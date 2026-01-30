2026 JFL CUP 開幕戦を、3月20日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催

株式会社Criacao

Criacao Shinjukuは、2026 JFL CUP 開幕戦（第1節）ラインメール青森戦を、3月20日（金・祝）18時キックオフで、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催することとなりましたので、お知らせいたします。

ホームタウンの新宿区にあるMUFGスタジアムでの試合を、過去4回と同様に「新宿の日」として、サッカーだけではなく、新宿の魅力が伝わる、新宿の街の皆様が主役になる一日としていきます。

イベント情報などの詳細は、特設サイトにて今後随時発表いたします。

代表 丸山和大 コメント

この度、2026 JFL CUPのホーム開幕戦を新宿にあるMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催できますこと、嬉しく思っております。開催にあたり、東京都サッカー協会、新宿区をはじめとする皆様のご尽力によって、このような機会をいただけましたこと、心より感謝申し上げます。



Jリーグの大きな変革の一つである2026年のシーズン移行の流れに伴い、JFLもシーズン移行を行うことになり、今回のJFL CUPという特別大会が開催されます。この特別大会をJFLにとって価値ある大会とするために、国立競技場という舞台で、意義ある開幕戦を行うことで、JFL全体を盛り上げる一助になれれば幸いです。



当日は「新宿の日」と題して、ホームタウンである新宿の街の皆様が主役になる一日として、様々なイベントを行ってまいります。JFL、そしてサッカーの力で、地域と共に、人や社会を豊かにする。そんな一日を皆様と共に創っていけるよう最善を尽くしてまいります。

試合概要

日時：3月20日 (金) 18:00 キックオフ（15:00開場予定）

試合：2026 JFL CUP 第1節 vs ラインメール青森

場所：MUFGスタジアム（国立競技場）

特設サイト

https://criacao.co.jp/schedule/jflcup_0320_aomori

チケット発売

チケットは、ぴあ・MORETIGETにて販売いたします。

一般販売

2月4日(水) 16:00～

購入はこちら：

ぴあ：https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2604015&rlsCd=002(https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2604015&rlsCd=002)

MORETIGET： https://more.tiget.net/events/10222(https://more.tiget.net/events/10222)

（注）MORETIGETは、自由席に限り購入可能です。ご注意ください。

先行販売

▶メンバーシップ会員向け先行販売

1月30日(金) 16:00～2月4日(水)15:59

会員宛のメールにてお知らせします。

また、メンバーシップ（シルバー・スタンダード・ライト・ジュニア）の方は今回の試合では、【自由席に限り】メンバーシップ引換券チケットをご利用いただけます。3月上旬にお送りする特典チケットを活用して、お申込み可能です。別途郵送及びメールにてご連絡いたします。

▶シーズンチケット保有者（メンバーシッププラチナ・ゴールド会員含）向け座席取得

1月30日(金) 16:00～

シーズンチケット保有者は、A指定席・A自由席・ホームスタンド指定席・ホームスタンド自由席・南サイド自由席・車椅子席の座席が無料で取得可能です（それ以外の座席をご希望の場合は前売り券価格から2,000円引き）。また、シーズンチケット1枚につき3名まで同価格で購入ができます。試合当日17:00まで座席取得は可能ですが、座席券種が売り切れになる可能性もございますので、お早めにお申し込みください。

※シーズンチケット保有者座席取得の引換手数料については下記の通りとなります。

＜お客様負担＞

・決済手数料（クレジットカード0円、コンビニ支払い330円）

・発券手数料（ご購入のチケット1枚につき ぴあプレミアム会員は 0円、ぴあ会員は 165円、ぴあ会員・メンバーズは 165円）

＜クラブ負担＞

・システム利用料（ご購入のチケット1枚につき ぴあプレミアム会員は 330円、ぴあ会員は 330円、ぴあ会員・メンバーズは 216円）

▶車椅子席指定席・車椅子付き添い指定席

車椅子をご利用の方と付き添いの方2名分で1枚の発券となります。ご一緒にご来場ください。駐車場のお申し込みフォームは下記よりお願いいたします。駐車場には限りがありますので、先着順とさせていただきます。

https://forms.gle/dvcRLEtGjq1DdLxh9

座席・チケット種別

※灰色のブロックについては、一般販売をしていない座席となります。また、上記灰色のブロック以外にも一部使用できない座席がございます。該当する指定席は販売しておりません。

なお、今後、無料招待キャンペーンなどを実施させていただく場合がございます。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

対応チケットについて

電子チケットまたは紙チケット

チケットぴあのお客様負担手数料について

お支払い方法に応じてご負担いただく手数料が異なります。

・クレジットカード払いの場合

お客様負担手数料：495円（システム利用料330円/枚、発券手数料165円/枚）

・コンビニ払いの場合

お客様負担手数料：825円（システム利用料330円/枚、発券手数料165円/枚、決済手数料330円/件）

ヘルプページはこちら(https://t.pia.jp/guide/charge.jsp)

MORETIGETのお客様負担手数料について

お支払い方法に応じてご負担いただく手数料が異なります。

・クレジットカード払いのみ可能です

お客様負担手数料：319円（システム利用料220円/枚、電子チケットサービス利用料99円/枚）

ヘルプページはこちら(https://more.tiget.net/guide)

注意事項

・小学生以下無料席は「無料チケット」の購入が必要です。

・座席が必要なく膝上で観戦が可能な未就学児は、大人1名につき1名まで無料です。

・ビジター自由については、ホームチームの応援グッズ・ウェアのご着用をお控えください。

それ以外の座席は、ホーム・ビジターを関係なく応援できる「ミックス」となります。

・日本サッカー後援会会員と日本サッカー審判協会会員の方で、当日会員証をご持参の方は、「ホーム指定・ホーム自由席」「ビジター自由席」「南サイド自由席」のいずれかのチケットとお引換えいたします。

・他の券種が発売になる可能性があります。

・駐車券の販売予定はございません。

観戦について太鼓の使用

ホーム指定席、ホーム自由席、ビジター自由席のみ使用が可能です。

ホーム側の太鼓・鳴物の使用について

クラブから事前に承認を得た団体以外が太鼓・鳴物や拡声器などを使用する行為はできません（ビジターエリアにおいてビジターチームを応援する場合を除く）。詳しくは、チケットページ下部のクリアソン新宿のホームゲームにおける観戦ルールをご覧ください。

※139ブロックに、ブラスバンドが来場予定です。

大旗の使用

ホーム指定席とビジター自由席の一部を大旗使用可能エリアとします。大旗使用可能な座席については、下記のとおりです。

■ホーム側

139ブロック：1列目

140ブロック：1列目

141ブロック：1列目

142ブロック：1列目

143ブロック：1列目

144ブロック：1列目

145ブロック：1列目

146ブロック：1列目

■ビジター側

116ブロック：1列目

117ブロック：1列目

118ブロック：1列目

119ブロック：1列目