大成温調株式会社

大成温調株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：水谷 憲一、以下、大成温調）は、東京都より「令和7年度東京都スポーツ推進企業」に、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2026」 に認定されました。

「東京都スポーツ推進企業」「スポーツエールカンパニー」どちらも7年連続の認定になります。また、「スポーツエールカンパニー」に関しては認定回数が7回以上の企業に贈られる「シルバー認定」も獲得しました。

■当社の取り組み

1．ラジオ体操の習慣化

工事現場でのみ行っていたラジオ体操をオフィスにも導入し、現在では全拠点で実施。業務開始前に身体を動かすことで、心身の活性化を促し、業務を始める切り替えのきっかけにもなっている。

2．ウォーキングキャンペーンの実施

春と秋の各3か月で行う、社員とその被扶養者も参加が可能なキャンペーン。期間中に1日平均8,000歩以上を達成した人に、社内で使用可能なポイントを贈呈（60歳以上の場合は7,000歩以上）。これにより運動習慣の定着を図っている。

3．社内スポーツサークルの支援

スポーツを通じた社内交流の促進を目的に、サークル活動支援制度を整備。一定条件を満たした公認サークルには会社が活動費を補助し、軟式野球部やランニングサークル等が活動中。

4．地域密着型スポーツへの参加

本社を置く品川区で開催される「スポGOMI in大井」に2021年から毎回参加。「スポGOMI」とは、ゴミ拾いにスポーツの要素を加えて、社会貢献活動を「競技」へと変換させた日本発祥のスポーツ。楽しみながら体を動かし、さらに街を綺麗にすることにも繋がっている。

5．スポーツ振興の取り組み

2017年度より、ビーチバレー「JBV（日本ビーチバレーボール連盟）サテライト」の協賛に参画しており、2025年度には、5月4日・5日にお台場にて「第9回ビーチバレーLIVZONカップ」を開催。継続的な協賛を行うことで、ビーチバレーボール競技の普及に貢献している。

6. デフビーチバレーボール協会と協賛契約を締結

様々なビーチバレーボール大会への協賛、ビーチを舞台とした社会貢献活動「LIVZON BEACH PROJECT」の開始、さらにビーチバレーボールプレーヤーの黒川 寛輝ディラン選手の支援に加え、2025年2月にはデフビーチバレーボール日本代表の伊藤 碧紀選手、堀 花梨選手との所属契約を締結。これらのご縁をきっかけに日本デフビーチバレーボール協会とも協賛契約の締結が実現した。

これらの様々な取り組みが評価され、「東京都スポーツ推進企業」および「スポーツエールカンパニー」 としての認定を継続取得することとなりました。

大成温調は、今後も従業員の健康促進を積極的に支援するとともに、スポーツ振興やアスリート支援といった地域社会への貢献にも取り組んでまいります。

■「東京都スポーツ推進企業」とは

東京都では、従業員のスポーツ活動の促進やスポーツ分野での社会貢献の取組を実施している企業等を「東京都スポーツ推進企業」として認定しています。

認定された企業の一覧は、東京都のホームページ(https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/company/suishin_2025.html)に掲載されています。

■「スポーツエールカンパニー」とは

スポーツ庁では、運動不足になりがちな「働き盛り世代」のスポーツの実施を促進し、従業員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取組を行っている企業を「スポーツエールカンパニー」として認定しています。

シルバー認定された企業の一覧は、スポーツ庁のホームページ(https://www.mext.go.jp/sports/content/20260127-spt_kensport01-000046888_01.pdf)に掲載されています。

大成温調株式会社

代表者：水谷 憲一

所在地：東京都品川区大井一丁目49番10号

概 要：大成温調は、空気調和、給排水衛生、電気設備工事および建築一式工事の設計・施工管理を手がける専門設備工事会社です。これからの時代も社会に選ばれ続ける「総合たてものサービス企業」へと飛躍していきます。

URL： https://www.taisei-oncho.co.jp