“ずっとアニメで生きていこう。”　第2回 KADOKAWAアニメ制作スタジオ 合同リクルートを開催！参加スタジオ6社、採用60名、研修体制をさらに強化！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、当社グループのアニメ制作スタジオ横断による合同リクルート「KADOKAWAグループアニメスタジオ新卒採用2027」を2026年2月より開催することをお知らせいたします。

2回目の実施となる今回は、KADOKAWAグループのアニメ制作スタジオ6社が参加し、グループ合計の採用予定人数を60名へと拡大します。あわせて、入社後の合同研修や教材といった育成プログラムをさらに充実させ、グループのノウハウを結集することで、次世代を担う優秀な人材の獲得と育成を一層推進します。

日本のアニメ産業は近年、国内外で市場の伸長が続き、作品数および企画規模の拡大が進展しています。その一方で、制作現場ではクリエイターの人材不足から、業界全体で持続可能な制作基盤の確立が課題となっています。

KADOKAWAは、基本戦略「グローバル・メディアミックス with Technology」において、アニメ事業をメディアミックスの中核の一つと位置づけ、IPのLTV（Life Time Value）の最大化を推進しており、自社・他社原作のバラエティに富んだ、年間約60作品を製作（少額出資含む）しています。

また、グループ内アニメ制作力の一層の向上を目指し、2025年4月に新設した「スタジオ事業局」がグループ横断的に統括することで、各アニメ制作現場のスタッフがよりクリエイティブな能力を発揮できるよう、制作環境の改善や人材育成体制の強化などを推進しており、合同リクルートもその取り組みの一環です。

昨年初めて開催した合同リクルートでは、47名の内定者が決定し、2026年4月にKADOKAWAグループのアニメ制作スタジオの一員となります。内定式でのアンケートでは、「各グループスタジオへの理解が深まった」「同期となる内定者と交流できた」などが上位の回答となり、合同開催によるスタジオ横断の内定者同士の交流といったメリットが生まれています。

第2回合同リクルート「KADOKAWAグループアニメスタジオ新卒採用2027」の特徴

（1）グループのアニメ制作スタジオ6社が参加

（2）採用人数は60名を予定（昨年は47名）

（3）グループアニメ制作スタジオのノウハウを共有した研修体制や教材を整備

入社後は「アニメ業界研究」や「技術研修」などを合同で実施します。さらに、現役プロが徹底解説するアニメ制作の流れや各工程の役割を体系的に学べるビデオ「KADOKAWAアニメ講座」など、アニメ制作スタジオグループ全体のノウハウや技術を共有する体制をさらに強化しています。また、グループ内のさまざまな制作現場で幅広い経験を積みながら、技術力をさらに高めていくことができます。

（4）希望のスタジオ毎にエントリーが可能

エントリー受付と選考は各アニメ制作スタジオで実施します（複数スタジオ応募可）。選考を経て、希望の各スタジオに入社となります。

（5）働き方改革にも注力

制作環境や労働環境の改善に向け、KADOKAWAがグループ全体で支援してまいります。より良い職場環境の整備を通じて、スタッフ一人ひとりが安心して業務に取り組める体制づくりを推進してまいります。

■菊池剛（株式会社KADOKAWA 執行役 Chief Studio Officer）コメント

昨年掲げた「ずっとアニメで生きていこう。」というスローガンに、多くの共感をいただきました。世界中から熱い視線を浴びる日本のアニメ産業は、今まさに大きな変革期を迎えています。KADOKAWAグループは、クリエイターの皆様が安心して、よりクリエイティブな仕事に集中できる環境整備をグループ全体で推し進めています。「ずっとアニメで生きていこう。」という私たちのスローガンに共感し、世界に響く作品を共に創り出したいという情熱を持つ方々を、心から歓迎します。

■アニメ制作スタジオ合同リクルート概要

■KADOKAWAグループのアニメ制作スタジオ一覧 ※50音順

- 名称：KADOKAWAグループアニメスタジオ新卒採用2027- 採用時期：2027年4月- 採用人数：60名（予定）- 募集開始：2026年2月～随時- 参画会社：6社株式会社ENGI／株式会社Studio KADAN／株式会社キネマシトラス／株式会社チップチューン／株式会社動画工房／株式会社ベルノックスフィルムズ- 募集職種：制作進行、アニメーター、背景美術、3DCG、仕上げ、撮影、イラストレーターなど- 説明会：2026年3月に説明会の実施を予定- 採用サイト：https://group.kadokawa.co.jp/recruit/anime-studio/[表: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/18710_1_9eb05d5c2593bde47cc7de0594390da0.jpg?v=202601300621 ]

※１：株式会社キネマシトラスは、KADOKAWAの持分法適用会社です。

※２：株式会社レイジングブルは、2027年度新卒採用予定はございません。

■株式会社KADOKAWAについて

出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP（Intellectual Property）を創出し、さまざまなメディアで展開。創出したIPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。

https://group.kadokawa.co.jp/