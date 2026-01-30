【全国初】名古屋市獣医師会とペットの緊急時搬送を支援する「夜間救急搬送サービス」を開始します

名古屋鉄道株式会社

名鉄タクシーホールディングス株式会社（本社：名古屋市中川区、代表取締役：浅野丈夫）は公益社団法人名古屋市獣医師会と提携し、夜間におけるペットの「夜間救急搬送サービス」を２月１日より開始いたします。

詳細は下記のとおりです。

1.導入の背景

昨今、ペットの「家族化」が急速に進む一方で、夜間にペットの容態が急変した際の対応が大きな課題となっています。深夜帯は電車やバスなどの公共交通機関が運行を終了しており、また飼い主様側の事情としても、アルコールの摂取や運転免許を保有していないといった理由から、自家用車での通院が困難な場面が少なくありません。

加えて、タクシーの利用においても「ペットの同乗を断られるのではないか」という心理的な不安がハードルとなり、結果として大切な家族であるペットの受診を躊躇、あるいは断念せざるを得ないケースが発生しています。

地域の移動インフラを担う当社は、こうした不安を解消し、緊急時に確実な移動手段を提供するため、名古屋市獣医師会と連携し協力体制を構築いたしました 。なお、(公社)日本獣医師会によれば、タクシー会社がペットの搬送に関して獣医師会と提携する取り組みは全国初の事例となります。これにより、飼い主様が安心して夜間でも速やかに医療機関へアクセスできる環境を整備してまいります。

2.サービスの概要について

＜夜間救急搬送サービス＞

夜間にペットの容態が急変した際、名古屋市獣医師会が運営する「名古屋夜間動物救急センター」へ、名鉄タクシーグループが安全かつ迅速に搬送を行うサービスです。獣医師会と当社タクシーの配車体制が緻密に連携し、夜間の緊急時においてもスムーズかつ確実に救急センターまで向かうことができます。

１.飼い主様より救急センターへ受診予約

２.予約後名鉄タクシー配車センターへ配車依頼

※「ペットと名古屋夜間動物救急センターへ」とお伝えください。

（1）開始日

2026年2月1日（日）より

（2）対応時間

毎日 21:00 ～ 翌午前2:00（夜間動物救急センターの診療時間に準ずる）

（3）対象エリア

名古屋市とその近郊・尾張地区

（4）運行会社

名鉄交通第一（株）・名鉄交通第二（株）・名鉄交通第三（株）名鉄交通第四（株）・愛電交通（株）・名鉄名古屋タクシー（株）・名鉄西部交通（株）の７社

（5）利用方法

「夜間動物救急センター」へお電話いただき、診察の受け入れを確認してください。受け入れ確認後、当社配車センター（名古屋0570-085255）（尾張地区0586-73-5166）までご連絡ください。詳細につきましては下記URLをご確認ください。

https://www.nvcs1122.com/taxisafetyguide