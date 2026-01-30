仲介する預かり資産残高：500億円到達のお知らせ

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、ライフプラン実現を支援する金融サービスの開発・提供を手掛けるブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊藤清、証券コード：7343、以下「当社」）は、2026年1月13日時点で当社が仲介する預かり資産残高が500億円に到達いたしました。

物価上昇や「老後2,000万円問題」などを背景に資産形成に係る自助努力の必要性が叫ばれている中、今後も資産形成や投資・運用に関するお客様のニーズにお応えするべく、ワンストップサービスを提供する当社ならではの価値提供を目指してまいります。

■当社が仲介する預かり資産残高の推移

当社では、コア事業であるフィナンシャルパートナー事業の成長性を測る指標をKPIとして設定し、四半期決算時に実績を開示しています。その中で、既存顧客を中心に顧客LTV向上に向けた提案力の向上に関する指標として、当社が仲介する預かり資産残高を設定しています。

資産運用・投資に対する関心の高まりを受け、当社が仲介する預かり資産残高は2026年1月13日時点で502億4655万円となりました。

▽当社が仲介する預かり資産残高の推移（※1）

■成長の背景

※1 一般的には仲介する顧客数に応じて増加しますが、投資対象の証券を時価評価で計上しているため、市場の影響を受けます。

足元では物価高の影響等により家計の不透明性の増大や資産形成に関する自助努力をしなければならないという意識が浸透しつつあります。

生活者の中で関心の高いテーマを拾いながら組織的なマーケティングを行い、コンサルティングの中でダイレクトに応える（情報+具体的な解決策の提供）ことができる当社の強みを活かし、「ライフプランニング」を軸に資産形成・運用をサポートしてきました。また、当社におけるIFA登録者数も2025年3月末時点で136名（※2.3）とコンサルタントの半数以上が登録しており、資産形成・運用に関するニーズに対応するための体制を拡大しています。

▽当社IFA数の推移

■当社における金融商品仲介の方針

※2“Independent Financial Advisor”の略称で、独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれる資産運用アドバイスの専門家を指します。 ※3 外務員資格（日本証券業協会）を保有し、所属金融商品取引業者等にIFAとして認定された者を指します。但し、営業部門に所属し、実際に募集活動に携わる者のみを集計対象としています。

当社はライフプランニングを土台にサービスを提供しており、将来的な資産見通しと想い描くプランとのギャップを埋めるための資産形成・運用の手段として、投資商品をご提案しています。このように、金融商品仲介においては短期的な利益に焦点を当てるのではなく、お客様のファイナンシャルゴールの達成に向け、長期的視点からサービスを提供しています。

尚、インターネット証券を中心とした販売手数料無料化の流れ等も受け、2021年3月期より当社が仲介する預かり資産の増加（信託報酬の増加）に一層注力する方針の下で活動しています。

▽当社が仲介する預かり資産残高の商品別内訳（2026年1月13日時点）

▽投資信託における運用損益別顧客比率（2025年3月末時点）

■今後の展望

「貯蓄から投資へ」という我が国の方針のもと、自助努力による資産形成・運用に対する社会的要請がある中で、アドバイザーに期待される役割も大きくなりつつあります。 当社では、資産形成・運用に関するお客様の志向性・ご意向をもとに適切なアドバイスを提供し、お客様の長期的な資産形成の一助となるよう努めています。

今後もお客様のファイナンシャルゴールに向け、長期的視点に立ちながら、「資産を拡大する」という点に一層尽力すると共に、資産を単純に「殖やす」だけではなく、「資産を守る／遺す」というように、資産形成というテーマを広義に捉えながら、ワンストップサービス提供者ならではの価値を提供してまいります。

＜ブロードマインド株式会社について＞

ブロードマインドは「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。保険・証券・住宅ローンなど幅広い金融商品について無料でFPに相談できる『マネプロ』や、ファイナンシャル・ウェルビーイング（経済的な幸せ）の実現を支援する金融教育プログラム『ブロっこり』など、これまでの金融業界の既成概念に囚われないサービスを開発・提供しています。これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。

会社名 ：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）

代表者 ：代表取締役社長 伊藤清

本社所在地 ：〒150-6233 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階

設立 ：2002年1月

事業内容 ：フィナンシャルパートナー事業（個人・法人向けの金融コンサルティングサービスの提供／金融経済教育、ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）

