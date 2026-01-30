元気・健康づくりに関する包括連携協定 締結式

ふじみ野市役所

ふじみ野市と株式会社富士薬品（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：高柳昌幸）は、相互に連携する包括連携協定を締結しました。

ふじみ野市と株式会社富士薬品の包括協定締結式協定締結式日時

令和8年１月29（木）午前11時から

場所

ふじみ野市役所 ３階 市長公室（ふじみ野市福岡1-1-1）

内容

本協定では、以下の分野において相互に連携・協力し、地域課題の解決と市民サービスの向上を図ります。

１.健康づくりの推進

健康のためイベント参加や啓発活動、健康情報の発信など

２.防災・災害対策の強化

災害時の協力体制づくり、情報提供支援など

３.高齢者などの見守り活動

日常の見守り、異変時の通報体制、地域での支え合い促進

４.指定暑熱避難施設の活用

クーリングシェルターの協力

５.地域コミュニティの活性化

地域イベントの参加や地域課題解決への協働

これらの分野において、双方が持つ資源やノウハウを活かしながら、継続的な連携を進めていきます。

問い合わせ

協働推進課（電話049-262-9016）