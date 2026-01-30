トレイ・ジョーンズ選手 インジュアリーリスト登録のお知らせ

株式会社群馬クレインサンダーズ

いつも群馬クレインサンダーズを応援いただきありがとうございます。



この度、#4 トレイ・ジョーンズ選手をインジュアリーリストに登録しましたのでお知らせいたします。

なお、本日15:00にリストへ公示される予定です。

リスト登録日：2026年1月30日(金)

診断名：左長内転筋肉離れ

復帰目安：2～3週間





※インジュアリーリストへ登録された選手は、当該登録から30日間再登録することが出来ません。※再登録については、再登録不可期日以降、クラブの抹消申請により再登録されます。インジュアリーリストの公示についてはBリーグ公式サイトをご確認ください。https://www.bleague.jp/news/injury.htmlジョーンズ選手のコート復帰に向け、クラブ一同全力でサポートしてまいります。ジョーンズ選手への、より一層の熱い応援をよろしくお願いいたします。