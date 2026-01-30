逃げ場ゼロの執着ロマンス！STUDIO ZOONオリジナル縦読み漫画『嫌われ聖女ですが、死んだら死ぬほど愛されて』が、リリース翌日にLINEマンガで6冠を達成！
株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）が運営する漫画のコンテンツスタジオ「STUDIO ZOON（スタジオズーン）」は、オリジナル作品『嫌われ聖女ですが、死んだら死ぬほど愛されて』（通称『ほど愛』）が、LINE Digital Frontier株式会社が運営するLINEマンガにて1月29日（木）より配信を開始し、リリース翌日に、
●LINEマンガ 女性ランキング
●LINEマンガ 新着カテゴリ（総合）
●LINEマンガ 新着カテゴリ（男性編）
●LINEマンガ 新着カテゴリ（女性編）
●LINEマンガ ファンタジー・SFカテゴリ（総合）
●LINEマンガ ファンタジー・SFカテゴリ（女性編）
の6部門で第1位を獲得したことをお知らせいたします。（2026年1月30日時点）
▼作品URL
https://line-manga.com/5fgClD
▼『ほど愛』公式X
https://x.com/hodoai_zoon
▼『嫌われ聖女ですが、死んだら死ぬほど愛されて』作品紹介
「嫉妬と妬みによって人々から嫌われていた聖女ルルディ。 聖女の祈りの最中、何者かに後ろから剣で貫かれ殺されるが──その剣は、聖女を守る役目を持つ“四騎士”だけが持つものだった。
奇跡的に蘇った彼女は、自分を殺した犯人を探すべく、唯一の味方である大神官の助けで別の身分に生まれ変わり、容疑者である四騎士の世話係として近づこうとする。
ところがかつて自分を忌み嫌っていた彼ら四騎士から今度は“死ぬほど愛されてしまう”ことになり！？
愛と運命が交錯する、異世界ロマンスファンタジー！
■STUDIO ZOONについて
STUDIO ZOON（スタジオズーン）は漫画のコンテンツスタジオです。様々なサービスの提供を通じて培ってきたノウハウと最新技術を活用し、世界で愛されるコンテンツを生み出すことを目指してまいります。
公式X：https://x.com/zoon_studio
公式サイト：https://zoon.jp/studio
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@studio.zoon
公式note：https://note.com/studiozoon
