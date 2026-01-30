お菓子くばりアイドル『甘党男子』が結成9周年を記念したワンマンライブ「甘党男子9極フルコース」を４月に浅草公会堂で開催決定！

株式会社WOWOWプラス

「ワールドスイーツトレンドアイドル」をコンセプトに、ステージから『お菓子』と『笑顔』と『音楽』を届けるメンズアイドルグループ『甘党男子』が、2026年4月23日に結成9周年を迎えます。

この記念すべきアニバーサリーを祝し、2026年4月、東京・浅草公会堂にて結成9周年ワンマンライブ「甘党男子9極フルコース」を開催することが決定いたしました。

2018年の活動開始以来、甘党男子は「歌とダンス」というアイドルの枠を超え、観客一人ひとりに手渡しでお菓子を届ける独自のスタイルを貫いてきました。2025年12月には、グループ過去最大規模となる1,800人動員のワンマンライブを成功させ、今まさに勢いに乗る彼らが、次なる舞台に選んだのは伝統ある「浅草公会堂」。

今回のライブタイトルには、9周年の「9」にちなんだ「9（究極）のフルコース」というメッセージを込めました。 これまでのグループの軌跡を凝縮した特別なセットリストはもちろん、2026年3月18日発売の最新シングルを、浅草公会堂ならではの豪華な演出とともに披露します。もちろん、代名詞である「お菓子くばり」も実施。視覚、聴覚、そして味覚までをも満たす、まさに「フルコース」な体験をファンへ届けます。9年間の感謝を詰め込んだ、一夜限りのスペシャルステージにご期待ください。

【公演名】

結成9周年ワンマンライブ「甘党男子9極フルコース」

【日時】

2026年4月25日(土)

開場17:00／開演18:00

【会場】

浅草公会堂

東京都台東区浅草1-38-6

【出演】

甘党男子

【チケット】

全席指定（税込）

プレミアム指定席 20,000円 ※FC販売のみ

特典付き2階席 10,000円

一般席 5,000円

※お席必要な場合は有料（2歳以下は保護者1名につき、膝上観覧1名まで無料）

＜プレイガイド先行＞

2月21日(土)10:00～3月1日(日)23:59

＜一般発売日＞

2026年3月7日(土)10:00～

ローソンチケット（Lコード：71849）

https://l-tike.com/ama-dan/

チケットぴあ（Pコード：318-966）

https://w.pia.jp/t/amadan/

e＋(イープラス)

https://eplus.jp/ama-dan/

【主催】

WOWOWプラス

【協賛】

インターローカルマーケット

【後援】

FMヨコハマ／テレビ神奈川

【協力】

サンミュージック名古屋

【お問い合わせ先】

DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/(https://info.diskgarage.com/)