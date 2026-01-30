元気・健康づくりに関する包括連携協定 締結式
ふじみ野市役所
ふじみ野市と株式会社富士薬品の包括協定締結式
ふじみ野市と株式会社富士薬品（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：高柳昌幸）は、相互に連携する包括連携協定を締結しました。
令和8年１月29（木）午前11時から
ふじみ野市役所 ３階 市長公室（ふじみ野市福岡1-1-1）
本協定では、以下の分野において相互に連携・協力し、地域課題の解決と市民サービスの向上を図ります。
１.健康づくりの推進
健康のためイベント参加や啓発活動、健康情報の発信など
２.防災・災害対策の強化
災害時の協力体制づくり、情報提供支援など
３.高齢者などの見守り活動
日常の見守り、異変時の通報体制、地域での支え合い促進
４.指定暑熱避難施設の活用
クーリングシェルターの協力
５.地域コミュニティの活性化
地域イベントの参加や地域課題解決への協働
これらの分野において、双方が持つ資源やノウハウを活かしながら、継続的な連携を進めていきます。
協働推進課（電話049-262-9016）