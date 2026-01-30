首都圏・関西圏の飲食店40店舗にて、栃木県産食材を使ったメニューフェアを2月1日（日）～2月28日（土）に開催！
栃木県（所在地：栃木県宇都宮市）と（一社）とちぎ農産物マーケティング協会（所在地：栃木県宇都宮市）は、2026年2月1日(日)から2月28日(土)まで、首都圏と関西圏の飲食店を舞台に「栃木ブランド食材フェア2026」を開催します。
使用食材は、いちご王国・栃木の主力品種「とちあいか」をはじめ、ブランド牛「とちぎ和牛」、栃木県オリジナル品種「とちぎの星（お米）」「にっこり（梨）」「プレミアムヤシオマス」「栃木しゃも」「栃木県産豚肉」や、酪農が盛んな那須地域の「チーズ」等、多岐にわたります。
栃木県産食材の特長をいかして開発された「一皿ごとに異なる“とちぎのおいしさ”」を、期間限定で提供いたします。
なお、フェア開催期間中、栃木県産農産物が当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。
開催期間
2026年2月1日（日）～2月28日（土）
参加店舗
―首都圏の飲食店（30店舗）―
千代田区
- TexturA（東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル1階）
- カラオラ（東京都千代田区大手町2-3-1大手町プレイス ウエストタワーB1F）
- 神保町イタリアン クオーレドーロ（東京都千代田区神田神保町1-14-16 2F）
中央区
- よりみちおでん（東京都中央区築地4丁目7-5築地KYビル1F）
港区
- 白翠（東京都港区麻布十番3-3-4 サンピア麻布十番 6F）
- レストラン タニ（東京都港区南青山3-2-6モリヤサンライトビル2F）
- arrosoir（東京都港区赤坂2-18-5 FUN ART AKASAKA 2F）
- l'asperge（東京都港区高輪2-2-25）
- FLAMINGO（東京都港区虎ノ門1-17-1虎ノ門ヒルズビジネスタワー3F虎ノ門横丁）
新宿区
- yoshida no ie（東京都新宿区神楽坂4-2）
- 野左衛門（東京都新宿区白銀町1-15ラソンブレ白銀1階）
- 食堂酒晴 新宿三丁目（東京都新宿区新宿5-15-2 池与ビルB1F）
文京区
- Tanta Roba（東京都文京区小石川4-18-7）
台東区
- Bar Clarte（東京都台東区東上野1-14-14一光ビル1F）
墨田区
- 割烹 船生（東京都墨田区東駒形3-5-6 千葉ビル1F）
- 炭火焼肉 寿恵比呂 北口店（東京都墨田区錦糸3-3-10）
- マッジョーレ（東京都墨田区太平3-8-8 1階）
- 両国レガート（東京都墨田区両国3-23-8）
江東区
- Chinese Restaurant 晴華（東京都江東区東陽3-5-4 SYLA東陽町2F）
目黒区
- Restaurant Re:（東京都目黒区中目黒1-10-23 リバーサイドテラス103）
世田谷区
- a Bee（東京都世田谷区尾山台3-24-11 第10大浦ビル1階）
渋谷区
- イタリアンレストラン渋谷 ズッカ（東京都渋谷区桜丘町10-4 Modmarche 1F）
杉並区
- 酒場ニホレモ（東京都杉並区高円寺北3-20-19 マガザン高円寺）
- この一杯のために。（東京都杉並区高円寺南3-70-2）
板橋区
- PONTE（東京都板橋区小豆沢２－１６－２０ 広林ビル１F）
- 飯綱（東京都板橋区小豆沢2-17-7キャッスルマンション志村坂上 B1）
練馬区
- ヴィーノエラーボ練馬店（東京都練馬区練馬1-20-2）
- ビストロコックオーヴァン練馬店（東京都練馬区練馬1-18-2）
- 日本酒 酒晴 練馬店（東京都練馬区豊玉北5-17-2）
- かわ焼き まいける練馬店（東京都練馬区豊玉北5-30-10）
―関西圏の飲食店（10店舗）―
大阪市北区
- スパイスカレーおでん マカオ（大阪府大阪市北区曽根崎新地1-5-2大川ビル本館地下1階）
- TORERO TAKEUCHI（大阪府大阪市北区芝田1丁目6-2 茶屋町あるこ1F）
- Soui串風（大阪府大阪市北区豊崎5-8-14）
大阪市中央区
- 都シティ大阪本町 モダンチャイニーズブラッセリーHALOW（大阪府大阪市中央区北久宝寺町1-8-7）
大阪市西区
- ricuperare TAKEUCHI（大阪府大阪市西区土佐堀1-4-3 西田ビル1F）
- Wine bar build（大阪府大阪市西区江之子島1-6-2 奥内第8号ビル）
大阪市福島区
- il luogo di TAKEUCHI（大阪市福島区福島5-1-26）
兵庫県（西宮市）
- 立ち飲み処えびす丸（兵庫県西宮市甲子園口3-4-12）
- たいのたい（兵庫県西宮市久保町1-16）
- BODEGA d'evis（兵庫県西宮市馬場町6-26 ピア西宮2階）
公式ウェブサイト
https://www.location-research.co.jp/tochigi_fair/
各店のフェアメニュー情報や栃木県産食材の紹介を掲載しています。
フェアメニューのご紹介（店名／メニュー名／税込価格）
―首都圏― ※一部抜粋
l'asperge／とちぎ和牛内もも肉(A５匠)の炭火焼き 黒トリュフのソース／\4,400-
FLAMINGO／栃木しゃもとフォアグラのバロンティーヌ 栃木県産いちごのソース ※「とちあいか（いちご）」使用／\1,400-
この一杯のために。／栃木県産いちごの生ハム巻き ※「とちあいか（いちご）」使用／\580-
―関西圏― ※一部抜粋
都シティ大阪本町 モダンチャイニーズブラッセリーHALOW／TOCHIGI×モダンチャイニーズハイティー／\7,000-
Wine bar build／プレミアムオリーブヤシオマスのマリネ／\1,540-
■主催・後援
栃木ブランド食材フェア2026（首都圏版）
主催：一般社団法人とちぎ農産物マーケティング協会
後援：栃木県
栃木ブランド食材フェア2026（関西圏版）
主催：栃木県
事務局：一般社団法人とちぎ農産物マーケティング協会
■本件に関するお問い合わせ先
栃木ブランド食材フェア事務局
担当：小林（ロケーションリサーチ株式会社）
TEL／FAX：03-4363-3544