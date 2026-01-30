「楽天市場」、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」を発表

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）が運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」は、年間のベストショップを表彰する「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」を発表しました。

「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」は、「楽天市場」に出店する全国5万店舗以上（注1）の中から、ユーザーによる人気投票の結果や店舗の売り上げなどを総合的に評価し、特に優秀な店舗を選出するもので、今回で28回目となります。

「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」では、総合賞10店舗、ジャンル賞124店舗（42ジャンル）、サービス賞19店舗、特別賞12店舗の計165店舗（注2）が受賞し、家電量販店の上新電機株式会社が運営する「Joshin web 家電とPCの大型専門店」が4度目の総合グランプリを獲得しました。今年度は、例年3店舗であった新人賞が6店舗となり、次世代をけん引する新進気鋭の店舗をより多く表彰したほか、2025年の注力領域であった定期購入賞についても例年1店舗だったところ今年度は3店舗が受賞しています。

「楽天市場」は今後も、出店店舗とともに、ユーザーに選ばれ続ける売り場づくりを目指してまいります。

（注1）2024年11月時点

（注2）同一店舗による複数賞受賞の重複を含む、延べ店舗数。「ふるさと納税賞」受賞の3自治体も店舗としてカウント

「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」受賞店舗

◆総合賞： 10店舗

・総合グランプリ： 「Joshin web 家電とPCの大型専門店」（大阪府）

https://www.rakuten.co.jp/jism/

・総合賞2位： 「アイリスオーヤマ公式 楽天市場店」（宮城県）

https://www.rakuten.co.jp/irisplaza-r/

・総合賞3位： 「サンドラッグe-shop」（東京都）

https://www.rakuten.co.jp/sundrug/

・総合賞4位： 「越前かに職人甲羅組（DENSHOKU）」（福井県）

https://www.rakuten.co.jp/kouragumi/

・総合賞5位： 「リカーBOSS 楽天市場店」（富山県）

https://www.rakuten.ne.jp/gold/liquor-boss/

・総合賞6位： 「LIFEDRINKオンラインストア」（大阪府）

https://www.rakuten.co.jp/lifedrinkcompany/

・総合賞7位： 「暮らし健康ネット館」（宮城県）

https://www.rakuten.co.jp/kurashikenkou/

・総合賞8位： 「bookfan 2号店 楽天市場店」（東京都）

https://www.rakuten.co.jp/bookfan/

・総合賞9位： 「澤井珈琲Beans＆Leaf」（鳥取県）

https://www.rakuten.co.jp/sawaicoffee-tea/

・総合賞10位： 「Dark Angel （ダークエンジェル）」（東京都）

https://www.rakuten.co.jp/darkangel/

◆ジャンル賞： 124店舗

レディースファッション、ベビー・マタニティ、肉・野菜・フルーツ、スイーツ・お菓子、家具・収納、日用品雑貨・手芸、花・観葉植物、ペットフード・ペット用品、コスメ・香水、家電、楽器・音楽機材、アウトドア・レジャーなど42のジャンル賞

◆サービス賞： 19店舗

最強翌日配送賞、リユース賞、定期購入賞、ギフト賞、ROOM賞、ショッピングチャンネル賞、スーパーDEAL賞

◆特別賞： 12店舗

新人賞、ベスト投票賞、サステナビリティ賞、ふるさと納税賞、NATIONS賞

以 上