」（2025年５月16日プレスリリース）(https://www.jr-odekake.net/railroad/kuroshio/assets/pdf/press_20250516.pdf)をご覧ください。

・わかやまフルーツマルシェについては「和歌山駅周辺のにぎわい創出 わかやまフルーツマルシェ×ミオいこらマルシェなど各種イベント開催！」（2026年１月30日プレスリリース）(https://www.westjr.co.jp/press/article/2026/01/page_30032.html)をご覧ください。

・特急「くろしお」60周年記念入場券については 特急「くろしお」60周年記念入場券: 鉄道グッズ│DISCOVER WEST mall 【JR西日本公式】│WESTERポイント利用商品(https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gAT00012/)をご覧ください