福島の地場薬局が挑む「薬局の再定義」-健康ポータルサイト「ウェルフル」本格展開。地域企業20社以上と専門パートナーで地域住民の日常の健康を支援

株式会社コスモファーマ健康ポータルサイト「ウェルフル」トップページ（リニューアル後の画面）。

福島県内に約100店舗の調剤薬局を展開するコスモファーマグループ（本社：福島県郡山市、代表取締役社長：藤田 愛里）は、薬局を「薬を渡す場所」から「地域の健康課題に寄り添う拠点」へ進化させる取り組みを加速しています。

2025年4月に開設した健康ポータルサイト「ウェルフル」は、地域の飲食店・運動施設など20社以上との提携ネットワークを構築し、専門家による健康情報発信と実生活で使える特典を一体化。さらに、開始から約1年を迎え、Soup Stock Tokyo（食）、yaso（香り）、マルホ（肌の健康）など多様なパートナー企業との協業をさらに拡大し、本格展開のフェーズに入ります。

ウェルフルの協業・提携パートナー一覧（順不同／掲載時点）

■ 背景：なぜ今、薬局は"薬以外"の健康支援に取り組むのか

厚生労働省が2015年に策定した「患者のための薬局ビジョン」以降、薬局の役割は「対物（薬中心）」から「対人（患者さま中心）」へと転換しています。しかし地域には、「気軽に健康相談できる場所がほしい」「自分に合った生活改善のヒントを知りたい」といった声が根強く存在し、従来の調剤業務だけでは応えきれない健康ニーズが顕在化しています。

私たちは、こうした地域の声に応えるため、薬局を「薬の提供」に留めず、食事・香り・スキンケアといった日常のセルフケアまで視野に入れた「健康課題の相談窓口」へと進化させる必要があると考え、福島から本プロジェクトを始動しました。

■ 健康ポータル「ウェルフル」とは

「ウェルフル」は、薬剤師をはじめとする専門家による健康情報と、地域の提携店で使える実生活特典を統合したポータルサイトです。生活習慣改善のヒント、季節に応じたセルフケア情報、地域の飲食店・運動施設等で使えるクーポンなど、日常に取り入れやすいコンテンツを発信しています。

地域住民、地元事業者、志を同じくするメーカーパートナーが三位一体となり、コミュニティ全体で健やかな暮らしを育むプラットフォームを目指しています。

URL： https://well-full.net/

■ 取り組みの3つの特徴

1. 地域パートナー連携「ウェルフルファンカード」

～薬局の外でも健康的な選択が広がる"特典の輪"～

地域の飲食店、運動施設、教育機関など20店舗以上と提携し、ファンカードの提示でさまざまな特典が受けられる仕組みを展開。薬局での相談を起点に、日常生活の中で自然に健康的な選択肢が増えるよう設計しています。街全体を"健康インフラ"にするという視点で、地域事業者とのパートナーシップを強化しています。

「ウェルフルファンカード」利用イメージ：サイトで提携店を確認し、店頭で提示して特典を受け取る

2. 多様な専門パートナーとの共創（食・香り・肌など）

薬局での健康相談を起点に、暮らしを整える具体的な選択肢を専門パートナーと共に提案します。

- 2-(1)Soup Stock Tokyo【食】「あたたかい食事で体調を整える」という視点で協業。東北初の「スープ×薬局」連携は、現在、郡山市内を中心に福島県内9店舗まで拡大しています。▶ 詳細：https://www.well-full.net/articles/sst

「食」から整えるセルフケア提案：Soup Stock Tokyoとの協業（福島県内9店舗へ拡大）

- 2-(2)yaso【香り】長野県発のフレグランスブランド「yaso」と連携。森の恵みを活かした香りを軸に、気分やシーンに合わせた"ハーバルセルフケア"を薬局から提案しています。▶ 詳細：https://www.well-full.net/articles/yaso-interview気分やシーンに合わせた“香りのセルフケア”を薬局から提案

- 2-(3)マルホ【肌の健康】皮膚科学領域に特化したマルホ株式会社と連携し、肌の健康を支えるスキンケア提案を強化。薬の相談だけでなく、日常の正しい肌ケアを専門的な視点からお届けします。

▶ 詳細：https://www.well-full.net/articles/partner-maruho

▶ マルホ患者さま向けサイト：https://www.maruho.co.jp/kanja/

3. 専門家による信頼性の高い情報発信

薬剤師など専門資格を持つスタッフが監修した健康情報を、ウェブサイトおよび店頭で発信。医学的根拠に基づいた実践的なアドバイスなどを、わかりやすい言葉で届けています。

「ウェルフル」記事一覧：日常に取り入れやすい健康情報を継続発信

■ 今後の展望

ウェルフルは、地域の皆さまの声をもとに進化を続け、新しいつながりや発見が生まれる場を目指します。食・香り・肌といった多角的なアプローチをさらに深化させ、福島県内での提携パートナーを拡大しながら、誰もが安心して暮らせる地域づくりに貢献してまいります。

また本取り組みを通じて、福島県内におけるコスモファーマのブランド価値向上を図るとともに、私たちの理念に共感し、地域医療の未来を共に支える薬剤師や新たな仲間との出会いにもつなげてまいります。

■ 代表コメント

コスモファーマグループ 代表取締役社長 藤田 愛里コスモファーマグループ 代表取締役社長 藤田 愛里

「私たちは『よろこばれて、よろこぶ。』という理念のもと、地域の皆さまの声に耳を傾けてきました。ウェルフルは、薬局を"暮らしに寄り添う健康の拠点"へと進化させる挑戦です。

地域の提携店、そして多様なパートナー企業の

皆さまと共に、日常の中で自然に健康になれる

選択肢を増やし、誰もが安心して自分らしく

暮らせる地域社会を実現してまいります」

■ コスモファーマグループ概要

本社所在地： 福島県郡山市桑野三丁目12番2号

代表者： 代表取締役社長 藤田 愛里

事業内容： 保険調剤薬局経営・医薬品販売、介護サービス

店舗・事業所数： 全国に調剤薬局191店舗（うち福島県内98店舗）／介護施設30施設（2026年1月現在）

売上高： 260億円（2025年9月期）

公式サイト： https://www.cosmo-ph.co.jp/



