アイシン、スポーツ庁の「スポーツエールカンパニー2026」に3年連続認定

株式会社アイシン（本社：愛知県刈谷市、社長：吉田 守孝）は、スポーツ庁の主催する「スポーツエールカンパニー2026」に3年連続で認定されました。

「スポーツエールカンパニー」は、働き盛り世代のスポーツ実施を促進し、スポーツに対する社会的機運の醸成を図ることを目的として、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の促進に積極的に取り組む企業を認定する制度です。

当社は、従業員が心身ともに健康で能力発揮ができるよう、生活習慣病予防、メンタルヘルスを重点課題とし、具体的な施策とKPIを定めた健康経営戦略マップに基づいた取り組みを推進しています。また、シニア層や女性従業員など多様な人材が活躍し続けられる会社づくりに向けて、健康への意識啓発や環境整備を進めています。

2025年度からは、50代の従業員を対象とした「カラダ学び塾」を開催。9種類の体力測定を行い、その結果をもとに運動指導や疲労回復を目的としたストレッチを実践しています。参加者が自分の体力についての意識を高め、プログラムが終わった後も自主的に活動を続けられるようサポートしており、このような具体的な取り組みが今回の認定に繋がりました。

カラダ学び塾の様子

また当社は、 経済産業省と日本健康会議が共同で進める「健康経営優良法人2025」にも4年連続で認定されています。

アイシンはこれからも、従業員の心身の健康をサポートして、誰もが働きがいと人生の充実を感じながら働くことができる職場環境を実現し、イノベーションや新たな価値創造の基盤となる健康経営を推進していきます。